«Крестная мать кокаина»: от проститутки до одной из самых опасных и жестоких наркобаронесс

Колумбийская наркобаронесса Гризельда Бланко была первым в мире кокаиновым миллиардером. О ее жестокости ходили легенды, она слыла одной из самых опасных фигур в сфере наркобизнеса. Гризельду Бланко называли крестной матерью кокаина и самым беспощадным наркобароном всех времен. На ее счету было около 200 убийств, однако правоохранительным органам удалось доказать лишь ее причастность к контрабанде и торговле наркотиками.











Гризельда Бланко родилась в Колумбии, в Картахене в 1943 г., уже с детства она проявляла преступные наклонности: в 11 лет участвовала в похищении ребенка с целью получения выкупа, в 14 лет сбежала из дома. До 20 лет зарабатывала проституцией, а затем вышла замуж и родила троих сыновей. Однако роль добропорядочной матери семейства и домохозяйки ее не устраивала. Со своим вторым мужем она эмигрировала в США и занялась торговлей наркотиками.







Ее наркодеятельность началась с 7 кг кокаина, которые она провезла в нижнем белье из Колумбии в США. Заработанных денег – а это была немалая сумма – ей показалось недостаточно. Ее цели были куда более масштабными: она решила завоевать богему и сделать кокаин элитным наркотиком. Вскоре в ночных заведениях Майами стали продавать новый дорогой наркотик, быстро вошедший в моду.

В конце 1970-х гг. Бланко участвовала в «войнах кокаиновых ковбоев» в Майами, в результате чего кокаин почти вытеснил с черного рынка марихуану. В США началась настоящая кокаиновая эпидемия.Уже тогда у Гризельды была репутация жестокой наркобаронессы, устранявшей на своем пути всех, кто ей мешал. В 1984 г. на нее совершили несколько покушений, и она была вынуждена переехать в Калифорнию, где уже через год ее арестовали. Она получила 20 лет тюремного срока за контрабанду, однако и в тюрьме продолжала заниматься наркобизнесом. В 2004 г. Гризельда Бланко вышла на волю и была депортирована в Колумбию , где продолжила свое дело. Ее не остановили ни гибель в перестрелках двоих ее мужей и троих из четырех сыновей, ни многочисленные угрозы в ее адрес.Колумбийская наркобаронесса Гризельда БланкоГризельда Бланко с сыном Гризельда Бланко разработала множество контрабандных маршрутов наркотрафика, продавала кокаин большими партиями и в розницу. Она даже открыла магазин нижнего белья, где продавались комплекты со специальными потайными карманчиками для перевозки наркотиков. Ее считали первой среди колумбийских наркобаронов, кто наладил контрабанду наркотиков в США.Ее ждала такая же смерть, на какую она обрекла многих в своей жизни. 3 сентября 2012 г. два мотоциклиста в упор расстреляли 69-летнюю наркобаронессу, выходящую из мясной лавки на улицу. Именно такой способ убийства – киллеры на мотоциклах в общественном месте – практиковался в банде самой Бланко. Две пули попали ей в голову, и крестная мать кокаина скончалась на месте. Полицейские удивлялись лишь тому , почему этого не произошло раньше – врагов у нее было множество. Гризельда Бланко вошла в историю как одна из самых кровожадных преступниц столетия и одна из самых успешных наркодельцов мира.Колумбийская наркобаронесса Гризельда БланкоЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)