Лопнувшая пластиковая посуда стала отличной формой для ландшафтного дизайна

Лопнувшая пластиковая посуда может стать отличной формой для создания оригинальных дизайнерских кашпо для сада и прочих емкостей из цемента. Имея в запасе всего один лопнувший таз подходящего размера, можно обеспечить себя любым количеством бетонных горшков, к тому же стилизованных под дерево или камень.

Для работы понадобятся цемент марки М500 и крупнозернистый песок в пропорции 1:2. Количество воды в растворе должно быть таким, чтобы он походил на пластичную массу для лепки.

Оборачиваем пластиковый таз пищевой пленкой, обеспечиваем сверху максимальное прилегание.

Переворачиваем тазик и накидываем сверху раствор слоем в 2-3 см, равномерно распределяя его по поверхности.

После того как форма задана делаем глубокие, но не сквозные прожилки, чтобы получить имитацию доски.

Через 3 часа добавляем мелкий рисунок при помощи стека или обычного ножа.

Через сутки переворачиваем будущее кашпо и избавляемся от тазика и целлофана. На этом этапе существует возможность сделать внутри прорисовку. Достаточно застывший, но еще не побелевший цемент допускает нанесение глубоких линий. Если емкость будет использоваться не под цветы, это может оказаться актуальным.

Последний шаг — покраска. Прежде чем окрашивать кашпо, нужно подождать 5 дней, к этому моменту бетон станет белым и его можно будет окрасить.

Для покраски используем грунтовку и акриловую краску для наружных работ. Для кашпо потребуется сделать дополнительное отверстие. Способов несколько: можно просто заложить кусок дерева или пенопласта на этапе цементирования или сделать отверстие при помощи дрели, но уже после высыхания. Кстати, такие изделия отлично переживут холода, их можно даже не убирать, а просто освободить от содержимого и перевернуть вверх дном.

Больше подробностей, касающихся создания очаровательных кашпо с использованием старой посуды, в видео ниже: