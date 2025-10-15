Страна-рекордсмен по числу заключенных, где большая часть населения живет в кредит, а госдолг растет

1. Высокая преступность и огромнейшее число заключенных

Эта страна характеризуется самым большим числом заключенных, что и указывает на процент преступности, а здесь он более чем высокий / Фото: newsweek.com

Было время, когда в государстве попросту не хватало тюрем и стали строить новые / Фото: sud.ua

2. Жизнь населения в кредит

Подавляющая часть благ, таких как жилплощадь, автомобили и т.д. доступны людям именно благодаря тому, что есть кредиты / Фото: ipay.ua

Здесь уже стало привычкой, когда траты реально превышают доходы / Фото: medium.com

Одной из причин поздних браков и, соответственно, рождение детей в достаточно взрослом возрасте, являются «накопленные» долги / Фото: cont.ws

3. Государственный долг

В 2020 году долг этого государства составил 26 триллионов долларов / Фото: financial-news24.ru

Ежечасно государственный долг этой страны становится больше на 150 000 долларов / Фото: smartmoney.one

Речь идет о США – стране с большим влиянием в сфере политики и множеством превосходств, среди которых частично экономическое, а также военное / Фото: cont.ws

Жизнь в долг, высокий уровень преступности и несоизмеримый госдолг - основные особенности США / Фото: usa-acs.ru