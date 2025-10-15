Страна-рекордсмен по числу заключенных, где большая часть населения живет в кредит, а госдолг растет

У каждого государства есть особые черты, характеризующие его. Особенности порой очень интересны и многим не всегда известны. А для кого-то всего несколько характеристик являются свидетельством того, о какой именно стране может идти речь. Например, есть знаменитая, хорошо всем известная страна, где больше, чем где-либо преступников, население живет абсолютно не по своим средствам и госдолг ежечасно становится больше на 150 000 долларов.
1. Высокая преступность и огромнейшее число заключенных
Эта страна характеризуется самым большим числом заключенных, что и указывает на процент преступности, а здесь он более чем высокий / Фото: newsweek.com
Именно эта страна характеризуется самым большим числом заключенных, что и указывает на процент преступности, а здесь он более чем высокий. В течение нескольких десятков лет население тюрем составляет миллионы.
Было время, когда в государстве попросту не хватало тюрем и стали строить новые / Фото: sud.ua
Было время, когда в государстве попросту не хватало тюрем и стали строить новые, даже появились места для заключенных частного порядка, в которых были допуслуги, само собой, платные. То есть на арестантах еще и неплохой бизнес строится.
2. Жизнь населения в кредит
Подавляющая часть благ, таких как жилплощадь, автомобили и т.д. доступны людям именно благодаря тому, что есть кредиты / Фото: ipay.ua
Еще одной узнаваемой чертой государства является кредитная доступность. Подавляющая часть благ, таких как жилплощадь, автомобили, дорогущая бытовая техника, путешествия по миру и даже одежда доступны людям именно благодаря тому, что есть кредиты. Если посмотреть со стороны, то мы видим людей с дорогими авто, шикарными домами или квартирами, в соответствующей одежде и так далее.
Здесь уже стало привычкой, когда траты реально превышают доходы / Фото: medium.com
Здесь уже стало привычкой, когда траты реально превышают доходы. Кредитная зависимость начинается в довольно молодом возрасте. Обычно люди берут свой первый кредит, чтобы оплатить будущее образование. Ну а дальше все идет по принципу снежного кома.
Одной из причин поздних браков и, соответственно, рождение детей в достаточно взрослом возрасте, являются «накопленные» долги / Фото: cont.ws
Одной из причин поздних браков и, соответственно, рождение детей в достаточно взрослом возрасте, являются «накопленные» долги. Ведь с появлением семьи возникает и новая ответственность в финансовом плане.
3. Государственный долг
В 2020 году долг этого государства составил 26 триллионов долларов / Фото: financial-news24.ru
В 2020 году долг этого государства составил 26 триллионов долларов. Сумма впечатляющая, вызывающая шок. Практически весь мир этот факт волнует. Хотя даже не сама сумма, а то, что она увеличивается каждый час. Все говорят о том, что экономический крах внутри государства неизбежен.
Ежечасно государственный долг этой страны становится больше на 150 000 долларов / Фото: smartmoney.one
Но госдолг – это явление непостоянное. Внутренние эксперты говорят о том, что в скором времени в связи с изменениями политики и пандемией эта цифра начнет снижаться. Соответственно, экономика останется на прежнем уровне.
Речь идет о США – стране с большим влиянием в сфере политики и множеством превосходств, среди которых частично экономическое, а также военное / Фото: cont.ws
Если кто-то еще не догадался, то мы говорим о США – стране с большим влиянием в сфере политики и множеством превосходств, среди которых частично экономическое, а также военное. Несмотря на то, что все вышеописанные факты трудно сопоставить с последним, на самом деле, все именно так.
Жизнь в долг, высокий уровень преступности и несоизмеримый госдолг - основные особенности США / Фото: usa-acs.ru
