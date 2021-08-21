Суеверия космонавтов: почему космос заставляет соблюдать ритуалы, и какие из них стали традицией

Космонавты одни из самых суеверных людей./Фото: paranormal-news.ru
Как бы странно это не выглядело, но космонавты люди суеверные, и в своей работе соблюдают множество ритуалов. Обереги, фильмы, песни и обращение к Гагарину — всему этому уделяет внимание каждый космонавт, чтобы полет не закончился катастрофой. Казалось бы, сложно отыскать связь между сложными научными разработками и откровенными суевериями, но некоторые объяснения есть.
Где связь между сложнейшими технологиями и поверьями
Космонавтика напрямую связана с высоким риском для жизни. Из 483 космонавтов, официально покинувших пространство Земли, 18 человек погибли. Процент смертности делает эту отрасль одной из наиболее опасных. Поэтому не стоит удивляться, что космонавты нуждаются в дополнительной психологической защите, чем и выступают всевозможные поверья и ритуалы. Еще одно объяснение суеверных увлечений - так называемый «корпоративный дух». Космонавты представляют элитную обособленную профгруппу, оправданно пользуясь знаками, которые выделяют их среди прочих и сплачивают обобщенную команду.
Суеверные традиции Королева и «морские» ритуалы
Образ Гагарина неизменно наполняет ритуалы современных космонавтов./Фото: kak2z.ru
Отечественная космонавтика полна необычными ритуалами. Какие-то из них пришли из советской эпохи, другие сложились уже в наше время. Старт этим традициям дал знаменитый советский конструктор Сергей Королев. Он не допускал запусков по понедельникам, а почему – никто не знал. И если вдруг утвержденный старт все же выпадал на этот день, Королев добивался переноса события в кабинетах самых высоких начальников. До сих пор понедельник в российской космонавтике неофициально считается непригодным для стартов днем.
Есть недопустимые даты и на космодроме Байконур. 24 октября не просто запрещены запуски, но даже не проводятся никакие ответственные работы на стартовых площадках. Все дело в том, что именно в этот день в 1960 году из-за взрыва ракеты-носителя погибли десятки людей. А 24 октября 63-го вспыхнувшая ракета Р-9А унесла жизни еще восьми человек.
Еще одна непременная традиция легендарного конструктора Королева - "счастливый" оператор капитан Смирницкий, который неизменно нажимал на "старт". Смирницкий выполнял эту миссию даже когда уже страдал экземой, потому как Королев полагался на его «легкую руку».
Некоторые традиции отечественной космонавтики переняты с флота. Очень часто космонавтов набирали из пилотов морской авиации, отсюда и «морской» характер отдельных ритуалов. Так, продолжительное время присутствующая на борту женщина слыла знаком недобрым в том числе и для космического корабля. Говорят, что из-за этого опасались отправлять в космос Терешкову. Но страна советов суевериями не руководствовалась. Да и накануне московской международной женской конференции в 1963-м в космос просто обязана была полететь именно женщина.
После не самой удачной посадки спускаемой капсулы «Союза ТМА-11» в 2008 году, экипаж которой состоял из двух женщин и мужчины, на этот счет высказался на тот момент руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов. Он заметил, что на будущее нужно придерживаться иного полового соотношения на борту, не допуская превышения числа женщин.
«Белое солнце пустыни» и подготовка к запуску
Погибший экипаж корабля «Союз-11»./Фото: aboutspacejornal.net
Серия ритуалов, предваряющих полет в космос, стартует в Звездном Городке. Будущий экипаж отправляется к памятнику Юрию Гагарину и другим погибшим в ходе выполнения миссий космонавтам. Затем идет черед посещения рабочего кабинета легендарного космонавта, обстановка в котором сохранена в том же виде, в каком его в последний раз посетил Гагарин.
На Байконуре команда неизменно вселяется в легендарную гостиницу «Космонавт», обросшую за время работы многочисленными легендами. Перед ней тянется длинная аллея из деревьев, высаженных благополучно приземлившимися космонавтами. Члены экипажа прогуливаются по ней, заручаясь поддержкой и удачей предшественников.
В гостинице для космонавтов транслируется кинолента «Белое солнце пустыни». Традицию эту связывают с трагическим полетом экипажа «Союза-11». После этого несчастливого в истории космоса эпизода все напряженно следили за предстоящим полетом. К счастью, он прошел успешно, и все манипуляции экипажа были автоматически окрещены удачными. Выяснилось, что перед стартом транслировался именно этот фильм. Картину использовали как наглядное пособие, обучающее космонавтов азам киносъемки, которую они потом вели на орбите. Просмотр этого фильма и стал новой традицией. Если экипажа включает в себя иностранцев, специально для них подключают субтитры.
День полета и талисман экипажа
Капсула Союз ТМА-20М с экипажем МКС приземлилась в Казахстане./Фото: cdn3.img.ria.ru
В день полета космонавты завтракают с шампанским, оставляя на двери своего гостиничного номера автографы. По прибытию на космодром командир получает команду подниматься на борт, и каждый член экипажа под стать легендарному гагаринскому жесту машет рукой. Присутствующие же в ответ не прощаются – не положено.
Во время посадки космонавтов наступает черед последнего ритуала – в командном отсеке в зоне доступа камер на тросе закрепляется небольшой предмет, чаще всего игрушка. Этот талисман выступает не только своеобразным оберегом, но и несет в себе практическую пользу для контролирующих запуск наземных служб. Когда действие гравитации заканчивается, оберег начинает левитировать, что свидетельствует о выходе корабля на достаточную высоту.
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