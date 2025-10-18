Как подобрать шторы для кухни

Правильно оформленный интерьер – залог уюта, комфорта и эстетической гармонии. Не стоит недооценивать даже такие, казалось бы, мелочи, как выбор штор или занавесок для кухни. Ведь именно они создают настроение, придавая пространству завершённость.







Гармонично подобранные шторы способны не только визуально расширить помещение, сделав его светлее и просторнее, а и наоборот – добавить уединённости.

1. Светопроницаемые шторы

2. Выбирайте ткани с хорошим составом

3. Правильный цвет

4. Обратите внимание на длину

5. Присмотритесь к текстурным шторам или с полувидимым узором

Для кухни особенно важно учитывать как внешний вид, так и практичность: материалы должны быть лёгкими в уходе, устойчивыми к выгоранию и перепадам температуры.На пике популярности тонкие полупрозрачные шторы и занавески, которые хорошо пропускают свет.Забудьте о плотных тканях и вычурных узорах. Сегодня в моде лёгкость, воздушность и естественность. На смену тяжёлым драпировкам приходят полупрозрачные, струящиеся материалы, создающие мягкое, рассеянное освещение и уютную атмосферу. Это могут быть лёгкие льняные занавески, тончайшая вуаль, сетка с современным плетением или оригинальные тюли. Такие ткани выгодно смотрятся даже в самом скромном помещении. Даже если кухня выходит на солнечную сторону, не стоит спешить занавешивать окна тяжёлыми шторами, создающими полумрак. В таких случаях дизайнеры советую использовать комбинированные решения: например, рулонные шторы blackout в сочетании с тюлем, органзой или сеткой.Это могут быть и рулонные шторы.Это позволяет регулировать освещённость при необходимости. Светопроницаемые занавески хороши тем, что они не утяжеляют пространство, а наоборот – делают его визуально просторнее, светлее и уютнее. Такие ткани эффектно смотрят даже в самых скромных помещениях.Дополнительный акцент можно сделать с помощью текстурных деталей – лёгких складок, мягких драпировок, лент и декоративных держателей. Всё это делает интерьер более дополненным, но при этом не перегружает его.Выбирая шторы или занавески, не забывайте смотреть на состав тканей.Как мы уже писали выше, ткань играет далеко не последнюю роль в оформлении интерьера. Потому, выбирая шторы для кухни, обязательно обратите внимание на состав материала. Нынче в моде как натуральные, так и смесовые ткани. Натуральные варианты, такие как лён, хлопок бамбук ценятся ха экологичность, гипоаллергенность и «дышащий» эффект. Они не только приятны на ощупь, а и выглядят благородно, добавляя интерьеру ощущение тепла и уюта. Тем не менее кухня – это особое пространство, где практичность выходит на первый план. Поэтому многие хозяйки предпочитают синтетические или смесовые занавески, ведь за ними проще ухаживать, поскольку они меньше мнутся, не впитывают запахи, быстро сохнут после стирки и дольше сохраняют форму. А если вдруг шторки испортились, то их не жалко выбросить и заменить на новые.Дизайнеры рекомендуют выбирать натуральные или смесовые составы.Однако полностью отказываться от натуральных материалов не стоит. Современные технологии обработки волокон позволяют добиться высокой износостойкости даже у льна и хлопка. Такие ткани не пропускают влагу, не выгорают на солнце и не теряют форму после многочисленных стирок. Хорошим компромиссом станут смесовые составы, в которых натуральные волокна переплетаются с искусственными. Они сочетают в себе лучшие качества обоих типов тканей: остаются прочными и устойчивыми к загрязнениям, но при этом сохраняют естественную фактуру и мягкость. При выборе штор для кухни важно учитывать не только состав, а и плотность ткани. Главное правило – материал должен гармонично вписываться в общую картину, а не конфликтовать со стилистикой интерьера.На пике популярности «съедобные» цвета и оттенки.В 2026 году дизайнеры настоятельно рекомендуют обратить внимание на цветовую гамму «съедобных» оттенков. На пике популярности остаются мягкие и естественные тона, такие как шалфей, зефир, топлёное молоко, корица, спелые ягоды, инжир, фисташка и мёд. Эта палитра не просто задаёт тренд – она идеально вписывается в кухонный интерьер, создавая ощущение тепла, уюта и домашнего комфорта. Текстиль в таких оттенках прекрасно смотрится даже в небольших помещениях, поскольку светлые и пастельные цвета визуально расширяют пространство, а тёплые полутона добавляют глубину, делая атмосферу более насыщенной и фактурной. При этом ткани в «съедобных» тонах могут выполнять и акцентную роль. Например, лёгкие фисташковые занавески или тюль оттенка топлёного молока станут прекрасным фоном для деревянной мебели, керамической посуды или живых растений. А глубокие ягодные оттенки или инжира подчеркнут минималистичный интерьер в белой, серой или песочной гамме. Не бойтесь экспериментировать и сочетать между собой несколько цветов и оттенков, поскольку ненавязчивые цвета отлично играют друг с другом, создавая эффект многослойности и живости. Однако важно не перегрузить пространство.Для небольших кухонь подойдут укороченные варианты.Также при выборе штор важно обратить внимание на их длину. Она должна быть такой, чтобы окно выглядело гармонично и не выбивалось из общей композиции интерьера. Правильно подобранная длина делает помещение визуально аккуратнее и помогает сохранить баланс между функциональностью и эстетикой. Особенно это актуально для небольших кухонь, где каждый сантиметр пространства имеет значение. Здесь длинные до пола шторы могут смотреться громоздко и утяжелять интерьер. Оптимальным решением станут короткие занавески до подоконника или чуть ниже – они не мешают пользоваться рабочей поверхностью и не создают ощущение тесноты.Длина также играет далеко не последнюю роль.Если кухня просторная, с высокими потолками и большими окнами, то можно себе позволить длинные струящиеся шторы. Они добавят интерьеру лёгкости, изящества и создать мягкий вертикальный акцент. Важно не переборщить с объёмом ткани, драпировки должны быть естественными, без лишней помпезности. В последнее время дизайнеры всё чаще и чаще рекомендуют обратить внимание на комбинированные варианты. Например, лёгкий тюль в паре с короткими рулонными шторами.Обратите внимание на текстуру.Шторы с пёстрым узором, крупными цветами и причудливыми геометрическими рисунками уже давно отошли на второй план. Современные интерьеры требуют другого подхода, поэтому на смену вычурным принтам пришли модели, где основное внимание уделено текстуре – например, интересному плетению, тиснению, натуральным волокнам, имитации дерева, холста или любой другой лёгкой шершавой поверхности. Такие материалы выглядят благородно и естественно. Текстура становится своеобразным украшением – она не бросается в глаза, а ощущается на уровне восприятия, делая интерьер более живым и уютным.Оригинальное плетение и текстура всегда в моде.Также на пике популярности шторы с едва заметным, почти призрачным рисунком, которые проявляется при определённом освещении. Например, когда на ткань попадает солнечный свет или если подойти к окну вплотную. Этот едва уловимый эффект создаёт особую атмосферу. Такие шторы прекрасно подойдут абсолютно для любой кухни. Если хочется немного разнообразия, можно выбрать ткань с лёгким жаккардовым переплетением или ненавязчивым геометрическим орнаментом в тон основе.