20 знаковых фотографий, которые рассказывают о жизни в СССР в 1980-х годах

Знаковые фотографии из жизни советских людей в 1980-х годах.
Кто-то, возможно, скажет, что эти фото очерняют жизнь в СССР. Но мастер документальной фотографии Владимир Воробьёв никогда не делал постановочных снимков, он просто фотографировал родной город. Он не использовал ретушь и кадрирование фотографий, отображая только то, что происходило на самом деле. А сегодня эти снимки, сделанные в конце 1980-х, уже история.
1. Часовщик
Часовой мастер на коксовой батарее. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
2. Поход за подарками
Молодой отец с приятелем у роддома. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
3. Во время обеденного перерыва
Обеденный перерыв в механической мастерской Запсибгеологии. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
4. Столовая на предприятии
Рабочая столовая строителей сталеплавильного цеха Кузнецкого металлургического комбината, 1981 год.
5. «Я и баба, и мужик...»
Женщина рубит топором суповой набор. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
6. Очередь за свежей прессой
Газетный киоск на улице Металлургов. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
7. Ценный экспонат
Шинель вождя в музее В. И. Ленина. СССР, Москва, 1982 год.
8. Игры в актовом зале
Актовый зал в детском доме №5. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
9. Астры под снегом
Уличная торговля цветами. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
10. Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты
Бабушка с лупой на пункте сбора подписей за Бориса Ельцина, 1991 год.
11. Праздничный день
Дед с внуком. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
12. Зима – любимая пора для детворы
Зимняя прогулка. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
13. Летняя отработка в школе
Побелка потолка в классе. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
14. Рабочий одного из крупнейших предприятий чёрной металлургии СССР
Рабочий Кузнецкого металлургического комбината имени В. И. Ленина.
15. Спорт, отдых и развлечение
Вечер в ведомственной гостинице посёлка Тисуль.
16. Торговля мясопродуктами
Мясной ряд на Центральном рынке. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
17. Медперсонал поликлиники
Врач в окне регистратуры. СССР, Горно-Алтайск, 1990 год.
18. Выпускники
Выпускники школы. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
19. Зачистка проката
Среднесортный цех Кузнецкого металлургического комбината.
20. В универмаге
Примерка зимнего пальто. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
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