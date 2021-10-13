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20 знаковых фотографий, которые рассказывают о жизни в СССР в 1980-х годах


Знаковые фотографии из жизни советских людей в 1980-х годах.

Знаковые фотографии из жизни советских людей в 1980-х годах.

Кто-то, возможно, скажет, что эти фото очерняют жизнь в СССР. Но мастер документальной фотографии Владимир Воробьёв никогда не делал постановочных снимков, он просто фотографировал родной город. Он не использовал ретушь и кадрирование фотографий, отображая только то, что происходило на самом деле. А сегодня эти снимки, сделанные в конце 1980-х, уже история.

1. Часовщик


Часовой мастер на коксовой батарее. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Часовой мастер на коксовой батарее. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

2. Поход за подарками


Молодой отец с приятелем у роддома. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Молодой отец с приятелем у роддома. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

3. Во время обеденного перерыва


Обеденный перерыв в механической мастерской Запсибгеологии. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Обеденный перерыв в механической мастерской Запсибгеологии. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

4. Столовая на предприятии


Рабочая столовая строителей сталеплавильного цеха Кузнецкого металлургического комбината, 1981 год.

Рабочая столовая строителей сталеплавильного цеха Кузнецкого металлургического комбината, 1981 год.

 

5. «Я и баба, и мужик...»


Женщина рубит топором суповой набор. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Женщина рубит топором суповой набор. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

6. Очередь за свежей прессой


Газетный киоск на улице Металлургов. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Газетный киоск на улице Металлургов. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

7. Ценный экспонат


Шинель вождя в музее В. И. Ленина. СССР, Москва, 1982 год.

Шинель вождя в музее В. И. Ленина. СССР, Москва, 1982 год.

 

8. Игры в актовом зале


Актовый зал в детском доме №5. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Актовый зал в детском доме №5. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

9. Астры под снегом


Уличная торговля цветами. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Уличная торговля цветами. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

10. Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты


Бабушка с лупой на пункте сбора подписей за Бориса Ельцина, 1991 год.

Бабушка с лупой на пункте сбора подписей за Бориса Ельцина, 1991 год.

 

11. Праздничный день


Дед с внуком. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Дед с внуком. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

12. Зима – любимая пора для детворы


Зимняя прогулка. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Зимняя прогулка. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

13. Летняя отработка в школе


Побелка потолка в классе. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Побелка потолка в классе. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

14. Рабочий одного из крупнейших предприятий чёрной металлургии СССР


Рабочий Кузнецкого металлургического комбината имени В. И. Ленина.

Рабочий Кузнецкого металлургического комбината имени В. И. Ленина.

 

15. Спорт, отдых и развлечение


Вечер в ведомственной гостинице посёлка Тисуль.

Вечер в ведомственной гостинице посёлка Тисуль.

 

16. Торговля мясопродуктами


Мясной ряд на Центральном рынке. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Мясной ряд на Центральном рынке. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

17. Медперсонал поликлиники


Врач в окне регистратуры. СССР, Горно-Алтайск, 1990 год.

Врач в окне регистратуры. СССР, Горно-Алтайск, 1990 год.

 

18. Выпускники


Выпускники школы. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Выпускники школы. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

19. Зачистка проката


Среднесортный цех Кузнецкого металлургического комбината.

Среднесортный цех Кузнецкого металлургического комбината.

 

20. В универмаге


Примерка зимнего пальто. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Примерка зимнего пальто. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

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