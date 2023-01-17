Доктор Google. Рецепты народной медицины, которые могут вас убить

Многих современных медиков уже давно не удивишь тем, как люди убивают сами себя и занимаются самолечением в домашних условиях. В эпоху интернета многие взрослые люди наивно верят, что так называемый «Доктор Google» всегда знает все лучше, чем обычные медики в районных и областных больницах и, уж тем более, лучше, чем «продажные» врачи в частных клиниках.
Многие завсегдатыи медицинских форумов прекрасно знают, что первые – это недоучки, которые живут на нищенскую зарплату, а вторые – это обманщики, которые только и думают, как бы выманить из наивного пациента побольше денег. Поэтому врачей уже давно не удивляют люди, которые мажут себе ожоги молоком и медом, засовывают в задний проход морковки для лечения геморроя и сами колют своим детям антибиотики, в результате чего крохи часто заканчивают в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Однако сегодня мы расскажем вам не про это, а про самые опасные рецепты народной медицины, которые запросто могут вас убить, стоит вам допустить лишь небольшую ошибку.
С легким паром!
Многие обыватели наивно считают, что, хорошенько пропарившись в баньке, можно вылечить себя практически от всех болезней, начиная от банальной простуды и заканчивая болями в суставах. Не зря ведь на Руси бытует знаменитое выражение «кости попарить». Так чем же опасна, на первый взгляд, безобидная банька? Элементарный ответ на этот вопрос заключается в том, что всевозможные сауны способны укрепить здоровье только изначально здорового человека, а вот при наличие той или иной болезни «запариться» в баньке запросто можно до смерти.
При болезнях почек, гриппе, воспалении легких, мочеполовых инфекциях и иных болезнях, которые сопровождаются значительным повышением температуры тела, высокая температура в бане может привести к тому, что ваш организм буквально сварится изнутри, а нагрузка на сердце запросто может вызвать остановку дыхания.
Смертоносная панацея
Настоями чистотела последователи «Доктора Google» пытаются лечиться практически от всех болезней, начиная от выжигания бородавок и угрей и заканчивая приёмом внутрь. Впрочем, для тех любителей чистотела, которые искренне не понимали, как недавно многие жители необъятной России могли допиться до смерти того самого «Боярышника», у нас есть плохие новости. Отравление чистотелом вызывает резкий спад кровяного давления, болезненный понос, тошноту, аритмию, помутнение сознания, судороги и, в конце концов, острое нарушение сердечного ритма. В итоге, незадачливый доморощенный травник умирает от остановки дыхания или сердечного приступа.
Волшебная сила рельс
Недавно в интернете стал набирать популярность один странный заморский метод нетрадиционного самолечения, который во всю стали перенимать отечественные любители экстрима. Несмотря на то, что со стороны все вроде как выглядит красиво и научно – целебный эффект этой техники объясняют физиотерапией волшебными магнитными полями, которую запросто могут выполнить люди, недостаточно обеспеченные, чтобы лечиться в новомодных клиниках – закончиться все может крайне плачевно.
«Интернет-доктора» активно убеждают доверчивых пользователей, что, если лечь спиной на железнодорожные рельсы, когда по соседней ветке проходит состав, электрические и магнитные поля вылечат практически любую болезнь. Что ж, неизвестно, что там насчет полей, а вот если железнодорожники вдруг внезапно переключат стрелку, болеть такой «пациент» точно больше никогда не будет.
Здравствуй, генерал Карбышев
Многие современные «моржи» считают, что купание в ледяной воде способно непросто укрепить организм человека, но и вылечить от всех болезней, стимулируя иммунную систему и высвобождая скрытые ресурсы человеческого тела. Впрочем, такие любители морозных купаний очевидно забывают, что резкое переохлаждение может вызвать температурный шок с мгновенной смертью от удушья, судорогу, которая утянет на дно даже самого опытного пловца, а также вызвать воспаление легких и переохлаждение, обморожение и прочие смертельно опасные расстройства. Не зря в период Крещенских купаний врачей в большинстве районных и областных больниц «поднимают по боевой тревоге», и многие отделения скорой помощи и реанимации готовятся принимать в свое лоно потоки незадачливых купальщиков.
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