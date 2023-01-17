Доктор Google. Рецепты народной медицины, которые могут вас убить

Многих современных медиков уже давно не удивишь тем, как люди убивают сами себя и занимаются самолечением в домашних условиях. В эпоху интернета многие взрослые люди наивно верят, что так называемый «Доктор Google» всегда знает все лучше, чем обычные медики в районных и областных больницах и, уж тем более, лучше, чем «продажные» врачи в частных клиниках.







Многие завсегдатыи медицинских форумов прекрасно знают, что первые – это недоучки, которые живут на нищенскую зарплату, а вторые – это обманщики, которые только и думают, как бы выманить из наивного пациента побольше денег. Поэтому врачей уже давно не удивляют люди, которые мажут себе ожоги молоком и медом, засовывают в задний проход морковки для лечения геморроя и сами колют своим детям антибиотики, в результате чего крохи часто заканчивают в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Однако сегодня мы расскажем вам не про это, а про самые опасные рецепты народной медицины, которые запросто могут вас убить, стоит вам допустить лишь небольшую ошибку.



С легким паром!

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