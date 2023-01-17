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Доктор Google. Рецепты народной медицины, которые могут вас убить

Многих современных медиков уже давно не удивишь тем, как люди убивают сами себя и занимаются самолечением в домашних условиях. В эпоху интернета многие взрослые люди наивно верят, что так называемый «Доктор Google» всегда знает все лучше, чем обычные медики в районных и областных больницах и, уж тем более, лучше, чем «продажные» врачи в частных клиниках.

Доктор Google. Рецепты народной медицины, которые могут вас убить

Многие завсегдатыи медицинских форумов прекрасно знают, что первые – это недоучки, которые живут на нищенскую зарплату, а вторые – это обманщики, которые только и думают, как бы выманить из наивного пациента побольше денег. Поэтому врачей уже давно не удивляют люди, которые мажут себе ожоги молоком и медом, засовывают в задний проход морковки для лечения геморроя и сами колют своим детям антибиотики, в результате чего крохи часто заканчивают в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Однако сегодня мы расскажем вам не про это, а про самые опасные рецепты народной медицины, которые запросто могут вас убить, стоит вам допустить лишь небольшую ошибку.

С легким паром!


Доктор Google. Рецепты народной медицины, которые могут вас убить

Многие обыватели наивно считают, что, хорошенько пропарившись в баньке, можно вылечить себя практически от всех болезней, начиная от банальной простуды и заканчивая болями в суставах. Не зря ведь на Руси бытует знаменитое выражение «кости попарить». Так чем же опасна, на первый взгляд, безобидная банька? Элементарный ответ на этот вопрос заключается в том, что всевозможные сауны способны укрепить здоровье только изначально здорового человека, а вот при наличие той или иной болезни «запариться» в баньке запросто можно до смерти.

Доктор Google. Рецепты народной медицины, которые могут вас убить

При болезнях почек, гриппе, воспалении легких, мочеполовых инфекциях и иных болезнях, которые сопровождаются значительным повышением температуры тела, высокая температура в бане может привести к тому, что ваш организм буквально сварится изнутри, а нагрузка на сердце запросто может вызвать остановку дыхания.

Смертоносная панацея


Доктор Google. Рецепты народной медицины, которые могут вас убить

Настоями чистотела последователи «Доктора Google» пытаются лечиться практически от всех болезней, начиная от выжигания бородавок и угрей и заканчивая приёмом внутрь. Впрочем, для тех любителей чистотела, которые искренне не понимали, как недавно многие жители необъятной России могли допиться до смерти того самого «Боярышника», у нас есть плохие новости. Отравление чистотелом вызывает резкий спад кровяного давления, болезненный понос, тошноту, аритмию, помутнение сознания, судороги и, в конце концов, острое нарушение сердечного ритма. В итоге, незадачливый доморощенный травник умирает от остановки дыхания или сердечного приступа.

Волшебная сила рельс


Доктор Google. Рецепты народной медицины, которые могут вас убить

Недавно в интернете стал набирать популярность один странный заморский метод нетрадиционного самолечения, который во всю стали перенимать отечественные любители экстрима. Несмотря на то, что со стороны все вроде как выглядит красиво и научно – целебный эффект этой техники объясняют физиотерапией волшебными магнитными полями, которую запросто могут выполнить люди, недостаточно обеспеченные, чтобы лечиться в новомодных клиниках – закончиться все может крайне плачевно.

Доктор Google. Рецепты народной медицины, которые могут вас убить

«Интернет-доктора» активно убеждают доверчивых пользователей, что, если лечь спиной на железнодорожные рельсы, когда по соседней ветке проходит состав, электрические и магнитные поля вылечат практически любую болезнь. Что ж, неизвестно, что там насчет полей, а вот если железнодорожники вдруг внезапно переключат стрелку, болеть такой «пациент» точно больше никогда не будет.

Здравствуй, генерал Карбышев


Доктор Google. Рецепты народной медицины, которые могут вас убить

Многие современные «моржи» считают, что купание в ледяной воде способно непросто укрепить организм человека, но и вылечить от всех болезней, стимулируя иммунную систему и высвобождая скрытые ресурсы человеческого тела. Впрочем, такие любители морозных купаний очевидно забывают, что резкое переохлаждение может вызвать температурный шок с мгновенной смертью от удушья, судорогу, которая утянет на дно даже самого опытного пловца, а также вызвать воспаление легких и переохлаждение, обморожение и прочие смертельно опасные расстройства. Не зря в период Крещенских купаний врачей в большинстве районных и областных больниц «поднимают по боевой тревоге», и многие отделения скорой помощи и реанимации готовятся принимать в свое лоно потоки незадачливых купальщиков.

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