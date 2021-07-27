5 популярных ошибок хозяев, которые ускоряют поломку стиральной машины

Стирка руками – это тяжелый и не самый приятный труд. В этом контексте – изобретение стиральной машины можно считать одним из важнейших достижений инженеров на поприще бытовой техники. Важно при этом понимать, что стиральная машина – это не топор и не молоток. Обращаться с ней нужно аккуратно, а делать некоторые вещи и вовсе противопоказано.
1. Перегруз
Все не так просто. /Фото: shostka.net.
Никогда не перегружайте машину. Если машина рассчитана на 6 кг белья, то стоит понимать, что речь идет о шести килограммах мокрого белья, а не сухого. Взвешивать никто мокрые вещи дома точно не будет, а потому запоминайте:
Стирая синтетику и тканевые изделия, заполняйте барабан не больше, чем на 2\3.
При стирке шерстяных изделий, полотенец и халатов – не больше, чем на 1\2.
2. Всякая всячина
Проверяйте кармашки. /Фото: popgun.ru.
Не забывайте проверять карманы на наличие «всякого». Ключи, мелочь и прочие предметы могут навредить стиральной машине вплоть до замены всего барабана. Кроме того, едва ли вам захочется постирать кошелек с наличностью или свой паспорт.
3. Доза порошка
Дозировка не меняется. /Фото: skoraya-odintsovo.ru.
Даже если стираемые вещи были утоплены в грязной луже – это вовсе не повод для увеличения дозы порошка. Все, что в такой ситуации можно и нужно поменять, так это режим стирки. Правильная дозировка порошка обычно указана на упаковке и составляет 150-170 грамм при полной загрузке барабана на 5 кг белья. Злоупотребление порошком может стать причиной засорения патрубков и сливного фильтра.
4. Носки и трусы долой
Найдите вот такой спецпакет. /Фото: ya.ru.
Мелкие вещи то и дело стремятся застрять между барабаном и баком. В интернете можно найти большое количество видео, на которых мастера стиральных машин отыскивают целые клады из загадочно исчезнувших во время стирки носков. Рано или поздно такие беглецы могут стать причиной заклинивая или повреждения барабана. Стирайте мелкое белье в специальном мешке или вручную.
5. Сила проветривания
Не закрывайте крышку. /Фото: omaric.ru.
После окончания стирки (вот неожиданность!) в стиральной машине будет повышенный уровень влажности. Конечно, такая техника не боится воды, однако это не значит, что постоянно находиться в сырости для нее норма. Поэтому следует «проветривать» машину, оставляя дверцу приоткрытой. Для надежности, можно немного открыть и кассету для моющего средства. Все это поможет защитить машину от коррозии.
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