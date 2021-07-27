5 популярных ошибок хозяев, которые ускоряют поломку стиральной машины

1. Перегруз

Все не так просто. /Фото: shostka.net.

2. Всякая всячина

Проверяйте кармашки. /Фото: popgun.ru.

3. Доза порошка

Дозировка не меняется. /Фото: skoraya-odintsovo.ru.

4. Носки и трусы долой

Найдите вот такой спецпакет. /Фото: ya.ru.

5. Сила проветривания

Не закрывайте крышку. /Фото: omaric.ru.