Незаменимые кулинарные советы

Кулинария — прекрасная возможность проявить свой творческий потенциал. Однако многие до сих пор не любят готовить, из-за сопутствующих бытовых трудностей. К счастью, в нашей сегодняшней статье мы поделимся советами, которые позволят вам готовить с удовольствием.







Ведь бытовые задачи зачастую отвлекают от самого процесса готовки и сбивают весь настрой.

1. Побеждаем коварный перец чили!

2. Избавляемся от запаха гари на кухне!

3. Защищаем пальцы от сока мандарин!

4. Имбирь поможет сэкономить масло!

5. Секрет идеального картофеля!

Больше вам это не грозит.Спасаем руки от перца чили!Перец чили поистине уникальный продукт. С ним многие блюда играют новыми красками. Он способен превратить лю до е блюдо в настоящий кулинарный шедевр. Однако есть одна сложность, из-за которой мало кто берётся готовить этот продукт.Все дело в том, что при нарезке этого перца, часто на коже рук появляется раздражение и зуд. Но мы точно знаем, как этого избежать. И поможет нам в этом самое обычное растительное масло. Просто смажьте им руки и уже после этого приступайте к нарезке перца чили. Эта хитрость позволит защитить кожу рук и избавит вас от привычного раздражения.Больше никакого запаха гари!Если ваш кулинарный эксперимент не удался и что-то пригорело — не стоит расстраиваться. В следующий раз у вас обязательно все получится. Но в первую очередь стоит задуматься над тем, как избавиться от запаха подгоревшего блюда. К сожалению, его достаточно сложно вывести. Но у нас есть совет и на этот случай.Для начала стоит достать свои любимые ароматные специи. Это может быть сбор прованских трав или другие, любимые вами специи. Далее необходимо поставить на плиту кастрюлю с водой и насыпать пару ложек специй. Вскипятите воду. Специи разнесут свой аромат по всей кухне и перебьют запах гари. А вы сможете приступить к новому кулинарному эксперименту.Чистим мандарин правильно!Наступает время, когда самым популярным фруктом становится мандарин. Однако многие знают, как сложно бывает избавиться от желтого налета на пальцах от его сока. Удивительно, но существует способ, как этого можно избежать. И поможет в этом самая обычная ложка.Для того чтобы сок от мандарина не запачкал ваши пальцы, вооружилась десертной ложкой. Ее следует разместить между кожурой и мякотью фрукта. После чего аккуратно его очистить, не прикасаясь пальцами. Такой способ позволит наслаждаться любимым фруктом и не бояться за окраску своей кожи.Имбирь дезодорирует ваше масло!Часто при готовке необходимо пожарить несколько блюд подряд. Однако, чтобы не растрачивать масло впустую, это можно делать на одном и том же растительном жире. Единственное, что может вам помешать это сделать — запах от предыдущего блюда. Но мы точно знаем, как от него избавиться.К примеру, после жарки оладий, у вас на сковороде осталось не пригоревшее растительное масло. Почему бы не использовать его снова? А для того, чтобы устранить запах прошлого блюда, просто опустите в него кусочек свежего имбиря. Это позволит избавить масло от запаха. И оно вновь будет пригодно для готовки.Не забудьте добавить сахар, при варке картофеля!Картофель используется во многих блюдах, от закусок до горячего. И зачастую очень важно, чтобы он сохранил свою форму. Но обычно мы получаем лишь разваренный овощ, который буквально распадается в руках. К счастью, мы точно знаем как с этим справиться.