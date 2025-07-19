7 скрытых причин плохого настроения, на которые даже бы не подумали

1. Нездоровая пища

Не может быть! Всё, закрываю вашу неправдивую статью!!! / Фото: wallpaper.mob.org

2. Свет ночью

Silent killer.... / Фото: catherineasquithgallery.com

3. Лёгкое обезвоживание

Вода нужна! / Фото: dr-web.ru

4. Дефицит магния (и не только)

Магний важен. / Фото: sparklogic.ru

5. Соцсети

Сели на контент - стало только хуже. / Фото: denis-borisov.com

6. Пропуск завтрака

Это плохо и детям, и взрослым. / Фото: fioscan.ru

7. «Эмоциональное зеркало»

Так! Если уж зеркалить, то ТОЛЬКО ТАК!!! / Фото: fioscan.ru