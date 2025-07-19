7 скрытых причин плохого настроения, на которые даже бы не подумали

Бывает ли с вами такое - настроение ужасное, а вроде ничего плохого и расстраивающего не произошло? Если ваш ответ положительный, то вам точно стоит ознакомиться с нашим материалом про семь неочевидных причин плохого настроения.
1. Нездоровая пища
Если вы беспокоитесь о своем весе, употребление нездоровой пищи ухудшает ваше настроение на подсознательном уровне. Однажды в США было проведено следующее исследование. Были отобраны 130 женщин, у которых были проблемы с питанием и очевидно лишним весом в связи с этим, но не было РПП. Женщинам были предоставлены портативные компьютеры, которые побуждали их отвечать на вопросы об их настроении. Когда участники были в плохом настроении перед употреблением нездоровой пищи, их настроение ЕЩЁ БОЛЕЕ ухудшалось. Таким образом, даже в нейтральном (или хорошем) настроении, если вы съедаете то, что, как вы прекрасно понимаете, вам вредит, настроение ухудшается от вашего бессознательного, именно поэтому это считается неочевидной причиной.
2. Свет ночью
Silent killer.... / Фото: catherineasquithgallery.com
Воздействие тусклого освещения в ночное время, например, от телевизора, экрана компьютера или электронной книги, может привести к симптомам депрессии. Исследование 516 пожилых людей показало, что воздействие света в ночное время значительно связано с более высокими баллами по гериатрической шкале депрессии. Фоточувствительные клетки сетчатки улавливают свет и передают сигналы циркадным ритмам нашего мозга, которые контролируют естественный цикл сна и бодрствования.
3. Лёгкое обезвоживание
Вода нужна! / Фото: dr-web.ru
Недостаточное употребление жидкости может привести к негативным эмоциям. Исследование, опубликованное в маститом медицинском журнале «Nutrition», показало, что легкое обезвоживание значительно снижает настроение у женщин. Участникам-женщинам либо давали достаточно жидкости, чтобы избежать обезвоживания, либо приводили в обезвоженное состояние посредством физических упражнений или использования мочегонных препаратов. Обезвоживание, допустимое в клиническом исследовании, было лишь примерно на 1 % (!!!) ниже оптимального уровня гидратации. Настроение и когнитивные способности женщин проверялись во время тренировок и отдыха в различных условиях гидратации. Исследователи обнаружили, что легкое обезвоживание вызывает головные боли, потерю концентрации, усталость и плохое настроение.
4. Дефицит магния (и не только)
Магний важен. / Фото: sparklogic.ru
Клинические исследования по всему миру красноречиво и неизменно показывают, что потребление магния ниже рекомендуемого количества – болезнь каждого второго в 21 веке. Только 16 % магния, содержащегося в цельнозерновой муке, остается в рафинированной муке, а также магний удален из большей части питьевой воды. Вдумайтесь только! Что дальше? Дефицит магния вызывает повреждение нейронов головного мозга, что может проявляться в виде лёгкой депрессии. Некоторые пациенты с клинической (клинической, карл!) депрессией выздоравливают менее чем за семь дней при лечении добавками магния. Дефицит витамина D, селена и тиамина также может отрицательно влиять на настроение.
5. Соцсети
Сели на контент - стало только хуже. / Фото: denis-borisov.com
Если вы чувствуете, что другие люди счастливее вас, возможно, пришло время удалить соцсети. И это не фигура речи! Опрос 425 студентов в США показал, что просмотр множества тщательно отобранных фотографий других людей может снизить вашу самооценку вплоть до 90 %. Участники, которые сообщили, что час в день точно скроллят соцсети, а также те, кто включил в число своих «друзей» (имеются в виду те пользователи, чья лента отныне им видна) в соцсетях людей, которых они лично не знали, с большей вероятностью согласились с утверждением, что у других жизнь лучше, чем у них самих. Время задуматься!
6. Пропуск завтрака
Это плохо и детям, и взрослым. / Фото: fioscan.ru
Триптофан – незаменимая аминокислота, получаемая исключительно с пищей. Он содержится во многих продуктах животного происхождения, включая молочку, мясо, яйца, сливочное масло. Триптофан в сочетании с витамином B6 образует нейромедиатор серотонин. Дисбаланс серотонина может привести к депрессии, гневу и агрессии. В эксперименте Кембриджского Университета 200 здоровым добровольцам после ночного голодания давали протеиновый коктейль с триптофаном или без него. Затем им было предложено сыграть в азартную игру, и те, кто не получил триптофан, на проигрыш реагировали невероятно болезненно. А ведь это всего лишь игра! Выводы делайте сами.
7. «Эмоциональное зеркало»
Так! Если уж зеркалить, то ТОЛЬКО ТАК!!! / Фото: fioscan.ru
Настроение других людей можно подхватить так же легко, как простуду. И это не шутка! Психологический процесс, посредством которого чувства одного человека передаются другому, называется «эмоциональным зеркалом». Так что совет сторониться «токсиков» - не глупость из соцсетевых коуч-страниц. Это зеркало начинается с бессознательной мимики, при которой вы тонко копируете выражения и позы каких-то людей, с которыми общаетесь. Вы можете инстинктивно начать хмуриться, когда общаетесь с хмурящимся человеком. Физическое действие нахмуривания вызывает у вас грусть. К счастью, этот процесс работает в обе стороны. Найдите кого-то жизнерадостного, начните улыбаться вместе с ним и вы точно заразитесь хорошим настроением. Попробуйте уже завтра!
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