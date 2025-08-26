Как и когда был построен бункер Белого дома, который предназначен для защиты первого лица США

Белый дом имеет не только видимую часть, но и подземную. /Фото: news.ykt.ru

Пёрл-Харбор подтолкнул американцев построить бункер. /Фото: tass.ru

Первый бункер разместили под Казначейством./Фото: trendymen.ru

Бункер построили и под самим Белым домом. /Фото: travelask.ru

Бункер понадобился правительству США чуть больше 20 лет назад. /Фото: rbc.ru

Президент Джордж Буш-младший в бункере под Белым домом в 2001 году. /Фото: maximonline.ru