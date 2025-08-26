Как и когда был построен бункер Белого дома, который предназначен для защиты первого лица США

Каждое государство стремится обеспечить необходимый уровень безопасности своих граждан, но больше всего внимания в этом отношении отдаётся вопросу сохранения жизни первых лиц страны, прежде всего, президента. А одним из самых известных вариантов, который применяют, чтобы сберечь тех, кто входит в административный аппарат и принимает критические решения, является возведение подземного сооружения - бункера.
Белый дом имеет не только видимую часть, но и подземную. /Фото: news.ykt.ru
История бункера под Белым домом начинается после трагических событий Пёрл-Харбора, после которых Америка вступила во Вторую мировую войну. Тогда же стало совершенно ясно, что Белый дом, как центр принятия решений и резиденция президента, может стать мишенью для противника. А допустить, чтобы страна одномоментно осталась без высшего руководства, было невозможно. Поэтому было принято решение о бункере, строительство которого началось в 1942 году.
Пёрл-Харбор подтолкнул американцев построить бункер. /Фото: tass.ru
Отдельные свидетельства указывают, что возвести решили сразу два бункера, причём первый находился под довольно прочным зданием Казначейства, и к нему из Белого дома ведёт дополнительный подземный коридор. Бункер под Казначейством представляет собой просторное помещение площадью 335 квадратных метров, которое разделено на десять комнат. По данным редакции Novate.ru, обстановка в нём больше напоминала домашний интерьер: от плюшевых ковров до большого кожаного кресла.
Второй бункер, по размерам уступающий первому, построили непосредственно под Белым домом в районе Восточного крыла. Там было размещено только две комнаты, однако и они обеспечены достаточным количеством продовольствия и запасов воды - объём, который необходим, чтобы почти полтора десятка людей сумели спокойно прожить там в течение нескольких недель. Обеспечение энергией производится за счёт работы собственного дизельного генератора.
Бункер построили и под самим Белым домом. /Фото: travelask.ru
Позднее этот бункер под Белым домом расширили в период президентского срока Гарри Трумэна в 1948–1952 годах. Тогда же ему дали официальное название - Президентский центр по чрезвычайным ситуациям (сокр. PEOC). Долгое время он не использовался, однако уже в начале нового столетия его всё-таки применили по назначению. Произошло это во время трагических событий 11 сентября 2001 года - именно там оказалась супруга президента Буша, который на тот момент ещё находился во Флориде.
Бункер понадобился правительству США чуть больше 20 лет назад. /Фото: rbc.ru
Лора Буш так вспоминает этот эпизод в своей книге: «Меня быстро провели вниз через массивные стальные двери, которые закрылись за спиной с шипением из-за герметичной изоляции. Мы шли по полу, выложенному кафелем, с потолка свисали трубы и другое оборудование. PEOC служит как командный центр во время чрезвычайных ситуаций, в нем есть телевидение, телефоны и прочее коммуникационное оборудование». Её муж появился в бункере тем же вечером.
Президент Джордж Буш-младший в бункере под Белым домом в 2001 году. /Фото: maximonline.ru
Возможно, этот же бункер использовался также сравнительно недавно, в мае 2020 года тогдашним президентом США Дональдом Трампом, когда государство охватили волнения по расовому вопросу. Однако не факт, что это правда, а всё потому, что существует другая версия, согласно которой ещё 2010 году приблизительно под Северной лужайкой Белого дома было начато строительство нового подземного убежища для президента. Впрочем, пока история о современном бункере остаётся на уровне слухов, а сама концепция сохранения жизни администрации американского государства подобным образом сохраняет актуальность.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии