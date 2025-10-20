Маленькая хитрость, как приготовить рыбу сочной, даже путассу, хека или минтая

Хитрость заключается не столько в самом способе приготовления, сколько в подготовке рыбы. Она дает возможность даже очень сухую, с характерным насыщенным и не очень приятным ароматом рыбу превратить в удивительно вкусное блюдо. Для готовки подойдет все: минтай, треска, хек, путассу, камбала и так далее.
Хитрость заключается не столько в самом способе приготовления, сколько в подготовке рыбы / Фото: Яндекс.Карты
И размороженная, потерявшая большое количество влаги, рыхлая рыба, и карась, щука и прочие обитатели рек и озер, в итоге будут иметь плотное, сочное мясо, приятный аромат и отличные вкусовые характеристики.
Что нужно делать
Размороженную, но не полностью рыбу необходимо почистить, выпотрошить и порезать на куски / Фото: hochyvseznat.ru
Размороженную, но не полностью рыбу необходимо почистить, выпотрошить. При необходимости следует сразу порезать на куски, если конечно, вам не нужна рыбина целиком.
Все что не нужно, удаляется именно на этом этапе – речь о хвосте, голове, плавниках / Фото: moekopchenie.ru
Все что не нужно, удаляется именно на этом этапе – речь о хвосте, голове, плавниках. Если рыба морская, то из брюшка следует обязательно снять черную пленочку, которая обладает горьковатым привкусом.
Когда с разделкой рыбой будет покончено, готовится раствор, состоящий из соли, сахара и воды / Фото: hifoods.ru
Когда с разделкой рыбой будет покончено, готовится раствор, состоящий из соли, сахара и воды.
Для раствора потребуется:
-
- вода – один литр;
-
- сахар – 1 ст.
- соль – 1 ст. ложка.
Количество раствора готовится исходя из объема основного продукта. Температура воды в данном случае должна быть примерно 40-45 градусов. Тогда в ней прекрасно растворятся сахар с солью.
После извлечения из рассола рыба просушивается при помощи бумажного полотенца и готовится согласно рецепту / Фото: jisty.com.ua
Рыба помещается в раствор на один час. В результате жидкость впитывается в клетки мяса и там удерживается, что и приводит к конечному результату (осуществляется процесс диффузии и белковой денатурации). После извлечения из рассола рыба просушивается при помощи бумажного полотенца и готовится согласно рецепту.
Благодаря этой маленькой хитрости, какой бы сухой ни была рыба и независимо от способа ее приготовления, мясо получится нежное, сочное и ароматное / Фото: YouTube
