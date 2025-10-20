Маленькая хитрость, как приготовить рыбу сочной, даже путассу, хека или минтая

Хитрость заключается не столько в самом способе приготовления, сколько в подготовке рыбы / Фото: Яндекс.Карты

Что нужно делать

Размороженную, но не полностью рыбу необходимо почистить, выпотрошить и порезать на куски / Фото: hochyvseznat.ru

Все что не нужно, удаляется именно на этом этапе – речь о хвосте, голове, плавниках / Фото: moekopchenie.ru

Когда с разделкой рыбой будет покончено, готовится раствор, состоящий из соли, сахара и воды / Фото: hifoods.ru







вода – один литр;















сахар – 1 ст.











соль – 1 ст. ложка.



После извлечения из рассола рыба просушивается при помощи бумажного полотенца и готовится согласно рецепту / Фото: jisty.com.ua

Благодаря этой маленькой хитрости, какой бы сухой ни была рыба и независимо от способа ее приготовления, мясо получится нежное, сочное и ароматное / Фото: YouTube