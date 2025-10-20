С нами не соску...
Маленькая хитрость, как приготовить рыбу сочной, даже путассу, хека или минтая




Хитрость заключается не столько в самом способе приготовления, сколько в подготовке рыбы. Она дает возможность даже очень сухую, с характерным насыщенным и не очень приятным ароматом рыбу превратить в удивительно вкусное блюдо. Для готовки подойдет все: минтай, треска, хек, путассу, камбала и так далее.


Хитрость заключается не столько в самом способе приготовления, сколько в подготовке рыбы / Фото: Яндекс.Карты

Хитрость заключается не столько в самом способе приготовления, сколько в подготовке рыбы / Фото: Яндекс.Карты

 

И размороженная, потерявшая большое количество влаги, рыхлая рыба, и карась, щука и прочие обитатели рек и озер, в итоге будут иметь плотное, сочное мясо, приятный аромат и отличные вкусовые характеристики.

Что нужно делать


Размороженную, но не полностью рыбу необходимо почистить, выпотрошить и порезать на куски / Фото: hochyvseznat.ru

Размороженную, но не полностью рыбу необходимо почистить, выпотрошить и порезать на куски / Фото: hochyvseznat.ru


Размороженную, но не полностью рыбу необходимо почистить, выпотрошить. При необходимости следует сразу порезать на куски, если конечно, вам не нужна рыбина целиком.
Все что не нужно, удаляется именно на этом этапе – речь о хвосте, голове, плавниках / Фото: moekopchenie.ru

Все что не нужно, удаляется именно на этом этапе – речь о хвосте, голове, плавниках / Фото: moekopchenie.ru

 

Все что не нужно, удаляется именно на этом этапе – речь о хвосте, голове, плавниках. Если рыба морская, то из брюшка следует обязательно снять черную пленочку, которая обладает горьковатым привкусом.
Когда с разделкой рыбой будет покончено, готовится раствор, состоящий из соли, сахара и воды / Фото: hifoods.ru

Когда с разделкой рыбой будет покончено, готовится раствор, состоящий из соли, сахара и воды / Фото: hifoods.ru


 

Когда с разделкой рыбой будет покончено, готовится раствор, состоящий из соли, сахара и воды.
Для раствора потребуется:



    • вода – один литр;




 



    • сахар – 1 ст.
      ложка;




 

  • соль – 1 ст. ложка.


Количество раствора готовится исходя из объема основного продукта. Температура воды в данном случае должна быть примерно 40-45 градусов. Тогда в ней прекрасно растворятся сахар с солью.
После извлечения из рассола рыба просушивается при помощи бумажного полотенца и готовится согласно рецепту / Фото: jisty.com.ua

После извлечения из рассола рыба просушивается при помощи бумажного полотенца и готовится согласно рецепту / Фото: jisty.com.ua

 

Рыба помещается в раствор на один час. В результате жидкость впитывается в клетки мяса и там удерживается, что и приводит к конечному результату (осуществляется процесс диффузии и белковой денатурации). После извлечения из рассола рыба просушивается при помощи бумажного полотенца и готовится согласно рецепту.
Благодаря этой маленькой хитрости, какой бы сухой ни была рыба и независимо от способа ее приготовления, мясо получится нежное, сочное и ароматное / Фото: YouTube

Благодаря этой маленькой хитрости, какой бы сухой ни была рыба и независимо от способа ее приготовления, мясо получится нежное, сочное и ароматное / Фото: YouTube

 

источник

