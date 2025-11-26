Подлинные истории о воскрешении из мёртвых

Здесь вы найдёте 6 подлинных историй о людях, которые были похоронены заживо, чудесным образом воскресли из мёртвых, а также проявления так называемого «синдрома Лазаря».
1. Мэтью Уолл, фермер
2 октября 1571 года вся деревня Брогинг, что в графстве Хартфордшир (Англия) хоронила молодого фермера по имени Мэтью Уолл.подходила к церкви, где должно было состояться отпевание, как вдруг… Один из мужчин, несущих гроб, поскользнулся на мокрых листьях. Гроб упал и ударился о землю, но его тут же подняли и процессия продолжила ход. Прошла ещё минута, как из гроба послышался настойчивый стук. Мэтью Уолл вернулся к жизни и требовал его выпустить! После своего чудесного воскрешения Мэтью женился на своей невесте и счастливо прожил с ней ещё 24 года. А после его второй смерти осталось завещание. Часть состояния выделялась на то, чтобы каждый год 2 октября дорожку перед церковью тщательно подметали, после чего должен был звучать похоронный звон, а затем — и свадебный. Эта традиция соблюдается в деревне до сих пор. 2 октября местные жители называют «Днём старичка».
2. Энн Грин, чадоубийца
В 1650 году Энн Грин была осуждена за то, что убила своего внебрачного ребёнка, и спрятала тело в доме своего хозяина. Женщину приговорили к смерти через повешение и привели на виселицу. В последнем слове Энн заявила, что невиновна и горячо молила бога принять её душу. После этого палач выбил из под ног приговорённой скамеечку и оставил висеть на полчаса., послышался стон. Существуют две версии произошедшего далее: Первая — доктор тут же стал отогревать её, отпаивать разными травами и потихоньку вернул к жизни. Вторая — её бросили на пол и стали пинать ногами, отчего Энн окончательно пришла в себя. Однако обе версии сходятся в одном — женщина была признана невиновной, прожила после этого долгую жизнь, родила троих детей, коим стала самой образцовой матерью.
3. Марджори Маккол, женщина с кольцом
Надпись на памятнике: «Марджори Маккол Жила однажды, похоронена дважды» Эта история произошла в 18 веке в Ирландии. Жена доктора Джона Маккола Марджори слегла с горячкой и вскоре умерла. Доктор был человеком весьма состоятельным и в своё время купил жене дорогущее обручальное кольцо. Оставлять его на пальце покойной ему совершенно не хотелось, снять — не получилось. Так с кольцом и похоронили. Вскоре в надежде завладеть докторскими драгоценностями могилу Марджори вскрыли гробокопатели. Но стянуть кольцо с распухшего пальца у них тоже не вышло. И тогда было решено отпилить палец. Как только острое лезвие коснулось пальца покойницы, Марджори ожила, села в своей могиле и пронзительно завизжала. Осквернителей могил как корова языком слизнула. Марджори кое-как выкарабкалась из могилы и побрела домой. Тем временем на другом конце города вдовец заливал горе в компании своей родни, ну и в то же время начинал потихоньку оценивать перспективы внезапно образовавшейся свободы. Где-то под утро послышался робкий стук. Вдовец отворил дверь и обомлел, увидев на пороге свою благоверную в похоронном облачении, перепачканную землёй и кровью. Шок для доктора оказался слишком сильным. Он рухнул замертво и был похоронен в могиле, предназначавшейся для Марджори.
4. Одран из Иона, заживо погребённый
В 548 году крестьяне из местечка Иона (Шотландия) решили построить часовню рядом со старым кладбищем. Проблема заключалась в том, что всё, сделанное за день, ночью каким-то мистическим образом оказывалось разрушенным, и каждый день строители начинали работу заново. В конце концов, один из строителей по имени Колумба услышал голос, возвестивший, что работа может быть закончена только в том случае, если кто-то согласится заживо похоронить себя в основании часовни. У Колумбы был сын (по другой версии — брат) монах по имени Одран, который и вызвался пожертвовать своей жизнью, надеясь спасти этим самым душу. Монаха посадили в подпол и замуровали, после чего строительство пошло как по маслу. Вскоре часовня была закончена. Прошло ещё немного времени, и Колумба затосковал по Одрану. Он открыл темницу, из которой тут же показалась голова монаха, который стал проситься обратно на свет Божий. Но Колумба не одобрил «малодушия», быстро впихнул Одрана обратно в яму и опять замуровал понадёжней. Собственного сына. Или брата.
5. Фома Кемпийский, несостоявшийся святой
Католический монах Фома Кемпийский написал знаменитую книгу «Подражание Христу», которая ещё при жизни автора пользовалась большой популярностью. А после смерти Фомы в 1471 году высшие католические власти хотели даже канонизировать его всё за ту же книгу, для чего требовалось эксгумировать тело. Когда гроб вскрыли, то увидели кровавые царапины на крышке с внутренней стороны и огромные занозы под ногтями покойного. Какой святой будет так отчаянно бороться со смертью, — рассудили первосвященники. И, несмотря на несомненное чудо воскрешения из мёртвых, Фому решили всё же не канонизировать.
6. Ын Суи Хок, братоненавистник
В апреле 2011 года 65-летний Ын Суи Хок с острова Пенанг (Малазия), подрался со своим собственным братом. Что они там не поделили — неизвестно, но когда Ын Суи Хока привезли в больницу, живого места на нём не было. Даже аппарат искусственного дыхания не помог. Доктора местной больницы пытались реанимировать мужчину в течение 45 минут, но к 11 часам утра сдались и записали время смерти. А спустя два с половиной часа Ын начал дышать… По-научному этот феномен называется «синдромом Лазаря» — по аналогии с воскресшим из мёртвых библейским персонажем. На сегодняшний день в мире зафиксировано около 40-ка подобных случаев.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии