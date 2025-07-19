Вдохновленные Тадж-Махалом: копии, удивляющие сходством и захватывающими историями

1. Скромный Тадж-Махал в индийском штате Уттар-Прадеш

Тадж-Махал и его копия, появившаяся в индийской деревушке в Касер Калан спустя 4 века (Индия).

Мавзолей для любимой жены, построенный почтальоном на пенсии на все свои сбережения (деревня Касер Калан, Индия). | Фото: timesofindia.indiatimes.com.

Понадобилось огромное желание и три года, чтобы в индийской деревне Касер Калан построить скромную копию Тадж-Махала (Индия).

2. Причудливая Махабат Макбара (Джунагадх, Индия)

Мавзолей Махабат Макбара – неожиданная копия архитектурной жемчужины Индии, которая также является общепризнанным шедевром (Джунагадх).

Причудливая композиция вобрала в себя множество архитектурных стилей и течений из разных стран мира (Махабат Макбара, Индия).

3. Красный Тадж-Махал на римско-католическом кладбище в Агре (Индия)

Тадж-Махал и уменьшенная его копия на римско-католическом кладбище в Агре (Индия).

Усыпальница из красного песчаника была построена в 1803 году в память о командире форта Агра, голландце Джоне Хессинге (Неру-Нагара, Индия).

4. «Путешествующий Тадж-Махал» – художественная инсталляция Шакара (Индия)

Тадж-Махал и его деревянная копия, созданная малазийским художником Шакаром (Бангалор, Индия).

«Путешествующий Тадж-Махал» – арт-композиция, которую легко использовать для украшения общественных пространств (автор идеи Шакар). | Фото: thenewsminute.com.

5. Арт-композиция в стиле Тадж-Махала на Лимонном фестивале в Ментоне (Франция)

Тадж-Махал на закате и арт-композиция в его стиле на Лимонном фестивале в Ментоне (Франция)

Цитрусовый Тадж-Махал впечатляет не меньше, чем оригинал из мрамора (Ментон, Франция). | Фото: menton-riviera-merveilles.fr.

6. Тадж-Махал в городе миниатюр Шэньчжэня (Китай)

Тадж-Махал и его миниатюрное отражение в причудливом тематическом парке «Окно в мир» (Шэньчжэнь, Китай). | Фото: funniestindian.com.

Уменьшенная во много раз копия Тадж-Махала находится среди макетов самых впечатляющих достопримечательностей мира (Шэньчжэнь, Китай. | Фото: viralscape.com.

7. Королевский павильон в Брайтоне (Великобритания)

Королевский павильон в Брайтоне – одно из самых ослепительных и экзотических зданий на Британских островах, построенных в стиле Тадж-Махала (Великобритания).

8. Тадж-Аравия в Дубае (ОАЭ)

В Дубае в скором времени появится многофункциональный комплекс, напоминающий Тадж-Махал (рендеринг Taj Arabia).

9. Плавучий дом в стиле Тадж-Махала (Саусалито, Калифорния)

Плавучий дом в стиле Тадж-Махала в Саусалито (Калифорния, США). | Фото: commons.wikimedia.org.