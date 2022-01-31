12 советов, как устранить неприятный запах в кроссовках

Кроссовки - неотъемлемая часть гардероба практически каждого человека. В них удобно не только заниматься спортом, но и носить в повседневной жизни.

Единственный минус - ноги потеют и к концу дня от обуви исходит неприятный запах.

Мы подскажем, как нейтрализовать аромат в кроссовках и устранить бактерии.

Почему возникает неприятный запах

Главная причина запаха - излишнее потоотделение ног

Аромат возникает как при нормальном, так и повышенном потоотделении ног. Влага, выделяемая потовыми железами, смешивается с грязью и образует благоприятную среду для развития патогенных микроорганизмов. Это приводит к неприятному запаху в обуви и даже развитию инфекций на ногах. Другие причины: низкое качество кроссовок и неправильный уход за обувью.

Регулярный уход за кроссовками поможет минимизировать возникновение амбре

Профилактика неприятного запаха:

- проводить ежедневную гигиену ног;

- надевать только свежие носки;

- покупать кроссовки из натуральных материалов;

- заменять стельки раз в месяц;

- выбирать носки и колготки, в которых содержится не менее 80% натуральных волокон;

- в случае промокания обуви, сразу же ее сушить;

- регулярное проветривать и чистить кроссовки;

- если есть грибок и другие заболевания, немедленно приступить к лечению ног, а после выздоровления продезинфицировать всю обувь.

Народные средства

1. Пищевая сода

Сода поглощает влагу и уничтожает неприятный аромат

Вечером насыпьте в кроссовки по 1 ст.л. соды и оставьте обувь до утра. Продукт поглотит влагу - идеальную среду для размножения бактерий. После пробуждения вытряхните соду из обуви или уберите ее пылесосом. Другой вариант - насыпьте продукт в капроновые носки и положите их в кроссовки. Достаточно будет просто вытянуть изделия и не заботиться о вытряхивании соды. Вместо пищевого продукта также подойдет измельченный активированный уголь или детская присыпка.

2. Кофейные зерна

Кофейный зерна - одно из лучших средств по устранению неприятных запахов

Насыпьте в каждый кроссовок по горсти сухих кофейных зерен. Продукт известен своими абсорбирующими свойствами и помогает нейтрализовать неприятные ароматы. Оставьте зерна в обуви до тех пор, пока запах не уйдет. Периодически подсыпайте свежий кофе.

3. Пакетики чая

Можно использовать даже использованные, но высушенные пакетики

Чай - еще один напиток, который поможет в борьбе с обувным амбре. Положите на ночь в кроссовки по несколько сухих чайных пакетиков. Применять можно даже использованные, главное - предварительно их просушить. Утром пакетики можно вынуть и обуть свежие кроссовки. Такой лайфхак распространен среди военнослужащих.

4. Белый уксус

Протрите уксусом внутреннюю часть кроссовок и оставьте высыхать

Смочите в уксусе бумажное полотенце и обработайте внутреннюю поверхность кроссовок. Оставьте обувь до полного высыхания. Еще один вариант - сперва насыпать в кроссовки соду, а сверху капнуть немного уксуса. В ходе реакции выделится углекислый газ, который уничтожит патогенные микроорганизмы. После высыхания обязательно проветрите кроссовки. Если обуть их сразу, запах пота смешается с уксусным ароматом, образуя стойкое амбре.

5. Газеты

Газета избавит кроссовки от лишней влаги

Если кроссовки достаточно влажные, набейте их бумагой. Возьмите обычную, не глянцевую газету, скомкайте ее и положите в обувь. Бумага впитает излишнюю влагу. Недостатки этого метода - скорость и отсутствие дезинфекции. На просушку может потребоваться много времени, да и на бактерии газеты никак не повлияют.

6. Спирт

Спирт убьет любые бактерии

Смочите ватный диск в спирте и протрите им внутреннюю часть кроссовок. Препарат обладает мощными дезинфицирующими свойствами, поэтому моментально ликвидирует бактерии и устранит неприятный аромат.

7. Стирка

Стирать в машинке можно только текстильные кроссовки

Лучший способ очистить и освежить текстильные кроссовки - это стирка. Температуру выбирайте не выше 40 градусов. Важно: стирать кроссовки из кожи, кожзама, замши и с Led-подсветкой запрещено. В таких случаях можно отправлять в машинку лишь стельки и шнурки.

Специальные средства

1. Обувной дезодорант

Дезодорант освежает обувь и убивает бактерии

В любом супермаркете или обувном магазине можно приобрести антибактериальный дезодорант. Средство работает так же, как и продукт для тела. Распылите дезодорант внутри обуви и отдельно побрызгайте предварительно вынутые стельки. Использовать средство можно и перед ношением кроссовок, и после того, как разуетесь. На кожу ног брызгать дезодорант не нужно.

2. Освежитель-ароматизатор для спортивной обуви

Ароматизированные шарики прослужат 3-6 месяцев

Средство изготовляют в виде ароматизированных шариков. Фрешеры обладают дезинфицирующими и антимикробными свойствами, подходят для профилактики грибковых заболеваний. Достаточно положить по шарику в каждый кроссовок и оставить ароматизаторы как минимум на ночь. Также фрешеры помогут освежить спортивные сумки, шкафчики и даже салон автомобиля. С момента вскрытия упаковки шарики прослужат от 3 месяцев до полугода.

3. Формидрон

Аптечный препарат продезинфицирует и освежит кроссовки

Медицинский препарат оказывает антисептическое и дезодорирующее действие. Он продается в каждой аптеке и поможет предотвратить возникновение грибка на ногах. Прежде всего, необходимо постирать и высушить кроссовки. Если это невозможно, то тщательно очистить. Далее смочите в формидроне ватный диск, обработайте раствором внутреннюю часть обуви и стельки с обеих сторон. Особое внимание уделите труднодоступным местам: швам, стыкам. Следующий этап - сложите обувь в герметичный пакет вместе со стельками (их пока в обувь не возвращайте). Для дезинфекции понадобятся сутки-двое. После выньте кроссовки и стельки, проветрите их в течение пары часов и лишь после этого можно носить обувь. Обязательно прочтите инструкцию к формидрону, поскольку при попадании препарата внутрь организма возможны осложнения. Проводите дезинфекцию кроссовок только в перчатках и маске.

4. Хлоргексидин

Протрите обувь хлоргексидином и поместите в пакет на 3-4 часа

Хлоргексидин 0,05% - еще один аптечный препарат, который продезинфицирует кроссовки и уничтожит патогенные микробы. Обработайте изнанку обуви ватным диском с раствором. После поместите обувь в герметичный пакет на 3-4 часа. Далее просушите кроссовки в течение дня и можете снова надевать любимую пару.

5. УФ-сушилка

Ультрафиолет предотвращает возникновение грибка и развитие бактерий

Ультрафиолетовые сушилки не только избавляют обувь от влаги, но проводят антигрибковую и дезинфицирующую обработку. Достаточно поместить устройства в кроссовки на 4-6 часов. В идеале процедуру нужно осуществлять после каждой тренировки или долгого ношения спортивной обуви.

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