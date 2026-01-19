Почему люди на старинных фотографиях клали руку на плечо соседу или на какой-то предмет

На старинных снимках люди всегда в очень напряженных позах и редко улыбаются. | Фото: kubangenealogy.ucoz.ru.

Фотография была очень сложным делом. |Фото: bookrhythm.com.

Первая в истории фотография выдерживалась 8 часов. |Фото: mirtesen.ru.

Фотография прошла огромный путь развития. ¦Фото: ya.ru.

Тот самый копфгалтер для головы. |Фото: fotokto.ru.