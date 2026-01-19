С нами не соску...
Почему люди на старинных фотографиях клали руку на плечо соседу или на какой-то предмет



Если посмотреть на старинные снимки людей, сделанные еще в XIX столетии, можно заметить сразу несколько весьма интересных особенностей. Во-первых, люди на них, как правило, выглядят очень невеселыми и крайне уставшими. Во-вторых, они часто кладут руку на какой-нибудь предмет или соседа по фотографии.
Все это встречается на снимках позапрошлого века так часто, что в пору углядеть во всем перечисленном закономерность. В чем же дело?

На старинных снимках люди всегда в очень напряженных позах и редко улыбаются.

На старинных снимках люди всегда в очень напряженных позах и редко улыбаются. | Фото: kubangenealogy.ucoz.ru.

 

Руку на что-нибудь или на кого-нибудь люди на старых фотографиях кладут не просто так. Собственно, тяжелые уставшие лица и безрадостное выражение у первых «любителей фото» именно такое по той же самой причине. А причина эта проста – снимки в XIX веке делались весьма продолжительное время. Людям приходилось сидеть даже не минуты, иногда позирование могло занимать целый час. Немудрено, что человек уставал и не испытывал уже никакой радости от подобного занятия. Зная это, фотографы с самого начала усаживали человека в такую позу, в которой ему будет сидеть не так сложно. Искусственно поддерживать улыбку в течение часа тоже не просто.
Фотография была очень сложным делом.

Фотография была очень сложным делом. |Фото: bookrhythm.com.

 

Но почему же первые фотографии делались так долго? Все дело в такой части фотопроцесса, как «выдержка». Если говорить максимально простым и понятным языком, то выдержка – это время экспонирования фотоснимка, за которое фотоаппарат делает кадр и свет воздействует на светочувствительный слой.
Это то самое «схватывание мгновения», благодаря которому и получается фотоснимок. Чем хуже освещение или чем активнее движется объект съёмки, тем дольше будет выдержка.
Первая в истории фотография выдерживалась 8 часов.

Первая в истории фотография выдерживалась 8 часов. |Фото: mirtesen.ru.

 

В эпоху механических устройств выдержка регулировалась плотной шторкой, затвором с механическим приводом, который осуществлял в нужный момент перекрытие света. Знаменитый звук щелчка при создании фотографии – это звук работы этого самого затвора. Само собой, в эпоху электронных устройств затворы уже давно не издают никаких звуков, а потому они имитируются смартфоном или фотоаппаратом при помощи динамика для удобства работы и в форме некоторой «дани традиции».
Фотография прошла огромный путь развития.

Фотография прошла огромный путь развития. ¦Фото: ya.ru.

 

Важнейшей частью фотоаппарата является тот самый светочувствительный слой. В современных устройствах – это специальная матрица, которой достаточно для срабатывания жалких долей секунд. Продолжительность выдержки в современных фотокамерах составляет около 1/32000 секунды. Однако так было не всегда. Первый снимок был сделан в 1822 году Джозефом Ньепсом, который в качестве матрицы использовал металлическую пластину, покрытую битумом. Выдержка для создания первой фотографии в истории человечества занимала всего… 8 часов.
Тот самый копфгалтер для головы.

Тот самый копфгалтер для головы. |Фото: fotokto.ru.

 

Впрочем, уже к 1836 году большинство фотографий нужно было выдерживать 15-30 минут. Но даже это было крайне много для позирующего человека. Как итог, в фотосалонах даже использовались устройства под названием копфгалтеры – подставки, удерживающие голову человека в правильном положении и помогающие ему не шевелиться.

