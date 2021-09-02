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17 странных людей, у которых нет ни страха, ни ума


17 странных людей, у которых нет ни страха, ни ума

В наше время в Интернете есть столько всего разного, что обывателя стало сложно хоть чем-то удивить. Тем не менее, смеяться над чужими глупыми поступками люди не перестанут никогда. Именно поэтому в нашем обзоре специально для читателей Novate.ru собраны забавные фото сумасшедших людей, в которых нет ни грамма страха.

1. Когда у тебя хороший страховой полис и отменная растяжка


Личность с незаурядными талантами. | Фото: Onedio.

Личность с незаурядными талантами. | Фото: Onedio.

 

2. «А чего мне боятся, это просто крокодил?»


Мне кажется или он улыбается? | Фото: Upsocl.

Мне кажется или он улыбается? | Фото: Upsocl.

 

3. «Доставайте телефоны, нужно заснять то, что произойдет, когда бак на колесах начнет движение!»


По мнению Novate.ru, этот мужчина в опасности. | Фото: AirFreshener.club.

По мнению Novate.ru, этот мужчина в опасности. | Фото: AirFreshener.club.

 

4. Поторопитесь, а то приедут пожарные, а шашлык не успеет дожариться!


Читайте Novate.ru, мы расскажем, как выбрать худшее место для мангала. | Фото: Skoften.net.

Читайте Novate.ru, мы расскажем, как выбрать худшее место для мангала. | Фото: Skoften.net.

 

5. Сразу видно, что перед нами человек с незаурядными способностями!


Как он туда залез и как собирается вернуться? | Фото: polricemans.cf.

Как он туда залез и как собирается вернуться? | Фото: polricemans.cf.

 

6. Этот жираф выглядит не слишком надежно, но вносит нотку позитива в эту малопривлекательную ситуацию


Нотка позитива в этой непростой ситуации. | Фото: Upsocl.

Нотка позитива в этой непростой ситуации. | Фото: Upsocl.

 

7. Наверное, и место на кладбище уже есть…


Слишком неоправданный риск| Фото: Recreo Viral.

Слишком неоправданный риск| Фото: Recreo Viral.

 

8. Кому нужна эта дорога, когда душа поет!


Бесстрашный музыкант. | Фото: Penny Arcade Forums.

Бесстрашный музыкант. | Фото: Penny Arcade Forums.

 

9. Лелик, Болик и их брат Толик


Прекрасная компания. | Фото: Dump A Day.

Прекрасная компания. | Фото: Dump A Day.

 

10. А это никак Чудо Женщина везет домой холодильник!


Женщина, которую невозможно не заметить. | Фото: Grassroots Motorsports.

Женщина, которую невозможно не заметить. | Фото: Grassroots Motorsports.

 

11. Первая и последняя фотография с отпуска, все остальные уже из травмпункта


Когда ты по жизни весельчак. | Фото: Телеграф.

Когда ты по жизни весельчак. | Фото: Телеграф.

 

12. «Честное слово, пожар начался сам собой!»


Игры с огнем. | Фото: ЯПлакалъ.

Игры с огнем. | Фото: ЯПлакалъ.

 

13. «Да, это больше не кажется хорошей идеей!»


17 странных людей, у которых нет ни страха, ни ума

«Кажется, пора задерживать дыхание!» | Фото: Deskgram.

 

14. Да, армия делает из мальчиков мужчин, но не всегда и не из всех!


Ни один мужчина не сможет спокойно посмотреть на это фото. | Фото: Поросёнка.нет.

Ни один мужчина не сможет спокойно посмотреть на это фото. | Фото: Поросёнка.нет.

 

15. С верой в то, что все получится


Веселая компания. | Фото: Recreo Viral.

Веселая компания. | Фото: Recreo Viral.

 

16. Что угодно, лишь бы не платить за доставку!


Отчаянные меры. | Фото: cdn.fishki.net.

Отчаянные меры. | Фото: cdn.fishki.net.

 

17. И все-таки животные - наши друзья и помощники


Человек, осел и электрощиток. | Фото: cdn.fishki.net.

Человек, осел и электрощиток. | Фото: cdn.fishki.net.

 

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17 странных людей, у которых нет ни страха, ни ума

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