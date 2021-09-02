17 странных людей, у которых нет ни страха, ни ума

1. Когда у тебя хороший страховой полис и отменная растяжка

Личность с незаурядными талантами. | Фото: Onedio.

2. «А чего мне боятся, это просто крокодил?»

Мне кажется или он улыбается? | Фото: Upsocl.

3. «Доставайте телефоны, нужно заснять то, что произойдет, когда бак на колесах начнет движение!»

По мнению Novate.ru, этот мужчина в опасности . | Фото: AirFreshener.club.

4. Поторопитесь, а то приедут пожарные, а шашлык не успеет дожариться!

Читайте Novate.ru, мы расскажем , как выбрать худшее место для мангала. | Фото: Skoften.net.

5. Сразу видно, что перед нами человек с незаурядными способностями!

Как он туда залез и как собирается вернуться? | Фото: polricemans.cf.

6. Этот жираф выглядит не слишком надежно, но вносит нотку позитива в эту малопривлекательную ситуацию

Нотка позитива в этой непростой ситуации. | Фото: Upsocl.

7. Наверное, и место на кладбище уже есть…

Слишком неоправданный риск| Фото: Recreo Viral.

8. Кому нужна эта дорога, когда душа поет!

Бесстрашный музыкант. | Фото: Penny Arcade Forums.

9. Лелик, Болик и их брат Толик

Прекрасная компания. | Фото: Dump A Day.

10. А это никак Чудо Женщина везет домой холодильник!

Женщина, которую невозможно не заметить. | Фото: Grassroots Motorsports.

11. Первая и последняя фотография с отпуска, все остальные уже из травмпункта

Когда ты по жизни весельчак. | Фото: Телеграф.

12. «Честное слово, пожар начался сам собой!»

Игры с огнем. | Фото: ЯПлакалъ.

13. «Да, это больше не кажется хорошей идеей!»

«Кажется, пора задерживать дыхание!» | Фото: Deskgram.

14. Да, армия делает из мальчиков мужчин, но не всегда и не из всех!

Ни один мужчина не сможет спокойно посмотреть на это фото. | Фото: Поросёнка.нет.

15. С верой в то, что все получится

Веселая компания. | Фото: Recreo Viral.

16. Что угодно, лишь бы не платить за доставку!

Отчаянные меры. | Фото: cdn.fishki.net.

17. И все-таки животные - наши друзья и помощники

Человек, осел и электрощиток. | Фото: cdn.fishki.net.