17 странных людей, у которых нет ни страха, ни ума

В наше время в Интернете есть столько всего разного, что обывателя стало сложно хоть чем-то удивить. Тем не менее, смеяться над чужими глупыми поступками люди не перестанут никогда. Именно поэтому в нашем обзоре специально для читателей Novate.ru собраны забавные фото сумасшедших людей, в которых нет ни грамма страха.
1. Когда у тебя хороший страховой полис и отменная растяжка
Личность с незаурядными талантами. | Фото: Onedio.
2. «А чего мне боятся, это просто крокодил?»
Мне кажется или он улыбается? | Фото: Upsocl.
3. «Доставайте телефоны, нужно заснять то, что произойдет, когда бак на колесах начнет движение!»
По мнению Novate.ru, этот мужчина в опасности. | Фото: AirFreshener.club.
4. Поторопитесь, а то приедут пожарные, а шашлык не успеет дожариться!
Читайте Novate.ru, мы расскажем, как выбрать худшее место для мангала. | Фото: Skoften.net.
5. Сразу видно, что перед нами человек с незаурядными способностями!
Как он туда залез и как собирается вернуться? | Фото: polricemans.cf.
6. Этот жираф выглядит не слишком надежно, но вносит нотку позитива в эту малопривлекательную ситуацию
Нотка позитива в этой непростой ситуации. | Фото: Upsocl.
7. Наверное, и место на кладбище уже есть…
Слишком неоправданный риск| Фото: Recreo Viral.
8. Кому нужна эта дорога, когда душа поет!
Бесстрашный музыкант. | Фото: Penny Arcade Forums.
9. Лелик, Болик и их брат Толик
Прекрасная компания. | Фото: Dump A Day.
10. А это никак Чудо Женщина везет домой холодильник!
Женщина, которую невозможно не заметить. | Фото: Grassroots Motorsports.
11. Первая и последняя фотография с отпуска, все остальные уже из травмпункта
Когда ты по жизни весельчак. | Фото: Телеграф.
12. «Честное слово, пожар начался сам собой!»
Игры с огнем. | Фото: ЯПлакалъ.
13. «Да, это больше не кажется хорошей идеей!»
«Кажется, пора задерживать дыхание!» | Фото: Deskgram.
14. Да, армия делает из мальчиков мужчин, но не всегда и не из всех!
Ни один мужчина не сможет спокойно посмотреть на это фото. | Фото: Поросёнка.нет.
15. С верой в то, что все получится
Веселая компания. | Фото: Recreo Viral.
16. Что угодно, лишь бы не платить за доставку!
Отчаянные меры. | Фото: cdn.fishki.net.
17. И все-таки животные - наши друзья и помощники
Человек, осел и электрощиток. | Фото: cdn.fishki.net.
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