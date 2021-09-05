Как влияет жара на наше здоровье

Летом температура воздуха в северном полушарии может вырастать до очень высоких отметок. Сильная жара может нанести серьезный вред нашему организму. Более того, если не соблюдать несколько простых правил, то летнее пекло может даже привести к фатальному исходу.
Самое главное:
- пить много жидкости
- не выходить из дома в обеденное время
- не употреблять в жару алкоголь
- ограничить физические нагрузки (это особенно касается пожилых людей и гипертоников).
Вот несколько примеров ужасающих эффектов жары на наш организм:
5. Странное поведение нашего организма
Нормальная температура человеческого организма составляет +37, и ему не очень нравится, когда эта температура сильно варьирует.
У вас когда-либо были судороги в жаркий день, особенно после физических нагрузок, вероятнее всего, в этом виновата высокая температура. Человек начинает сильно потеть, теряет много жидкости, и даже ее восполнение не помогает, так как вы не получаете достаточно электролитов. В результате нарушения водно-электролитного баланса, у человека начинаются судороги.
Существует риск теплового отека. Чтобы избежать перегрева, наш организм расширяет кровеносные сосуды, а это ведет к скапливанию крови в голеностопах.
Даже пот иногда не способен помочь. Если у вас на теле появились красные колющие пятна, знайте, это тепловая сыпь, которая появляется, когда забиваются потовые поры. Из-за высоких температур человек может и вовсе перестать потеть, а это может привести к тепловому удару.
4. Мозг перестает нормально работать
В 2014 году один канадский теннисист, выступая на открытом чемпионате Австралии по теннису, был слишком напряжен во время игры под палящим солнцем. В итоге, он потерял равновесие, у него начались галлюцинации (он «видел» перед собой героев комиксов), и он упал без сознания.
То, что с ним случилось, называется тепловой обморок – временное понижение кровотока в мозг, которое возникает, когда человек теряет много жидкости (из-за обильного потоотделения) и низкого кровяного давления.
Растерянность и головокружение – естественный эффект от чрезмерного воздействия высоких температур. Это очень опасно для тех, кто должен быть предельно сконцентрирован во время работы. Как правило, в таких условиях человеку сложнее выполнять задачи на умственную деятельность.
3. Наступает тепловое истощение
Это происходит, когда вы потеряли так много жидкости и соли, что становится сложно что-либо делать. Температура тела растет, вы потеете еще сильнее, вас одолевает сильная жажда, голова начинает кружиться, и вы начинаете чувствовать сильную усталость.
Ваша тошнота может дойти до точки, когда вы просто начинаете рвать. Кроме этого, может появиться диарея. Мышечные судороги усиливаются, вы почувствуете сильное сердцебиение, покалывание или онемение рук или ног.
Возможно, вы не почувствуете все эти симптомы сразу, но появление даже пары из них уже является поводом вызвать скорую.
Как помочь человеку в жару:
* Вызвать врача.
Пока помощь в пути нужно быстро:
* Переместить человека в более прохладное место подальше от солнечных лучей.
* Снять как можно больше одежды (включая обувь и носки).
* Протереть голову, лицо и шею прохладной мокрой тряпочкой. Обрызгать прохладной водой.
* Заставить человека пить больше воды, свежевыжатого сока или спортивного напитка.
2. Тепловой удар может убить
При тепловом ударе температура тела превышает 40 С, а механизмы тела, которые отвечают за охлаждение тела, перестают работать.
Симптомы теплового удара схожи с симптомами теплового истощения, однако стоит пристальней следить за следующими симптомами:
- очень высокая температура тела
- горячая, сухая кожа или обильное потоотделение
- головокружение
- головная боль
- слабость
- рвота
- мышечные спазмы
- потеря сознания.
Первая помощь при тепловом ударе:
* Вызвать скорую.
Пока помощь в пути нужно:
- переместить человека в прохладное, защищенное от солнца место;
- снять как можно больше одежды;
- охладить человека мокрой прохладной тряпочкой или полотенцем;
* Не заставляйте человека пить много жидкости, если ему не хочется.
* Все это нужно делать быстро.
1. Аномальная жара убивает тысячи людей каждый год
Причиной жары стали обильные дожди, которые прошли в Западной Африке. Из-за них появился мощный антициклон, который начал свое движение к Западной Европе. Дойдя до стран центральной Европы он остановился, и вся эта территория превратилась в одну большую область повышенного давления.
Только в одной Франции 14 802 человека погибли из-за аномальной жары, а общее количество жертв жары в том году достигло 35 000 людей.
В такую жару молодым людям стоит присматривать за стариками, так как они самые уязвимые в этот период. Ученые сообщили, что в августе 2003 года большинство людей преклонного возраста, погибли из-за того, что жили в плохо проветриваемом помещении. Жара поступала внутрь благодаря теплопередаче (когда тепловая энергия передается от более горячего тела к менее горячему), и температура в помещении продолжала расти.
Стоит отметить, что довольно тяжело понять, наступила ли смерть человека из-за жары или нет, так как множество тел обычно обнаруживают уже после спада температур. Это значит, что летнее пекло может наносить еще больший вред, чем мы думаем.
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