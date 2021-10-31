Нехватка мужских лосин, стриженый газон бронзового века, бесследное стадо бизонов и другие ляпы

Тринадцатый воин

Арабам действительно удалось пообщаться с русью - скандинавскими князьями и дружинниками в восточнославянских землях. Ибн Фадлан — реально лицо.

Гладиатор

Император Коммод был садистом, но папу не убивал.

Троя

На излёте Бронзового Века доспехи выглядели немного по-другому.

Монет, кстати, не знали ни троянцы, ни их неприятели. А в фильме их кладут на глаза Патроклу.

Храброе сердце

Кстати, в тринадцатом веке в английской армии не было единой формы.

Альфа

Главный герой фильма уже не блондин, как в других фильмах о каменном веке, но всё ещё выглядит как очень современный человек.