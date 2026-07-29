Зачем на самом деле в самолёте гасят свет во время взлёта



Традиция перед взлётом./ Фото: simpleflying.com Традиция перед взлётом./ Фото: simpleflying.com

Поездки в общественном транспорте давно превратились в рутину и ни у кого не вызывают особых вопросов, но иногда они сопровождаются весьма странными действиями и традициями. К примеру, во время взлёта авиалайнера в салоне внезапно гаснет свет, а все пассажиры дружно убирают столики и открывают шторки иллюминаторов. Поездки в общественном транспорте давно превратились в рутину и ни у кого не вызывают особых вопросов, но иногда они сопровождаются весьма странными действиями и традициями. К примеру, во время взлёта авиалайнера в салоне внезапно гаснет свет, а все пассажиры дружно убирают столики и открывают шторки иллюминаторов.Со стороны человеку не в теме всё это наверняка покажется каким-то странным ритуалом, но у всего этого есть неочевидные причины.

1. Кресла-ловушки



Пространства очень мало./ Фото: kidpassage.com Пространства очень мало./ Фото: kidpassage.com

Откинуть спинку кресла назад – это обычная практика во время многочасового перелёта и единственный способ снять нагрузку со спины, но именно это простейшее действие может оказаться очень опасным. Откинутая назад спинка блокирует сидящих позади соседей и мешает им встать с места. Обычно это вызывает лишь небольшой дискомфорт, но во время аварии или другой нештатной ситуации на борту спинка кресла превращается в серьёзное препятствие: человек не может быстро встать и эвакуироваться из самолёта. Здесь скорость имеет большое значение, и нехватка тридцати сантиметров свободного пространства вполне может стоить кому-то жизни. Более того, разложенный пластиковый столик относится к той же категории: он создаёт преграду для пассажира, который пытается покинуть самолёт как можно скорее. Конечно, его можно и сложить, но даже в спокойной обстановке это займёт некоторое время, а в экстренной ситуации это сделать просто нереально. К тому же пластиковый столик может легко травмировать человека.



Выбраться с места сложно. Выбраться с места сложно./ Фото: telegraph.co.uk

Всё это – лишь следствие работы так называемого «правила 90 секунд». Согласно этому правилу, именно за такое время все пассажиры и экипаж должны покинуть самолёт, если того требует возникшая аварийная ситуация., причём с заблокированной половиной выходов. Как показали исследования и многочисленные испытания, любая преграда на пути пассажиров может сильно замедлить процесс эвакуации и привести к ненужным жертвам.

2. Мрак в салоне



Перед взлётом./ Фото: islands.com Перед взлётом./ Фото: islands.com

Если со столиками и спинками кресел ситуация более или менее понятна, то с освещением в салоне всё не настолько очевидно. Интересно, что здесь всё дело не в опасности поражения электрическим током и даже не в коротком замыкании, а в строении человеческого глаза. Зрение человека сильно зависит от внешних условий и не может мгновенно приспособиться к быстрой смене света и темноты. Если за бортом темно (ночь, пасмурно или туман), то во время аварии пассажиры мгновенно утратят возможность что-либо видеть после того как погаснут сразу все лампы. Чтобы этого не случилось, во время взлёта и посадки в салоне временно отключают освещение и включают уже после того, как самолёт взлетит.



Визуальный контроль от пассажиров./ Фото: rd.com Визуальный контроль от пассажиров./ Фото: rd.com

Самое же интересное, что благодаря темноте в салоне и заблаговременно открытым шторкам, все пассажиры и экипаж превращаются в наблюдателей, которые помогают контролировать состояние самолёта. Во время взлёта или посадки с самолётом может произойти всё что угодно, поэтому вовремя замеченная неисправность наверняка спасёт немало жизней. Было много случаев, когда пассажиры смогли вовремя заметить языки пламени от двигателя, задымление, искры ли отвалившийся от крыла кусок обшивки. Лишняя пара глаз никогда не бывает лишней, а что делать дальше в сложившейся ситуации, потом решает экипаж.

3. Правила из беспечности



Как было раньше./ Фото: rarehistoricalphotos.com Как было раньше./ Фото: rarehistoricalphotos.com

Этот подход давно превратился в устоявшуюся практику, он не раз приносил пользу и помогал спасать жизни, но так было не всегда. Эти правила были выработаны за долгие годы полётов и появились как способ сделать авиасообщение более безопасным. Ещё в начале 1960-х годов к самолёту относились как к дорогому ресторану с крыльями, где можно было провести время в удобном мягком кресле с газетой, сигарой и бокалом шампанского. Сами авиаперевозчики безопасность пассажиров вообще не рассматривали: считалось, что после падения тяжёлого самолёта с многокилометровой высоты всё равно спасать будет некого.



Катастрофа в Солт-Лейк-Сити, 1965 год./ Фото: baaa-acro.com Катастрофа в Солт-Лейк-Сити, 1965 год./ Фото: baaa-acro.com

Впрочем, с появлением реактивной гражданской авиации и после некоторых изысканий авиакомпании быстро изменили своё мнение. Как оказалось, немалая часть пассажиров оставалась в живых после крушения, а гибли они от удушья или пожара в первые несколько минут после катастрофы. Так продолжалось вплоть до 1965 года, когда Boeing 727 совершил жесткую посадку в Солт-Лейк-Сити: приземлился он нормально, но после этого загорелся. И во время этого происшествия сложилось всё: в салоне самолёта было очень темно, пассажиры не могли сориентироваться из-за начавшейся паники, а проходы были заблокированы креслами. В итоге около полусотни пассажиров не смогли выбраться наружу. Эта и другие подобные аварии заставили правительства разных стран выработать общие правила, хоть на это и ушло много времени.

4. Доказанный вред



Краш-тест Douglas DC-7, 1964 год./ Фото: reddit.com Краш-тест Douglas DC-7, 1964 год./ Фото: reddit.com

Правда, убедить авиакомпании следовать общим правилам оказалось не так просто, поэтому управление гражданской авиации США организовало целую серию испытаний в 1964 году. Для этих целей использовали несколько списанных лайнеров Douglas DC-7. Их привели в порядок, внутри расставили мебель и оснастили их оборудованием для различных измерений, чтобы зафиксировать, как будут влиять катастрофы на человека. Для этого даже подготовили несколько реалистичных манекенов и рассадили их на пассажирские места. Результаты же испытаний по-настоящему впечатляли: разломанные столики калечили манекены, а кресла превращались в ловушки.