Распространенные ошибки, которые убивают любой интерьер

Сколько ни бьешься над своей квартирой, не выглядит она, как апартаменты из журналов. Вроде и правила все соблюдаешь, и цвета сочетать стараешься, и стиля одного придерживаешься, но все равно что-то не то.
Я собрала распространенные ошибки в организации жилого пространства, которые испортят даже самый изысканный интерьер.


Магниты на холодильнике

Распространенные ошибки, которые убивают любой интерьер

Магниты, облепляющие холодильник, вносят на кухню визуальный сумбур. Для коллекционеров есть выход: организовать место хранения памятных вещиц на стене с помощью магнитной доски или магнитной краски.

Сувениры

Распространенные ошибки, которые убивают любой интерьер

Сувениры тоже вносят хаос в то, как выглядит дом. Только в отличие от магнитов их некуда прикрепить. Положение может спасти структурирование вашей коллекции: пускай на полке будут стоять только чайники из разных стран или шкатулки. Или архитектурные сооружения, как на картинке.

Средства для мытья посуды

Распространенные ошибки, которые убивают любой интерьер

Ваша кухня могла бы быть кухней мечты, если бы не чистящие средства на самом видном месте — считают дизайнеры. Но что делать, ведь у каждой хозяйки на кухне должны быть под рукой гели и порошки. Выходом могут стать многоразовые дозаторы, подобранные по цвету и фактуре к интерьеру кухни. Купил, перелил, наслаждайся.

Хранение вещей на гладильной доске

Распространенные ошибки, которые убивают любой интерьер

Некоторые используют гладильную доску для складирования вещей. Дизайнеры советуют не лениться и не забывать убирать ее в специально предназначенное место. Для удобного хранения этого предмета обихода уже придумали множество нестандартных решений.

Куча обуви в прихожей

Распространенные ошибки, которые убивают любой интерьер

К сожалению, из-за погодных условий нам приходится иметь огромное количество сезонной обуви.
Но эксперты советуют нам приложить усилия и придумать какой-нибудь хитрый способ изящно хранить все сапоги, ботильоны, кроссовки, туфли и т. д. Это может быть полка, замаскированная под пуфик, или даже вешалка. Как результат, места станет больше, а жилище — намного краше.

Разноцветные полотенца в ванной комнате

Распространенные ошибки, которые убивают любой интерьер

Когда мы представляем себе, как будет выглядеть наша ванная после ремонта, вряд ли у нас в голове возникают банные полотенца с огромными дельфинами. Полотенце, подобранное не в тему, может уничтожить тщательно выверенный интерьер ванной комнаты. Естественно, не нужно выкидывать сразу все, можно постепенно заменить весь текстиль в ванной на тот, который наиболее подходит ей по цвету.

Спортивный инвентарь

Распространенные ошибки, которые убивают любой интерьер

Если вы уже год не садились на велотренажер, то, возможно, он не так уж и нужен в квартире. Ну а если тренировки носят регулярный характер, то можно подумать об особом уголке для гантелей или устроить мини-спортзал на балконе.

Постельное бельe

Распространенные ошибки, которые убивают любой интерьер

Если в спальне висят картины и стоят антикварные часы, то леопардовое постельное белье будет выглядеть там так себе. Выхода два: постепенно заменить, как полотенца в ванной, или сшить огромное покрывало, которое все прикроет, и набросать сверху декоративных подушек.

Мелочи на кухне

Распространенные ошибки, которые убивают любой интерьер

Это удивительно, но специи и масла можно держать под рукой и при этом не портить кухню многочисленными упаковками, пакетиками и банками. Организация хранения мелочей на кухне сделает ее привлекательной, а процесс приготовления пищи — настоящим удовольствием.

Детские игрушки

Распространенные ошибки, которые убивают любой интерьер

Спору нет, тяжело поддерживать идеальный порядок, когда в доме дети. И все же дети могут стать фактором, не разрушающим единый ансамбль, а наоборот. Цветные контейнеры для хранения в детской, например, помогут с детства приучить к порядку и сделают комнату настоящим дизайнерским шедевром.
