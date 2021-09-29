9 способов использовать футболки, которые уже не наденешь, а выбросить жалко

Вещи устаревают или изнашиваются - это факт. Что же делать, если футболок становится слишком много, а выбрасывать их жалко? Всегда можно придумать что-то оригинальное для дома.

Главное запастись креативной идеей и воплотить ее в жизнь с помощью подручных средств. Особенно пригодятся футболки, которыми вы дорожите, но никогда не носите. Это удивительно, но старую одежду действительно можно превратить в нечто стоящее.

1. Мягкий коврик

Креативная идея для любой комнаты.

Из старых футболок можно нарезать цветные полоски. Из них надо навязать узелки, которые потом склеить между собой. Для соединения тканевых узелков лучше использовать клеевой пистолет. При его отсутствии можно пойти более долгим путем: сшить все узелки между собой с помощью ниток. В итоге получится очень красивый и яркий коврик, который обойдется вам совершенно бесплатно, если не считать 5-8 старых футболок.

2. Креативное кашпо для домашних растений

Минимум усилий и превосходный результат — кашпо для подвесных композиций.

Старые футболки очень удобно и рационально превращать в пряжу. Из длинных лент одежды связывается простой жгут в виде узелков через небольшое расстояние. А уже созданными лентами можно обвязать цветочные горшки и к ним прикрепить длинные вертикальные веревки, которые будут удерживать всю конструкцию.

3. Сумки для хозяйственных нужд

Получится очень милая подвесная плантация, удачно вписывающаяся в интерьер любой комнаты. Стильно, креативно и очень просто.

Функциональный подход к использованию старых футболок.

Эти легкие сумки для хранения овощей или любых хозяйственных вещей. В них можно положить собранный урожай из сада, с огорода, хранить покупки с рынка. Все что вам понадобится — это ножницы и немного ниток. Сделаем небольшие отверстия для вентиляции, ручки и сошьём дно. Из одной футболки можно сделать одну большую или две маленькие тряпичные сумки. Если не хочется шить, всегда можно завязать прочный узел, который сыграет роль дна для импровизированной сумки.

4. Подушки

Оригинальное декоративное оформление для любой комнаты дома.

Некоторые футболки имеют особое значение для владельца, поэтому их сложно просто выбросить. Чтобы подарить им вторую жизнь, можно превратить футболки (или даже кофты) в броские декоративные подушки. Они подойдут для украшения гостиной или спальни, дополнят интерьер лоджии или застекленного балкона.

5. Длинные рукава — это красивые носки

Необычные носки, которые долго носятся и хорошо согревают.

Если у вас много ненужных лонгсливов или тонких кофт — это отличный повод использовать их для создания другой одежды. Отрезав рукава, их с легкостью получится трансформировать в стильные носки или гетры, которые можно носить дома или надевать на природу, огород или вечернюю прогулку. Все, что понадобится для этого — ножницы и немного усилий на подшив ткани. Для украшения можно использовать пуговицы, кружева, блестки и другие декоративные приемы.

6. Креативное панно для стены

Стильная картина для украшения стен.

Красочный коллаж из старых футболок — что может быть лучше для креативной гостиной, детской комнаты или спальни? Правильное применение необычных спортивных маек, красочных футболок и других видов одежды с ярким оформлением может сделать спальню красочнее и уютнее.

7. Цветное одеяло

Такое оригинальное решение понравится и взрослым, и детям.

Из старых футболок можно сшить цветное одеяло. Все что понадобится — обрезать ровные части футболок и соединить их между собой. Таким покрывалом можно оформить лавочку, стулья, диван или даже создать игровой уголок для детей.

8. Одежда для домашних животных

Стильная обновка для ваших любимцев.

Короткошерстные домашние питомцы часто мерзнут. Чтобы создать им внушительный гардероб, можно использовать свою старую одежду. Немного подкорректировать размеры, и костюмчик для собачки готов. Кошка же обрадуется креативному спальному месту из старой футболки, которую можно набить любым наполнителем.

9. Природный краситель

Немного ягод и фруктов, чтобы одежда обрела новую форму.

Возможно, у вас есть футболка, которая находится в хорошей форме, но имеет упрямое пятно, которое невозможно удалить. Используя природные красители, ее можно вернуть к жизни и продолжить носить. Ягоды, свекла, луковые шкуры и другие фрукты и овощи — все подойдет, чтобы придать одежде яркую расцветку. Вы можете сделать натуральные красители самостоятельно, чтобы скрыть несовершенства вашей рубашки.

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