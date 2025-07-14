Самые невероятные истории о выживании

Насколько прочно наше тело — а главное, каков запас прочности нашего духа? Практически каждый человек считает себя сильным. Для этого есть все основания: работа выполнена, семья накормлена, кредит оплачен… Но все это — трудности цивилизованного homo sapiens. Дикая природа сразу же расставляет все по своим местам, показывая, чего на самом деле стоит тот или иной индивид.

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