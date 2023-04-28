В 18 лет юноше-туарегу на совершеннолетие дарят тагельмуст — вуаль-тюрбан из хлопка. После этого он не имеет права выходить из дома без головного убора. По древнему обычаю за нарушение этого правила юношу ждала смерть. А женщины туарегов лиц не закрывают.
Мужчины-туареги носят широкие штаны, рубашки-безрукавки, ленты из шёлковых шнурков и обязательно белые или синие платки. Причём повязывают их так, что открытыми остаются только глаза. Женщины носят длинные белые рубашки, серебряные ожерелья и кольца и не закрывают лиц. Так повелось издавна, потому что у туарегов — матриархат. У этой народности матрилинейная родовая организация, поэтому все социальные статусы дети наследуют от матери.
Туареги — мусульмане, но некоторые традиции у них изменены. Например, обычные мусульмане имеют право жениться на нескольких женщинах, туарег же вступает в брак лишь однажды. Туареги чтят своих женщин, которые с детства свободно читают и пишут. Мужчинам при этом можно оставаться безграмотными.
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У туарегов мужчины носят платки, закрывающие лицо, а не женщины
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