20 русских слов, которые знают во всем мире

Некоторые русские слова знают во всем мире. Их даже не переводят. Либо из-за того, что слово просто непереводимо, либо потому что перевод избыточен – слишком это явление известно именно в таком виде.











1) KALASHNIKOV

2) MATRYOSHKA

3) VODKA

4) SPUTNIK

5) PERESTROIKA

6) GULAG

7) BORSHCH

8) DACHA

9) NA ZDOROVIE

10) HALIAVA

11) BABUSHKA

12) COSSACK

13) SAMIZDAT

14) SAMOVAR

15) ТROYKA

16) TZAR

17) KGB

18) ТOVARISCH

19) CHEBURASHKA

20) TAIGA

Фамилия русского оружейника , создавшего один из самых популярных в мире автоматов, стала нарицательной.АК 47 – живая легенда. Он занял первое место в списке самых значимых изобретений XX века по версии французского журнала «Либерасьон» и 4 место в списке «50 изделий, изменивших мир» по версии журнала Playboy, уступив компьютеру Apple Macintosh, противозачаточной таблетке и видеомагнитофону Sony Betamax.Именем «Калаш» в Африке называют детей, автомат изображен на государственных флагах четырех государств (Мозамбик, Зимбабве, Буркина-Фасо, Восточного Тимора) и на гербе Мозамбика.Несмотря на то, что сама матрёшка – изобретение не русское, а японское, именно русская матрешка стала всемирно известным брендом, а само слово не нуждается в переводе.«Матрешка» происходит от имени Матрена, которое восходит к приндоевропейскому слову mater ( мать ).Матрешка до сих пор вдохновляет лучших мировых дизайнеров. Apple выпускает чехлы и колонки для ipad в форме русской национальной куклы, американский дизайнер Рашели Чаба Шарфштейн выпускает копилки Bushka (от слова «бабушка») в форме матрешек, а английский производитель настольных ламп Mathmos – лампы Babushka с той же узнаваемой формой.Слово «водка» поймут в любом уголке мира. Происхождение его до сих пор спорно. По одной из версий, оно произошло от польского wodka, восходящего к общеславянскому слову woda.Несмотря на сложности в индентификации происхождения слова, vodka во всем мире воспринимается как часть русской национальной традиции, а самой известной водкой в мире остается Stolichnaya, или, как ласково называют её на Западе«Stoli».Роман англо-саксонского мира со «Столичной» начался в 1954 году, когда во время слепой дегустации несколько экспертов выбрали «Stoli» эталонной водкой. В 1970-е годы Stolichnaya провела убедительную рекламную кампанию со слоганом Only vodka from Russia is genuine Russian vodka! («Только водка из России — настоящая русская водка!»).Сразу несколько русских слов стало интернациональными после запуска советской космической программы: Lunokhod, Sputnik, Soyuz, Mir и Vostok. Это был уникальный для истории ХХ века мощнейший трендсеттинг от Советского Союза. Непривычные для иностранцев транслитерированные слова появлялись на обложках журналов, их читали с экранов телевизоров и слышали в радиоэфирах. Западным людям непросто было понять разницу в словах мир/peace/world и orient/east/Восток, но ничего, справились.Диковинное русское слово «перестройка» вошло в иностранный лексикон в конце 80-начале 90-х годов прошлого века. Впервые этот термин был озвучен Михаилом Горбачевым на встрече с партактивом Ленинградского горкрма партии 15—17 мая 1985 года. Gorby тогда сказал: «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем». Формулировка была подхвачена сначала советскими, а затем и западными СМИ.К чему привела PERESTROIKA мы все знаем…Первым Россию «тюрьмой» назвал Астольф де Кюстин в своей книге «Россия в 1839» году. Он писал: «…Сколь ни необъятна эта империя, она не что иное, как тюрьма, ключ от которой хранится у императора…». По словам Герцена, «сочинение Кюстина побывало во всех руках», образ России как «тюрьмы народов» вошёл в русский язык в качестве афоризма.В XX веке западная пропаганда лелеяла уже другой миф – «СССР – тюрьма народов». Это выражение знал любой иностранец. Причем понимал порой ее в буквальном смысле. Так, многие граждане США, приезжающие в Москву во времена «железного занавеса», просили своих советских сопровождающих показать им GULAG. Бытовало мнение, что их в СССР не меньше, чем, скажем, кинотеатров.Русскую кухную знают и любят во всем мире, а её «фирменные» блюда, такие как BLYNY, PIROGY, PELMENY, KASHA, KVASS и SMETANA можно встретить в меню многих зарубежных ресторанов. Самое, конечно, непростое для человека Запада слово – BORSHCH. Борщ долго был любимым блюдом русских и восточно-европейских эмигрантов и даже дал название курортной территории на севере от Нью-йорка, которую сейчас все знают как «Борщовый пояс» . Первые дачи появились в России задолго до Петра Первого, хотя до сих пор ошибочно считается, что именно этот император первым популяризировал «дачи».«Дача» (что в переводе означает «подарок») ещё во времена Ивана Грозного была основной валютой для расплаты со служилым сословием, мелкопоместным дворянством, которое первые русские цари пытались перетянуть на свою сторону в противостоянии с влиятельными удельными князьями.Надо сказать, что в те времена дача дарилась не навсегда, а давалась на время службы. Только Петр I ввел практику передавать загородные земельные участки в безвременное пользование.«Второе дыхание» дачи обрели в советское время, когда обрели статус одного из главных фетишей советского человека.DACHA – слово международное. Оно есть и во французском, и в английском языках.Если вам доводилось принимать участие в застольях с иностранцами, вы, наверняка, обращали внимание на то, что кто-нибудь из них нет-нет, да и скажет в качестве тоста: «Na zdorovie!». Доподлинно неизвестно, когда именно за рубежом стали считать, что эта фигура вежливости является тостом, но говорят её иностранцы во время застолий часто. Делают они это уверенно и с ноткой самодовольства , выдающего гордость за знание русских традиций.Слово HALIAVA было завезен за кордон вездесущими русскими туристами. Сегодня, желая привлечь в магазин или лавку руссскоязычных покупателей, продавцы любят щегольнуть этим словом. Интересно происхождение этого слова. «Халявой» раньше называли голенище сапога, куда удобно было положить приглянувшуюся вещь. Попросту – стащить, то есть взять и не заплатить за неё денег. Знают ли об этой этимологии зазывалы?Если вы заглянете в Англо-русский словарь, то можете увидеть там слово BABUSHKA (значение: a usually triangularly folded kerchief for the head; платок, косынка, шарф на голову). Второе значение этого слова – «пожилая русская женщина».Впервые заимствование «бабушки» из русского языка было зафиксировано в словаре Вебстера (словарь отмечает, что в английском языке это слово встречается с 1938 года).Слово «казак» в Америке ассоциируется с Россией ещё с середины XVIII века, когда на Аляске появилась русская администрация. Европа узнала про казаков ещё раньше, но самая убедительная презентация казаков была 1 мая 1814 года в Париже, когда в город пришли русские части.Если русских солдат и офицеров нельзя было отличить от пруссаков и австрийцев (только по форме), то казаки были бородатые, в шароварах с лампасами, прямо такие же, как на картинках во французских газетах. Только реальные казаки были добрые . Восхищенные стайки детей бегали за русскими солдатами. А парижские мужчины вскоре стали носить бороды «под казаков» и ножи на широких ремнях.В английском языке слово COSSACK используется с 1589 года.Название «самиздат» появилось в советском народе как естественная пародия на названия советских государственных издательских организаций вроде «Госкомиздат» и «Политиздат».Первым близкое по смыслу и форме слово «самсебяиздат» употребил поэт Николай Глазков: уже в 1940‑е годы он ставил это слово на изготовленных им раскрашенных и переплетённых машинописных сборниках своих стихов.В 1960-1980 года « самиздат » стал для СССР культовой вещью. «Самиздатовские» книги «утекали» и за рубеж, отчего этого слово «вплыло» в западный лексикон. Слово SAMIZDAT известно за рубежом и сейчас. В США есть даже издательство B&R Samizdat Express.Самовар – это русская вещь в себе. Несмотря на то, что первые самовары появились ещё в Китае, предметом национальной гордости они стали в России.В 60-е годы XVIII века оружейник Федор Лисицын решил организовать в Туле предприятие по выпуску кастрюль и «приборов для нагревания воды». Вскоре ни одна ярмарка не проходит без участия этого изделия тульских мастеров. Со временем тульские самовары стали известны по все России: в 1829 году на петербургской выставке тульский самовар был удостоен малой серебряной медали.За рубежом русские самовары оказались вместе с эмигрантами и скоро стали одним из маркеров русской идентичности за границей (достаточно вспомнить ресторан «Русский самовар» в Нью-Йорке). Во время визита Барака Обамы в Россию Владимир Путин угощал президента США чаем из самовара.Официально тройка появилась в России в начале XVIII века, когда троечная упряжь стала применяться царской курьерской службой, однако, учитывая долгий путь каждой русской инновации, можно считать, что тройка появилась в России гораздо раньше.По исторической легенде, знакомство «наших западных партнеров» с русской тройкой состоялось при Екатерине II, когда в Россию приехал автрийский император Иосиф. Императрица пригласила лучшего ямщика и спросила, сможет ли он довезти гостя из Петербурга в Москву за 36 часов. Ямщик ответил утвердительно , хотя обычно на этот путь закладывалось двое-трое суток…Русское слово «Царь» транслитерируется на английский язык в нескольких вариантах. Например, TZAR и CZAR. При этом обычно не переводится. Так, самая мощная советская бомба так и называется по-английски: TZAR-BOMBA.Сегодня, как писал BBC Russain, «Царями» на американском политическом сленге называют президентских спецуполномоченных, которым Белый домом поручает заведовать какой-то сферой и координировать действия нескольких правительственных ведомств. Критики называют их в совокупности «теневым кабинетом»Аббревиатура KGB с андроповских времен и до заката СССР былf одновременно и пугающей и чарующей. О могуществе этой организации знали по обе стороны океана. Развитая агентурная база, высокий уровень специалистов советской госбезопасности стали притчей во языцех.На Западе в годы СССР многие верили, что в Союзе на каждого советского человека существует досье в KGB, все квартиры прослушиваются, а по улицам за простыми гражданами осуществляется слежка. Все как в романе Оруэлла «1984».По одной версии, словом «товарищ» называли себя на Руси бродячие торговцы-офени, торговавшие одним и тем же товаром, по другой, слово произошло от древнерусского «товаръ» (военный лагерь). Как бы то ни было, но изначально «товарищ» было понятием корпоративным. Только в СССР словом «товарищ» стали называть всех граждан, и мужчин и женщин.Стали называть так всех советских людей и на Западе. Например, в фильме 1939 года «Ниночка» Грета Гарбо играет роль «товарища Нины Якушевой».Чебурашка – наш самый интернациональный русский мультипликационный герой. Персонаж, придуманный Эдуардом Успенским, сначала вызвал непонимание у цензоров, поскольку этого непонятного зверька пионеры принимали в свою организацию. Однако после выхода первых серий мультфильмов Чебурашка стал очень популярен в СССР и даже стал героем анекдотов.В 2001 году Чебурашка приобрёл большую популярность в Японии. В 2001 году Чебурашка приобрёл большую популярность в Японии. В 2003 году на Токийской международной ярмарке анимации японская фирма SP International приобрела у «Союзмультфильма» права на распространение в Японии мультфильмов о Чебурашке до 2023 года, а на японском телеканале TV Tokyo прошёл показ 26 серий аниме о Чебурашке под названием Cheburashka Arere.Россия славится своими лесами . И важнейший из русских лесов – тайга. Этим термином за рубежом называют любой труднопроходимый лес. Вошло слово TAIGA и в брендинг. В Австрию наша «Нива» поставлялась под брендом Lada Taiga