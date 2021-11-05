20 русских слов, которые знают во всем мире

Некоторые русские слова знают во всем мире. Их даже не переводят. Либо из-за того, что слово просто непереводимо, либо потому что перевод избыточен – слишком это явление известно именно в таком виде.
1) KALASHNIKOV
Фамилия русского оружейника, создавшего один из самых популярных в мире автоматов, стала нарицательной.
АК 47 – живая легенда. Он занял первое место в списке самых значимых изобретений XX века по версии французского журнала «Либерасьон» и 4 место в списке «50 изделий, изменивших мир» по версии журнала Playboy, уступив компьютеру Apple Macintosh, противозачаточной таблетке и видеомагнитофону Sony Betamax.
Именем «Калаш» в Африке называют детей, автомат изображен на государственных флагах четырех государств (Мозамбик, Зимбабве, Буркина-Фасо, Восточного Тимора) и на гербе Мозамбика.
2) MATRYOSHKA
Несмотря на то, что сама матрёшка – изобретение не русское, а японское, именно русская матрешка стала всемирно известным брендом, а само слово не нуждается в переводе.
«Матрешка» происходит от имени Матрена, которое восходит к приндоевропейскому слову mater (мать).
Матрешка до сих пор вдохновляет лучших мировых дизайнеров. Apple выпускает чехлы и колонки для ipad в форме русской национальной куклы, американский дизайнер Рашели Чаба Шарфштейн выпускает копилки Bushka (от слова «бабушка») в форме матрешек, а английский производитель настольных ламп Mathmos – лампы Babushka с той же узнаваемой формой.
3) VODKA
Слово «водка» поймут в любом уголке мира. Происхождение его до сих пор спорно. По одной из версий, оно произошло от польского wodka, восходящего к общеславянскому слову woda.
Несмотря на сложности в индентификации происхождения слова, vodka во всем мире воспринимается как часть русской национальной традиции, а самой известной водкой в мире остается Stolichnaya, или, как ласково называют её на Западе
«Stoli».
Роман англо-саксонского мира со «Столичной» начался в 1954 году, когда во время слепой дегустации несколько экспертов выбрали «Stoli» эталонной водкой. В 1970-е годы Stolichnaya провела убедительную рекламную кампанию со слоганом Only vodka from Russia is genuine Russian vodka! («Только водка из России — настоящая русская водка!»).
4) SPUTNIK
Сразу несколько русских слов стало интернациональными после запуска советской космической программы: Lunokhod, Sputnik, Soyuz, Mir и Vostok. Это был уникальный для истории ХХ века мощнейший трендсеттинг от Советского Союза. Непривычные для иностранцев транслитерированные слова появлялись на обложках журналов, их читали с экранов телевизоров и слышали в радиоэфирах. Западным людям непросто было понять разницу в словах мир/peace/world и orient/east/Восток, но ничего, справились.
5) PERESTROIKA
Диковинное русское слово «перестройка» вошло в иностранный лексикон в конце 80-начале 90-х годов прошлого века. Впервые этот термин был озвучен Михаилом Горбачевым на встрече с партактивом Ленинградского горкрма партии 15—17 мая 1985 года. Gorby тогда сказал: «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем». Формулировка была подхвачена сначала советскими, а затем и западными СМИ.
К чему привела PERESTROIKA мы все знаем…
6) GULAG
Первым Россию «тюрьмой» назвал Астольф де Кюстин в своей книге «Россия в 1839» году. Он писал: «…Сколь ни необъятна эта империя, она не что иное, как тюрьма, ключ от которой хранится у императора…». По словам Герцена, «сочинение Кюстина побывало во всех руках», образ России как «тюрьмы народов» вошёл в русский язык в качестве афоризма.
В XX веке западная пропаганда лелеяла уже другой миф – «СССР – тюрьма народов». Это выражение знал любой иностранец. Причем понимал порой ее в буквальном смысле. Так, многие граждане США, приезжающие в Москву во времена «железного занавеса», просили своих советских сопровождающих показать им GULAG. Бытовало мнение, что их в СССР не меньше, чем, скажем, кинотеатров.
7) BORSHCH
Русскую кухную знают и любят во всем мире, а её «фирменные» блюда, такие как BLYNY, PIROGY, PELMENY, KASHA, KVASS и SMETANA можно встретить в меню многих зарубежных ресторанов. Самое, конечно, непростое для человека Запада слово – BORSHCH. Борщ долго был любимым блюдом русских и восточно-европейских эмигрантов и даже дал название курортной территории на севере от Нью-йорка, которую сейчас все знают как «Борщовый пояс».
8) DACHA
Первые дачи появились в России задолго до Петра Первого, хотя до сих пор ошибочно считается, что именно этот император первым популяризировал «дачи».
«Дача» (что в переводе означает «подарок») ещё во времена Ивана Грозного была основной валютой для расплаты со служилым сословием, мелкопоместным дворянством, которое первые русские цари пытались перетянуть на свою сторону в противостоянии с влиятельными удельными князьями.
Надо сказать, что в те времена дача дарилась не навсегда, а давалась на время службы. Только Петр I ввел практику передавать загородные земельные участки в безвременное пользование.
«Второе дыхание» дачи обрели в советское время, когда обрели статус одного из главных фетишей советского человека.
DACHA – слово международное. Оно есть и во французском, и в английском языках.
9) NA ZDOROVIE
Если вам доводилось принимать участие в застольях с иностранцами, вы, наверняка, обращали внимание на то, что кто-нибудь из них нет-нет, да и скажет в качестве тоста: «Na zdorovie!». Доподлинно неизвестно, когда именно за рубежом стали считать, что эта фигура вежливости является тостом, но говорят её иностранцы во время застолий часто. Делают они это уверенно и с ноткой самодовольства, выдающего гордость за знание русских традиций.
10) HALIAVA
Слово HALIAVA было завезен за кордон вездесущими русскими туристами. Сегодня, желая привлечь в магазин или лавку руссскоязычных покупателей, продавцы любят щегольнуть этим словом. Интересно происхождение этого слова. «Халявой» раньше называли голенище сапога, куда удобно было положить приглянувшуюся вещь. Попросту – стащить, то есть взять и не заплатить за неё денег. Знают ли об этой этимологии зазывалы?
11) BABUSHKA
Если вы заглянете в Англо-русский словарь, то можете увидеть там слово BABUSHKA (значение: a usually triangularly folded kerchief for the head; платок, косынка, шарф на голову). Второе значение этого слова – «пожилая русская женщина».
Впервые заимствование «бабушки» из русского языка было зафиксировано в словаре Вебстера (словарь отмечает, что в английском языке это слово встречается с 1938 года).
12) COSSACK
Слово «казак» в Америке ассоциируется с Россией ещё с середины XVIII века, когда на Аляске появилась русская администрация. Европа узнала про казаков ещё раньше, но самая убедительная презентация казаков была 1 мая 1814 года в Париже, когда в город пришли русские части.
Если русских солдат и офицеров нельзя было отличить от пруссаков и австрийцев (только по форме), то казаки были бородатые, в шароварах с лампасами, прямо такие же, как на картинках во французских газетах. Только реальные казаки были добрые. Восхищенные стайки детей бегали за русскими солдатами. А парижские мужчины вскоре стали носить бороды «под казаков» и ножи на широких ремнях.
В английском языке слово COSSACK используется с 1589 года.
13) SAMIZDAT
Название «самиздат» появилось в советском народе как естественная пародия на названия советских государственных издательских организаций вроде «Госкомиздат» и «Политиздат».
Первым близкое по смыслу и форме слово «самсебяиздат» употребил поэт Николай Глазков: уже в 1940‑е годы он ставил это слово на изготовленных им раскрашенных и переплетённых машинописных сборниках своих стихов.
В 1960-1980 года «самиздат» стал для СССР культовой вещью. «Самиздатовские» книги «утекали» и за рубеж, отчего этого слово «вплыло» в западный лексикон. Слово SAMIZDAT известно за рубежом и сейчас. В США есть даже издательство B&R Samizdat Express.
14) SAMOVAR
Самовар – это русская вещь в себе. Несмотря на то, что первые самовары появились ещё в Китае, предметом национальной гордости они стали в России.
В 60-е годы XVIII века оружейник Федор Лисицын решил организовать в Туле предприятие по выпуску кастрюль и «приборов для нагревания воды». Вскоре ни одна ярмарка не проходит без участия этого изделия тульских мастеров. Со временем тульские самовары стали известны по все России: в 1829 году на петербургской выставке тульский самовар был удостоен малой серебряной медали.
За рубежом русские самовары оказались вместе с эмигрантами и скоро стали одним из маркеров русской идентичности за границей (достаточно вспомнить ресторан «Русский самовар» в Нью-Йорке). Во время визита Барака Обамы в Россию Владимир Путин угощал президента США чаем из самовара.
15) ТROYKA
Официально тройка появилась в России в начале XVIII века, когда троечная упряжь стала применяться царской курьерской службой, однако, учитывая долгий путь каждой русской инновации, можно считать, что тройка появилась в России гораздо раньше.
По исторической легенде, знакомство «наших западных партнеров» с русской тройкой состоялось при Екатерине II, когда в Россию приехал автрийский император Иосиф. Императрица пригласила лучшего ямщика и спросила, сможет ли он довезти гостя из Петербурга в Москву за 36 часов. Ямщик ответил утвердительно, хотя обычно на этот путь закладывалось двое-трое суток…
16) TZAR
Русское слово «Царь» транслитерируется на английский язык в нескольких вариантах. Например, TZAR и CZAR. При этом обычно не переводится. Так, самая мощная советская бомба так и называется по-английски: TZAR-BOMBA.
Сегодня, как писал BBC Russain, «Царями» на американском политическом сленге называют президентских спецуполномоченных, которым Белый домом поручает заведовать какой-то сферой и координировать действия нескольких правительственных ведомств. Критики называют их в совокупности «теневым кабинетом»
17) KGB
Аббревиатура KGB с андроповских времен и до заката СССР былf одновременно и пугающей и чарующей. О могуществе этой организации знали по обе стороны океана. Развитая агентурная база, высокий уровень специалистов советской госбезопасности стали притчей во языцех.
На Западе в годы СССР многие верили, что в Союзе на каждого советского человека существует досье в KGB, все квартиры прослушиваются, а по улицам за простыми гражданами осуществляется слежка. Все как в романе Оруэлла «1984».
18) ТOVARISCH
По одной версии, словом «товарищ» называли себя на Руси бродячие торговцы-офени, торговавшие одним и тем же товаром, по другой, слово произошло от древнерусского «товаръ» (военный лагерь). Как бы то ни было, но изначально «товарищ» было понятием корпоративным. Только в СССР словом «товарищ» стали называть всех граждан, и мужчин и женщин.
Стали называть так всех советских людей и на Западе. Например, в фильме 1939 года «Ниночка» Грета Гарбо играет роль «товарища Нины Якушевой».
19) CHEBURASHKA
Чебурашка – наш самый интернациональный русский мультипликационный герой. Персонаж, придуманный Эдуардом Успенским, сначала вызвал непонимание у цензоров, поскольку этого непонятного зверька пионеры принимали в свою организацию. Однако после выхода первых серий мультфильмов Чебурашка стал очень популярен в СССР и даже стал героем анекдотов.
В 2001 году Чебурашка приобрёл большую популярность в Японии. В 2003 году на Токийской международной ярмарке анимации японская фирма SP International приобрела у «Союзмультфильма» права на распространение в Японии мультфильмов о Чебурашке до 2023 года, а на японском телеканале TV Tokyo прошёл показ 26 серий аниме о Чебурашке под названием Cheburashka Arere.
20) TAIGA
Россия славится своими лесами. И важнейший из русских лесов – тайга. Этим термином за рубежом называют любой труднопроходимый лес. Вошло слово TAIGA и в брендинг. В Австрию наша «Нива» поставлялась под брендом Lada Taiga
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