20 русских слов, которые знают во всем мире

Некоторые русские слова знают во всем мире. Их даже не переводят. Либо из-за того, что слово просто непереводимо, либо потому что перевод избыточен – слишком это явление известно именно в таком виде.











1) KALASHNIKOV

2) MATRYOSHKA

3) VODKA

4) SPUTNIK

5) PERESTROIKA

6) GULAG

7) BORSHCH

8) DACHA

9) NA ZDOROVIE

10) HALIAVA

11) BABUSHKA

12) COSSACK

13) SAMIZDAT

14) SAMOVAR

15) ТROYKA

16) TZAR

17) KGB

18) ТOVARISCH

19) CHEBURASHKA

20) TAIGA