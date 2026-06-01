Как разморозить мясо быстро и без микроволновки, чтобы оно осталось вкусным



Большинство сограждан размораживает мясо при помощи старой-доброй микроволновой печи. В представлении современных соотечественников только она может помочь справится с разморозкой быстро и без потери вкусовых качеств продукта. В действительности это не является правдой. Разморозить мясо всего за 10 минут, без утраты качества и вкуса продукта можно и другим «традиционным» способом.


Берем чистый пакет и кладем в него мясо. |Фото: mgorod.kz.

Зачастую оперативно приготовить блюда из мяса не представляется возможным по причине того, что разморозка данного продукта занимает не один час. Ускорить процесс можно при помощи микроволновой печи, однако в этом случае хозяева имеют все шансы нанести непоправимый вред мясу. В итоге продукт способен изменить свои первоначальные вкусовые качества и даже полностью испортиться. Приятного в обоих случаях крайне мало.
Нагреваем воду, но не кипятим. |Фото: legkovmeste.ru.

Все это вынуждает большинство людей оставлять мясо на разморозку с вечера или с утра. Однако, существует по крайней мере один весьма действенный способ, который позволит разморозить мясо максимально оперативно без использования СВЧ и без потери вкусовых качеств продукта. Для работы нам понадобится обычный пакет, кастрюля, плита и некоторое количество воды. Для достижения успеха важно четко соблюдать последовательность действий и не спешить.
Опускаем мясо в теплую воду. |Фото: kopilohka.ru.

Первым делом наполняем большую кастрюлю водой из-под крана и ставим ее на плиту, включаем огонь и ждем, пока вода не нагреется до отметки в 55-60 градусов. Для того чтобы не проворонить момент, рекомендуется использовать кулинарный градусник (только что появился еще один отличный повод обзавестись полезной штуковиной!
). Пока вода нагревается, берем мясо и укладываем его в пакет, последний аккуратно и плотно завязываем так, чтобы вода ни в коем случае не попала внутрь.

Совет: если боитесь, что пакет расплавится о нагретую кастрюлю, то лучше использовать специальный пакет для запекания. Такой легко выдерживает контакт с поверхностью нагретой до 200 градусов по Цельсию.
И микроволновка не нужна. ¦Фото: mirtesen.ru.

Дело осталось за малым. Как только вода нагреется до заветной отметки, огонь нужно отключить. Пакет с мясом осторожным движением опускается в кастрюлю с водой. Желательно таким образом, чтобы мясо полностью погрузилось. Оставляем продукт на 10-15 минут, после чего вынимаем мясо из пакета и при помощи ножа проверяем оттаяло ли оно. Если нет, то кладем обратно еще на 5-10 минут.

