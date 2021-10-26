Эх, время-времечко

Очень скучаю по тем временам,когда за 15 копеек ты получал массу удовольствия и горы радости. Да,сегодня тоже имеются всевозможные игры и гаджеты,но это всё-таки не то…Играю с ребенком в новые игрушки и ностальгирую по своим. Каждому поколению свое.

Предлагаю посмотреть подборку игровых автоматов из советского детства,в коментариях добавляйте своих «любимцев».































































































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