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Эх, время-времечко

Очень скучаю по тем временам,когда за 15 копеек ты получал массу удовольствия и горы радости. Да,сегодня тоже имеются всевозможные игры и гаджеты,но это всё-таки не то…Играю с ребенком в новые игрушки и ностальгирую по своим. Каждому поколению свое.
Предлагаю посмотреть подборку игровых автоматов из советского детства,в коментариях добавляйте своих «любимцев».

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

Эх, время-времечко

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