Цементно-песчаная черепица BRAAS
Braas - это неизменно высокое немецкое качество кровли, устойчивость к большим перепадам температур, ветру и влаге. Черепица отличается высокой морозостойкостью и пожаробезопасностью.
Таким образом, владельцу крыши из керамической черепицы Braas не нужно будет волноваться и беспокоится о ее эксплуатационных качествах по меньшей мере несколько десятков лет.
Цементно-песчаная черепица braas — это черепица, которая производится из смеси бетона и цветных пигментов. Такая черепица формируется под высоким давлением при помощи экструзии. После того, как материал пройдет термическую обработку, он приобретает прочность и цветоустойчивость.
Черепица Braas состоит из песка, цемента, воды и цветных пигментов на основе окиси железа. Срок службы — более 100 лет.
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