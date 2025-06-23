Самые культовые автомобили всех времён
Недавно, фирма Jaguar анонсировала специальную программу для любителей классических автомобилей, в рамках которой, каждый желающий может прокатиться на самой знаменитой классической машине всех времён — Jaguar E-Type. Это отличный повод, чтобы вспомнить и другие легендарные автомобили
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ставшие иконами для миллионов людей.
Фуллпикча приглашает вас прокатиться с ветерком в пространстве и времени.
1. Jaguar E-Type выпускался с 1961-го по 1974 годы и признан многими самым стильным автомобилем в мире. (Фото: © Jaguar). 2. Он был настолько хорош, что даже «заклятый враг» фирмы Ягуар, легендарный Энцо Феррари назвал Jaguar E-Type «самой красивой машиной из когда-либо сделанных». (Фото: © Jaguar). 3. А ведь Энцо был признанным эстетом автомобильного дизайна и знал толк в красоте. Ответ Феррари — 250 GTO, был выпущен в том же году, что и E-Type — в 1962-м. В настоящее время эта модель является самой востребованной среди коллекционеров — настоящая икона. (Фото: © Newspress). 4. Citroen DS будет отмечать свое 60-летие в следующем году. Можно с уверенностью сказать, что его стиль выдержал проверку временем. Он по-прежнему выглядит футуристичным и высокотехнологичным. (Фото: © Citroen). 5. Благодаря модели Miura о Lamborghini узнал весь мир и компания перешла от производитства тракторов в мир суперкаров. (Фото: © Newspress). 6. Porsche 911 по-прежнему напоминает свой первоначальный дизайн 1963 года. В прошлом году модель отпраздновала своё 50-летие. (Фото: © Porsche). 7. Легендарный Форд Мустанг отметит в этом году своё 50-летие.
Выпуск этой модели изменил лицо мировой автомобильной промышленности. (Фото: © Ford). 8. Выпущенный в том же году, что и Мустанг, другая модель Форда — Ford GT40 была специально спроектирована для гонок 24 часа Ле-Мана , где на равных кокурировал с Феррари. (Фото: © Ford). 9. Самая популярная модель Aston Martin — DB5 символизирует по-настоящему королевский дизайн. Джеймс Бонд лишь бы на чём ездить не будет ;) (Фото: © Aston Martin). 10. Alfa Romeo 33 Stradale. Было выпущено всего 18 штук этой модели. Она просто великолепна. (Фото: © Alfa Romeo). 11. AC Cobra сложно назвать красавицей, но для своего времени это была по-настоящему культовая машина. Существует легенда, что именно из-за её быстроходности, в Великобритании было введено ограничение по скорости движения на автострадах в 70 миль в час. (Фото: © Newspress). 12. Настоящий символ 70-х — белый Lamborghini Countach. На нём было очень сложно ездить, но впечатление, которое производил этот автомомобиль на окружающих было просто сногсшибающим. (Фото: © Newspress). 13. Mazda MX5 самая продаваемая двухместная машина в истории. Бодрый маленький двигатель и милые, приземистые пропорции помогли этой модели стать культовой. (Фото: © Mazda). 14. Энергия, стиль и энтузиазм в автомобильной форме — Lotus Elan. (Фото: © Newspress). 15. VW Beetle или просто Жук, несмотря на то, что был рождён как результат заказа Гитлера Фердинанду Порше, чтобы он сделал массовый автомобиль для людей, стал самой продаваемой машиной в истории. (Фото: © Volkswagen). 16. Да, да, вы не ошиблись — это Вольво, а именно модель P1800. Вне всякого сомнения — это самый красивый автомобиль, который когда-либо сошёл с конвейера шведской фирмы. Фото: © Volvo). 17. Знаменитый Mini стал иконой благодаря своему революционному устройству и дизайну. Эта модель создала шаблон для всех будущих поколений семейных хэтчбеков. (Фото: © Newspress). 18. McLaren F1 был самым быстрым автомобилем в мире в течение многих лет с рекордом в 391 километров в час, установленном в 1998 году. (Фото: © Newspress). 19. Land Rover Defender нельзя назвать красавцем, но это настоящий бастион надёжности. (Фото: © Land Rover Defender). 20. Mercedes 300SL — первый в мире автомобиль с непосредственным впрыском топлива. Плюс к этому его изысканные формы и двери-крылья позволяют этой модели оказаться в нашем списке самых культовых автомобилей всех времён. (Фото: © Flickr | Axion23). c
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