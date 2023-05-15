Давно не было таймлапса. фотограф Майкл Шайнблюм из Сан-Франциско снял Нью-Йорк с помощью интервальной съемки и более чем 50 000 снимков.
Time-lapse — интервальная съёмка с частотой кадров гораздо меньше обычного, например, одного кадра в десять минут. Еще её называют цейтраферной киносъёмкой.
На территории, где ныне расположен Нью-Йорк, задолго до появления здесь европейцев жили индейские племена.
В первой половине XX века город стал мировым центром промышленности, торговли и связи. В 1904 году была построена первая линия подземного метро.
В 1930-x годах очертания Нью-Йорка взмыли ввысь с постройкой нескольких самых высоких небоскрёбов мира. Одновременно с этим стремительно рос уровень преступности.
Улицы, параллельные Гудзону, получили название «авеню», поперечные называются «стрит». Исключение составляет Бродвей: он пересекает практически весь Манхэттен по диагонали и продолжается в Бронкс. Согласно легенде, линия одной из самых знаменитых улиц мира повторяет тропу, по которой индейцы гнали скот на водопой.
Основу современной архитектуры Нью-Йорка составляют небоскрёбы, то есть здания высотой свыше 150 м. Хотя первые небоскрёбы появились в Чикаго, а сейчас распространены во всём мире, архитектурный облик Нью-Йорка по праву ассоциируется со сверхвысотным строительством.
Нью-Йорк. Таймлапс 4К:
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Таймлапс Нью-Йорка
Давно не было таймлапса. фотограф Майкл Шайнблюм из Сан-Франциско снял Нью-Йорк с помощью интервальной съемки и более чем 50 000 снимков.
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