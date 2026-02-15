15 вещей, которые выдают неаккуратную хозяйку!

15 самых распространенных вещей, которым уже давным-давно не место на вашей безупречной кухне!



Гора пластиковых контейнеров

Магниты с рекламой

Кружки с надписями

Тряпичные сумки

Приборы, которые остаются после доставки еды на дом

Губка для мытья посуды

Пакет с пакетами

Одно полотенце для всех целей

Ненужные кухонные приборы

Набор кухонных ножей

Горы консервации

Устаревшие кулинарные книги

Записки

Нетронутые рецепты

Бутылки

Очень важно иметь несколько многоразовых контейнеров, в которых можно переносить еду, но не покупайте больше, чем по 2 лотка каждого размера. Также помните, что одноразовые контейнеры не годятся для повторного использования, отправляйте их в мусорное ведро без колебаний.Если у вас есть магниты из путешествий, которые навеивают вам приятные воспоминания, почему бы не повесить их на дверцу холодильника? Но что там забыли рекламы служб доставки, ресторанов, чая и другой продукции?Конечно, кружка с прикольной надписью — палочка-выручалочка для тех, кто не знает, что подарить. Как бы она вас не веселила, такой вещи точно не место на красивой и ухоженной кухне. Это касается и кружек с логотипами разнообразных компаний. Лучше спрячьте их подальше.Не избавляйтесь от всех тряпичных сумок, ведь они созданы для того, чтобы спасти экологию. Оставьте 5 штук, вам будет вполне достаточно.Научитесь не захламлять кухонное пространство. Зачем вам хранить 10 пар использованных палочек для суши, если каждый раз вам привозят новую пару приборов?Как только вы заметили, что от губки не очень приятно пахнет, отправьте ее в мусорное ведро. Не надейтесь, что после использования средства для мытья посуды губка магическим образом очистится и будет пахнуть и выглядеть, как новенькая.Этот атрибут 100 % есть на каждой кухне. Мало того, что выглядит это не очень красиво, так целлофан еще и наносит ущерб экологии нашей планеты.Лучше обзаведитесь тряпичной сумкой, но помните, что их накапливать тоже не стоит.Оказывается, самой негигиеничной вещью на кухне считается полотенце. Поэтому стоит взять отдельные полотенца для разных целей: одно выделите для рук, а другое — для продуктов питания. Чтобы они не стали благоприятной средой для размножения бактерий, стирайте их ежедневно.Реклама навязывает нам множество приспособлений, без которых наша жизнь якобы невозможна. Особенно обидно стает, когда после покупки вы осознаете, что эта вещь вам была абсолютно не нужна. Старайтесь обдумывать свои покупки, ведь кухня у вас не резиновая.Даже профессиональные повара используют не больше 3–5 ножей, для чего вам 15? Выберите только самые удобные и оставьте их сверху, остальные спрячьте в ящик про запас.Очень не хочется это признавать, но закрутки, которые остались с прошлых лет, нужно смело отправлять в мусорное ведро. Ведь вы ежегодно делаете новые, а в старых тем временем могут размножаться вредоносные бактерии.Если вы несколько лет назад приобрели кулинарную книгу, но ничего из нее не приготовили, прощайтесь с ней, не задумываясь. Иначе она просто будет занимать место на кухонном столе. Можете подарить ее подруге или же продать.Мы все привыкли цеплять себе на холодильник разного рода напоминания. Зачем посвящать всех своих гостей в важные для вас дела. Вешайте их на внутренние части дверей в шкафчиках, куда вы постоянно заглядываете. Записка, помещенная в такое неожиданное место, точно будет бросаться в глаза.Если вы где-то раздобыли интересный рецепт, но ни разу не готовили по нему в течение двух месяцев, выбрасывайте его, не захламляйте кухню.Запасайтесь бутылками из расчета 2 штуки на человека, не больше, зачем вам склад надоедливых бутылок дома?