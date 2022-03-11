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Амулеты на удачу: девушка вырезает очаровательные фигурки из косточек авокадо


Фигурка, вырезанная из косточки авокадо. | Фото: boredpanda.com.

Фигурка, вырезанная из косточки авокадо. | Фото: boredpanda.com.

На первый взгляд, эта оригинальная фигурка выглядит так, будто она сделана из дерева, но в действительности мастер вырезал ее из косточки авокадо. Всевозможные амулеты, тотемы, подвески в этностиле пользуются огромной популярностью в интернет-магазинах. А тот факт, что они еще и выполнены из такого нестандартного материала, только добавляет баллов изготовителю.

Косточка авокадо -<br> отличный материал для изготовления фигурок. | Фото: mymodernmet.com.

Косточка авокадо -
отличный материал для изготовления фигурок. | Фото: mymodernmet.com.

Как-то раз Джен Кэмпбелл (Jan Campbell) обедала сэндвичем с авокадо, и ей в голову пришла мысль о том, что было бы неплохо сделать что-то из косточки фрукта. Несколько дней косточка пробыла в кармане Джен, пока та случайно не поцарапала ее острым предметом. Она попробовала вырезать из косточки фигурку, а когда готовый предмет высох, то стал похож на древесину.
Фигурки, изображающие лесных духов. | Фото: mymodernmet.com.

Фигурки, изображающие лесных духов. | Фото: mymodernmet.com.

 
Тотемы, сделанные Джен Кэмпбелл. | Фото: mymodernmet.com.

Тотемы, сделанные Джен Кэмпбелл. | Фото: mymodernmet.com.

 
Подвески из косточки авокадо и из бронзы. | Фото: mymodernmet.com.

Подвески из косточки авокадо и из бронзы. | Фото: mymodernmet.com.

На сегодняшний день в коллекции Джен Кэмпбелл есть фигурки-тотемы, вдохновленные кельтским фольклором, миниатюры лесных духов. Их можно поставить на полку или же носить как подвеску.
Изделия из косточек авокадо успешно продаются через интернет-магазины. Сама мастерица считает, что залогом ее успеха стали усердие и скрупулезное внимание к прорабатыванию мелких деталей.
Фигурка в этностиле. | Фото: mymodernmet.com.

Фигурка в этностиле. | Фото: mymodernmet.com.

 
Очаровательный тотем из косточки авокадо. | Фото: mymodernmet.com.

Очаровательный тотем из косточки авокадо. | Фото: mymodernmet.com.

 
Подвеска, сделанная Jan Campbell. | Фото: mymodernmet.com.

Подвеска, сделанная Jan Campbell. | Фото: mymodernmet.com.

 

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Амулеты на удачу: девушка вырезает очаровательные фигурки из косточек авокадо

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Амулеты на удачу: девушка вырезает очаровательные фигурки из косточек авокадоПодписаться на мой Instagram
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