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Идеи красивого оформления клумб

Клумбы, несомненно, украшают участок лучше всякого декора. Но клумбы ещё нужно оформить так, чтобы получился достойный результат. Предлагаем вам оценить фото красивых клумб, на которые будут заглядываться даже соседи!

Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб

Комбинация двух оттенков цветов
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб

Оригинальная клумба с цветочными горшками
Идеи красивого оформления клумб

Стильная вертикальная клумба, экономящая пространство

Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб

Используйте подручные материалы для потрясающего результата
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб

Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб

Цветы в дереве или пне — по природному красиво
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб

Популярная круговая клумба, которой можно оформить, например, приствольный круг дерева

Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб

Много разных пышных цветов вместе
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб

Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб

Идеальная симметрия — для перфекционистов
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб

Необычные самодельные композиции с цветами
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб

Красивые клумбы — украшение участка, которое по силам каждому
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб
Идеи красивого оформления клумб

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