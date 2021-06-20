Идеи красивого оформления клумб

Клумбы, несомненно, украшают участок лучше всякого декора. Но клумбы ещё нужно оформить так, чтобы получился достойный результат. Предлагаем вам оценить фото красивых клумб, на которые будут заглядываться даже соседи!









Комбинация двух оттенков цветов







Оригинальная клумба с цветочными горшками





Стильная вертикальная клумба, экономящая пространство











Используйте подручные материалы для потрясающего результата















Цветы в дереве или пне — по природному красиво







Популярная круговая клумба, которой можно оформить, например, приствольный круг дерева











Много разных пышных цветов вместе















Идеальная симметрия — для перфекционистов







Необычные самодельные композиции с цветами









Красивые клумбы — украшение участка, которое по силам каждому







