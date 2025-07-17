С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 555 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Посчитайте, сколько бутылок водки тогда можно было купить на зарплату и сколько сейчас. Сейчас больше.На что хватало ср...
  • Juri
    не надо умничать,автор прав:сигареты Космос-70коп,Союз-Аполло-60коп,Столичные 40коп,Наша марка-30коп.В интуристе кофе...На что хватало ср...
  • В С
    Волгу видел в автомагазине Оренбурга , в 1983 году , за 17 000 р.На что хватало ср...

11 ошеломительных снимков разъяренного озера Эри

Дэйв Сэндфорд – спортивный фотограф, который увлекается всем, что так или иначе связано с водой. На этот раз он запечатлел грозный нрав озера Эри, которое находится в Канаде и США. Обитавшее здесь племя называло озеро «Erige» («кошка») за его непредсказуемый и иногда действительно опасный характер.

11 ошеломительных снимков разъяренного озера Эри

Непосредственно перед европейской колонизацией берега озера Эри были населены племенем эри с юга и племенем аттавандаронов с севера.



11 ошеломительных снимков разъяренного озера Эри

Первым европейцем, достигшим озера Эри, был Луи Жолье, который, впервые побывав на озере в 1669 году, вскоре основал здесь французские поселения.

11 ошеломительных снимков разъяренного озера Эри

Так как озеро мелкое, его настроение может меняться очень резко. Такие вот лютые волны могут появиться очень неожиданно.

11 ошеломительных снимков разъяренного озера Эри

11 ошеломительных снимков разъяренного озера Эри

11 ошеломительных снимков разъяренного озера Эри

11 ошеломительных снимков разъяренного озера Эри

11 ошеломительных снимков разъяренного озера Эри

11 ошеломительных снимков разъяренного озера Эри

11 ошеломительных снимков разъяренного озера Эри

11 ошеломительных снимков разъяренного озера Эри

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
дэйв сэндфорд
луи жолье
наверх