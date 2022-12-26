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Вкуснейший, сытный и очень простой мясной салат

Самое долгое в этом салате — мясо, которое нужно отварить. А последующая сборка почти молниеносная! Получается очень сытный, вкусный, яркий салат — идеальный для праздника!

Вкуснейший, сытный и очень простой мясной салат

Ингредиенты:

отварная говядина — 600 гр.;
грецкий орех — 150 гр.;
хмели-сунели — 1 ч. л.;
чеснок — 2 зубчика;
сметана и майонез — по 100 гр.;
соль — 0,5 ч. л.;
чернослив — 100 гр.; зёрна граната — 50-100 гр.

Отварите говядину до полной готовности. Пальцами разберите мясо на волокна.

Вкуснейший, сытный и очень простой мясной салат

Грецкий орех измельчите в блендере, или ножом, или в пакете с помощью скалки.
Добавьте грецкий орех к мясу, небольшое количество отложите. Добавьте натёртый чеснок, хмели-сунели, соль, а также смесь майонеза и сметаны, перемешайте.

Вкуснейший, сытный и очень простой мясной салат

Нарежьте чернослив. Соберите салат слоями: примерно 30 % мяса, потом чернослив, немного зёрен граната, снова мясо и т. д.

Вкуснейший, сытный и очень простой мясной салат

Готовый салат украсьте оставшимися орехами и зёрнами граната. Очень сытно, очень вкусно!

Вкуснейший, сытный и очень простой мясной салат

Подробнее о том, как приготовить мясной салат, смотрите в видео ниже:


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