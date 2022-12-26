Вкуснейший, сытный и очень простой мясной салат

Самое долгое в этом салате — мясо, которое нужно отварить. А последующая сборка почти молниеносная! Получается очень сытный, вкусный, яркий салат — идеальный для праздника!







Ингредиенты:



отварная говядина — 600 гр.;

грецкий орех — 150 гр.;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

сметана и майонез — по 100 гр.;

соль — 0,5 ч. л.;

чернослив — 100 гр.; зёрна граната — 50-100 гр.



Отварите говядину до полной готовности. Пальцами разберите мясо на волокна.







Грецкий орех измельчите в блендере, или ножом, или в пакете с помощью скалки.

Добавьте грецкий орех к мясу, небольшое количество отложите. Добавьте натёртый чеснок, хмели-сунели, соль, а также смесь майонеза и сметаны, перемешайте.







Нарежьте чернослив. Соберите салат слоями: примерно 30 % мяса, потом чернослив, немного зёрен граната, снова мясо и т. д.







Готовый салат украсьте оставшимися орехами и зёрнами граната. Очень сытно, очень вкусно!







Подробнее о том, как приготовить мясной салат, смотрите в видео ниже:



