5 очень странных хмельных напитков времен Советского Союза

Не нужно думать, что в Советском Союзе кроме пива и водки на прилавках алкогольных отделов больше ничего не продавалось. На самом деле ассортимент «горячительного» был очень широк. Виски, джин, бренди, многочисленные настойки и даже ром! Немалую часть спиртного в СССР завозили из дружественных «красных» стран, таких, как братская Куба и Вьетнам. А со временем «элитный» алкоголь стали производить и в самом Союзе.
1. «RUON DE»
Рисовая водка из Вьетнама. |Фото: meshok.net.
Думаете, водку можно делать только из пшеницы? Как бы не так. При желании этот крепкий алкогольный напиток можно получить даже на основе риса. Так, например, рисовую водку производят во Вьетнаме. Под маркой «RUON DE» данный напиток поставлялся в свое время и в Советский Союз. Рисовая водка была далеко не единственным алкогольным продуктом, завозившимся в СССР из индокитайской страны. Была также лимонная водка и многочисленные ликеры, в том числе кофейные.
2. «Слънчев бряг»
Сделано в Болгарии. |Фото: collectionerus.ru.
В годы существования Советского Союза огромной популярностью пользовались не только болгарские курорты, но и болгарский алкоголь. Как сейчас, так и тогда страна производила очень много вина. Впрочем, не только его. Одним из самых интересных напитков 1970-1980-х годов безусловно был бренди «Солнечный берег». Производился он на заводе «Преслав». Выпускался в двух вариантах: 3-х и 5-звездочном. По воспоминаниям современников, «троечка» была откровенно так себе. А вот «пятерка» - совсем другое дело!
3. «Struguras»
Был и такой напиток. |Фото: secondby.club.
Продавали в Советском Союзе и алкоголь из Молдовы. Взять хотя бы коньячный напиток «Стругураш» с 40% крепостью. Вкус по воспоминаниям современников был неприятным. В чистом виде пить практически невозможно. Но вот если его слегка разбавить… Совсем другое дело! Вот только не нужно думать, что «Стругураш» был каким-то плодово-ягодным «бырлом». Стоила эта штука 8 рублей 80 копеек за бутылку. Бутылка водки в 1970 году, например, стоила 2.87, а в 1980 – 4.29.
4. «Отличная»
Мешали даже в компотом. ¦Фото: livejournal.com.
В Советском Союзе продавалось большое количество всевозможных настоек, как импортных, так и отечественного производства. Например, была такая 40-градусная настойка «Отличная» производства «Росглавспирта». Пили ее как в чистом виде, так и в форме коктейлей. Последние чаще всего готовили советские женщины. Выкус у настойки был жестким как удар коммунистическим серпом по нежному месту, а послевкусие - сладким, как квартира, которую получил после 8 лет очереди бесплатно. Шутки-шутками, но «Отличная» действительно была неплоха. Но самое интересное, что советские граждане готовили из нее коктейли, смешивая алкоголь с компотом…
5. «Советское виски»
Производили с 1950-х. |Фото: letsgophotos.ru.
Как несложно догадаться из названия, виски советского производства. В разные времена проходило также под названиями «Виски 73» и просто «73». Напиток готовили из ржи и солода. В разное время обладал разной крепостью от 40 до 45%. Спирты в бочках для «73» выдерживались по 3 года. Производить виски начали в 1950-е годы. По цене и качеству находилось примерно в той же категории, что хорошее вино и коньяк. В состав напитка также входили настойки трав и краситель для насыщения цвета.
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