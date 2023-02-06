10 удивительных фактов о младенцах

На самом деле младенцы не такие уж хрупкие и беззащитные, какими кажутся на первый взгляд и имеют способности, о которых нам, взрослым, остаётся только мечтать. .Вот несколько удивительных и занимательных фактов о младенцах, которых вы, возможно, не знали.
Новорожденные дети могут плавать
Однажды группа учёных решила, что было бы неплохо погрузить 36 новорожденных малышей в воду и посмотреть, что с ними произойдёт. Как ни странно, но дети не утонули, а исследователи обнаружили удивительный факт: младенцы на уровне инстинктов знали, как задерживать дыхание под водой. С ними ничего плохого не произошло: наоборот, они смеялись и улыбались, когда их вытащили из воды.
Но, как было установлено впоследствии, новорожденные дети способны на большее, чем просто задерживать дыхание под водой. В ходе другого эксперимента учёные попросили родителей подержать своих маленьких детей на поверхности воды животиками вниз. Малыши, чтобы удержаться на плаву, начали двигать ногами и руками, имитируя плавательные движения.
Данные эксперименты доказали, что новорожденные дети обладают инстинктивным умением нырять и плавать. Исследователи также обнаружили, что эта способность теряется, когда мы достигаем шестимесячного возраста.
Дети обладают способностью восстанавливать утраченные кончики пальцев
Если Ваш ребёнок случайно лишится части конечности, не паникуйте. Согласно доктору Кристоферу Аллану, «после ампутации кончики пальцев у детей могут довольно легко восстановиться, если их оставить в покое».
Эту регенеративную способность доктор Аллан обнаружил у своей восьмилетней пациентки, которая случайно отрезала себе кончик среднего пальца, когда каталась на велосипеде. Доктор Аллан не знал, каким образом его можно было пришить обратно. Он сказал родителям: «Просто приложите отрезанный кончик к пальцу, зафиксируйте его и надейтесь на лучшее».
Девочка проигнорировала совет доктора. Когда она через несколько недель пришла к мистеру Аллану на приём, он был крайне удивлён, когда увидел, что утраченная часть пальца у пациентки восстановилась сама по себе. Дальнейшие исследования доказали, что это не единичный случай. Дети обладают способностью восстанавливать утраченные кончики пальцев, если только срез не дошёл до ногтя.
Новорожденные дети обладают невероятной силой захвата
Когда новорожденный ребёнок своими крохотными ручками хватается за родительские пальцы, этот момент кажется настолько драгоценным и переломным, что у большинства пап и мам, когда происходит подобное, возникает желание проверить, насколько высоко они смогут поднять своего малыша, прежде чем он отпустит их. Тем не менее, из соображений безопасности они этого не делают.
Однако, оказывается, учёные провели исследование и обнаружили, что если Вы поднимете в воздух малыша, который сжимает в своих ладошках указательные пальцы Ваших рук, с ним ничего не произойдёт. Он будет держаться за них так крепко, что вряд ли сорвётся вниз.
Но будьте благоразумными и не пытайтесь повторить подобное со своими детьми, поскольку иногда малыши могут спонтанно отпускать пальцы своих родителей, как только оказываются в воздухе.
Отпечатки пальцев детей исчезают очень быстро
Технология дактилоскопии вывела борьбу с преступностью на новый уровень. Ежедневно благодаря отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления, раскрывается немало дел, особенно тех, которые связаны с кражей имущества. Однако знаете ли Вы, что подобного можно избежать, если, скажем, попросить совершить преступление специально обученную группу детей? Дело в том, что детские отпечатки пальцев обладают свойством быстро исчезать.
В ходе одного эксперимента детей в возрасте до 17 лет и взрослых попросили встряхнуть в руке при помощи большого и указательного пальцев пузырьки со спиртом. После этого пузырьки были проверены на предмет наличия отпечатков пальцев. Исследователи обнаружили, что детские отпечатки пальцев быстро исчезали, в то время как взрослые даже спустя длительное время продолжали оставаться на пузырьках. Учёные считают, что это обусловлено наличием на поверхности пальцев большого количества жирных кислот, которые делают отпечатки менее постоянными.
Ограничений на количество сахара, которое могут употреблять дети, не существует
Сахар по-разному воздействует на организм детей и взрослых. В первом случае, как бы странно это ни звучало, он имеет массу положительных эффектов. В действительности сахар действует на организм детей как естественное обезболивающее средство.
Дети любят сладкое, и ограничений на количество сахара, которое они могут употреблять, не существует. Взрослые, попробовав кока-колу, будут утверждать, что она «слишком сладкая», чего не скажешь о детях.
В ходе одного эксперимента детям дали стакан воды и попросили смешивать её с сахаром до тех пор, пока она, по их мнению, не станет «слишком сладкой». В конце исследования учёные попросили маленьких детей выпить воды с содержанием огромного количества сахара, который даже не смог полностью раствориться в ней. Однако им по-прежнему казалось, что она недостаточно сладкая.
Новорожденные могут ползать, если у них есть стимул
Как правило, дети начинают ползать в возрасте 7-10 месяцев. Но это потому, что у них нет стимула. Если ребёнку предоставить достаточную мотивацию, он будет ползать сразу, как только появится на свет.
Учёные решили провести один эксперимент при участии новорожденных малышей. Сразу после родов их обтёрли и положили на грудь матерей, которых попросили намеренно не кормить своих деток. Первые пятнадцать минут младенцы просто лежали. Через некоторое время (примерно около часа) они начали спонтанно втягивать ртом воздух, после чего, приложив некоторые усилия, подползли к соскам своих матерей и начали сосать их, чтобы получить молоко.
Новорожденные оказывают на матерей такое же воздействие, как и наркотики
Если Вы когда-нибудь видели мать, держащую на руках новорожденного ребёнка, то знаете, что счастливее и спокойнее женщины, чем она, на белом свете не найти. И тому есть причина. Дело в том, что при взаимодействии с маленьким ребёнком в её мозге выделяются определённые химические вещества.
Когда женщина беременеет, её организм начинает производить окситоцин. Это гормон, который выделяется в гипоталамусе, когда мы переживаем счастливые моменты нашей жизни (например, влюбляемся или занимаемся сексом). Он одаривает нас ощущениями спокойствия и благополучия.
У матерей, которые нянчат своих маленьких детей, наблюдается всплеск окситоцина. Когда они находятся в контакте со своими малышами, то впадают в эйфорию. Если мама пребывает в депрессивном состоянии, ей нужно просто слегка погладить кожу своего младенца, чтобы запустить химическую реакцию, которая сделает её счастливой.
Новорожденные могут кушать столько, сколько хотят, и при этом не толстеть
Оказывается, что Вам не нужно беспокоиться о весе своего малыша. У всех новорожденных есть так называемая «бурая жировая ткань» (или «бурый жир»), которая способна сжигать калории с невероятной скоростью. У них её очень много, даже чересчур. Она составляет около 5 процентов от массы тела новорожденного малыша.
Функция этой жировой ткани – защищать маленьких детей от смерти, если они окажутся в холодных условиях. Когда температура падает, бурый жир сжигает калории и вырабатывает тепло. 85 грамм стимулированной бурой жировой ткани способны сжигать до 400-500 калорий в день.
Младенцы могут понимать собак
Ребёнок может не понимать всех слов, которые Вы произносите, однако он довольно неплохо разбирается в том, что пытаются нам сказать братья наши меньшие, а именно собаки. Результаты исследования, в котором приняли участие полугодовалые дети, показали, что малыши способны понимать собачий лай – даже если они никогда прежде в своей жизни не видели собак.
Учёные давали младенцам послушать записи лая злых и дружелюбных собак, сопровождая это показом соответствующих картинок. Им удалось установить, что когда малыши слышали дружелюбный лай, они смотрели на изображение хорошей собаки. И наоборот: когда младенцы прослушивали запись лая озлобленной собаки, они в это время смотрели на фотографию пса, который явно был чем-то недоволен. Малыши могли инстинктивно понимать тон лая.
И хотя дети были способны соотнести запись лая с соответствующим изображением, это не означает, что они понимали, как нужно правильно реагировать на добрых или злых животных. Даже когда собаки злобно лаяли и рычали, младенцы смеялись и улыбались.
Организм новорожденных способен регенерировать часть повреждённого сердца
Эксперимент, проведённый на мышах, помог учёным обнаружить один невероятный факт о новорожденных. Если хирургическим путём удалить до 15 процентов сердца малыша, то его клетки через некоторое время восстановятся – и оно снова будет как новенькое.
Учёные взяли новорожденных мышат, которым было чуть меньше недели, и вырезали им часть сердца. Удивительно, но через три недели удалённые клетки восстановились.
По мнению учёных, если провести подобный эксперимент при участии других млекопитающих, включая человека, то результаты будут такими же.
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