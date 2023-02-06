10 удивительных фактов о младенцах

На самом деле младенцы не такие уж хрупкие и беззащитные, какими кажутся на первый взгляд и имеют способности, о которых нам, взрослым, остаётся только мечтать. .Вот несколько удивительных и занимательных фактов о младенцах, которых вы, возможно, не знали.









Новорожденные дети могут плавать

Дети обладают способностью восстанавливать утраченные кончики пальцев

Новорожденные дети обладают невероятной силой захвата

Отпечатки пальцев детей исчезают очень быстро

Ограничений на количество сахара, которое могут употреблять дети, не существует

Новорожденные могут ползать, если у них есть стимул

Новорожденные оказывают на матерей такое же воздействие, как и наркотики

Новорожденные могут кушать столько, сколько хотят, и при этом не толстеть

Младенцы могут понимать собак

Организм новорожденных способен регенерировать часть повреждённого сердца