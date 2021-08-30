Простой и быстрый способ почистить окуня, не снимая с него шкуры

Сколько вкусных блюд можно приготовить из окуня. Однако, прежде всего рыбешку следует почистить. Многие люди ошибочно полагают, что эта процедура всегда занимает много времени и в обязательном порядке требует снять с рыбы шкуру. На самом деле это не совсем так. Существует метод чистки окуней, который должна взять на вооружение каждая хозяйка.
Готовим окуней. /Фото: youtube.com.
На самом деле данная методика чистки подходит не только для работы с окунями, но и с любой другой рыбой, у которой мелкая чешуя. Конечно, почистить рыбу, просто сняв с нее шкурку, всегда быстрее. Однако есть и те, кто считает, что шкурка окуня – это одна из самых вкусных вещей в будущем блюде. Для того, чтобы произвести очистку, понадобится чайник или кастрюля, разделочная доска, нож или ножницы, а также терка для рыбы.
Обливаем кипятком. /Фото: youtube.com.
Итак, для начала следует вскипятить воду. Когда это будет сделано, кладем на дно кухонной раковины одного окуня. Поливаем рыбу кипятком. Очень важно полить ее полностью с одной стороны. Сделав это, переворачиваем окуня в раковине на другой бок и поливаем уже его. Процедуру рекомендуется повторить несколько раз. Помните о необходимости быть осторожным при работе с горячей водой.
Отрезаем плавники. /Фото: youtube.com.
Теперь достаем окуня из раковины. При помощи ножа или специальных ножниц удаляем все плавники. Кладем окуня на разделочную доску. К этому моменту можно будет заметить, что чешуя начала «дыбиться» и отслаиваться. Дело остается за малым. Вооружаемся рыбочисткой (теркой) и начинаем снимать чешую быстрыми, но аккуратными движениями. Спустя некоторое время окунь будет полностью «голым» и сохранит при этому шкурку. Остается только отрезать голову или удалить жабры. Рыба готова к готовке.
Пускаем в дело терку. /Фото: youtube.com.
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