За использование в бою какого оружия солдат могли наказать казнью

1. С чего все началось: запрещенные пули

Первая мирная конференция в Гааге, инициатором созыва которой стала Россия в 1889 году / Фото: commons.wikimedia.org

Английский капитан Невилл Берти-Клэй придумал пули дум-дум к винтовкам Lee-Enfield и Lee-Metford / Фото: gunsfriend.ru

Сила поражения спиленной пули дум-дум была очень сильная / Фото: mirrorservice.org

2. За использование какого оружия лишали жизни

В Первую Мировую войну солдаты проявили инициативу запрета относительно штык-ножей, имеющих на обухе пилу / Фото: yandex.ru

По некоторым данным солдат, взятых в плен с таким оружием, сразу же убивали / Фото: auction.ru

Нелегальное название оружия – бутчер или мясник / Фото: auction.ru

Все официатные запреты на использование определенных видов оружия, как правило, нарушались / Фото: look.com.ua