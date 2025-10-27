С нами не соску...
За использование в бою какого оружия солдат могли наказать казнью




Оказывается, далеко не все оружие можно было применять на поле боя. Некоторое считалось запрещенным и тем, кто его использовал, могла грозить смерть. Конечно, не все придерживались этого закона, но в большинстве своем он исправно исполнялся.

1. С чего все началось: запрещенные пули


Первая мирная конференция в Гааге, инициатором созыва которой стала Россия в 1889 году / Фото: commons.wikimedia.org

Первая мирная конференция в Гааге, инициатором созыва которой стала Россия в 1889 году / Фото: commons.
wikimedia.org

 

На Первой мирной конференции в Гааге, инициатором созыва которой стала Россия в 1889 г., приняли конвенцию о военных обычаях и законах. В одной из Деклараций был прописан запрет на применение пуль под названием «дум-дум». Они сконструированы по-особенному. Ранения, полученные от них, всегда были очень тяжелыми и в большинстве случаев смертельными. Создателем их стал англичанин Невилл Берти-Клэй, носивший звание капитана, который слегка спилил наконечник пули боеприпаса к винтовкам Lee-Enfield и Lee-Metford.
Английский капитан Невилл Берти-Клэй придумал пули дум-дум к винтовкам Lee-Enfield и Lee-Metford / Фото: gunsfriend.ru

Английский капитан Невилл Берти-Клэй придумал пули дум-дум к винтовкам Lee-Enfield и Lee-Metford / Фото: gunsfriend.ru


 

Сила поражения увеличилась до такой степени, что пришлось принимать Декларацию, согласно которой «договаривающиеся государства» обязаны не использовать сплющивающиеся и легко разворачивающиеся в теле пули. Но уже в Первую мировую все договоренности были нарушены.
Сила поражения спиленной пули дум-дум была очень сильная / Фото: mirrorservice.org

Сила поражения спиленной пули дум-дум была очень сильная / Фото: mirrorservice.org

 

2. За использование какого оружия лишали жизни


В Первую Мировую войну солдаты проявили инициативу запрета относительно штык-ножей, имеющих на обухе пилу / Фото: yandex.ru

В Первую Мировую войну солдаты проявили инициативу запрета относительно штык-ножей, имеющих на обухе пилу / Фото: yandex.ru


 

На самом деле запрет о применении негуманного оружия начал действовать задолго до подписания Гаагской конвенции. В рамках собственной инициативы участники боевых действий начали принимать меры, хоть и негласно.

По некоторым данным солдат, взятых в плен с таким оружием, сразу же убивали / Фото: auction.ru

По некоторым данным солдат, взятых в плен с таким оружием, сразу же убивали / Фото: auction.ru

 
Нелегальное название оружия – бутчер или мясник / Фото: auction.ru

Нелегальное название оружия – бутчер или мясник / Фото: auction.ru

 

В Первую Мировую войну солдаты проявили такую инициативу относительно штык-ножей, имеющих на обухе пилу. По некоторым данным солдат, взятых в плен с таким оружием, сразу же убивали. О характере повреждений, нанесенных этим штык-ножом, можно судить как по свидетельствам самих солдат того времени, сохранившихся до наших дней, так и по нелегальному названию оружия – бутчер или мясник. На вооружение данный штык-нож приняли в 1905 г. Он выдавался железнодорожникам, саперам и шести процентам пехотинцев.
Все официатные запреты на использование определенных видов оружия, как правило, нарушались / Фото: look.com.ua

Все официатные запреты на использование определенных видов оружия, как правило, нарушались / Фото: look.com.ua

 

Самое интересное, что все официальные запреты, как правило, нарушались. Солдатам на них было попросту плевать. То же самое происходило с запретом на применение искусства лучников и арбалетчиков в 1139 г. Куда более эффективными оказались неофициальные законы, принятые солдатами прямо на поле боя.

