7 мест, где лучше всего переживать осеннюю хандру

Modus
Москва, 1-й Тружеников пер. вл. 4 Величественный особняк, построенный в стиле неоклассицизма, уютно расположился в самом сердце Плющихи.друзей» и с успехом воплощает эту идею в жизнь. Осенью и зимой в основном зале разжигают камин, и все пространство наполняется ароматами можжевельника и еловых шишек — с первым же вдохом моментально переносишься в детство, на любимую дачу родителей. Уютный и мягкий диван возле камина в это время года по понятной причине является самым популярным, поэтому его лучше занимать по предварительной брони.
«Турандот»
Москва, Тверской бульвар, 26 «Турандот» — настоящий дворец: с изящными лепнинами, винтажными деталями и подлинными историческими предметами интерьера. Здесь царит совершенно особенная, романтичная и торжественная атмосфера. Сочетание восточных кулинарных традиций с западным авторским подходом продолжают игру, заданную интерьером в стиле европейской «китайщины» XVII–XVIII веков. Уюта же этой напыщенности придает камин, изготовленный из бисквита в стилистике английского фарфора Wedgwood. Идеально для романтичного вечера холодной осенью.
«Казбек»
Москва, ул. 1905 года, 2 «Казбек» — большая, атмосферная грузинская квартира. Такая, в какой в Тбилиси за деревянным круглым столом каждый вечер собиралась бы дружная и шумная семья, вино лилось бы рекой, а горячие хачапури ждали своей очереди в печи.искусно состаренных стен и резных деревянных ширм как раз и расположилась встроенная в буфет дровяная печь. По вечерам в ней выпекаются хачапури и хлеб — запах стоит такой, что о диете и непереносимости глютена забывают даже самые заядлые зожники. А за тесто, кстати, отвечает мама Нина, су-шеф ресторана и по совместительству мама шеф-повара Мамия Джоджуа.
LavkaLavka на Петровке
Москва, ул. Петровка, 21, стр. 2 В самом фермерском ресторане города — LavkaLavka на Петровке с приходом холодов начинает работать и согревать своих гостей настоящая русская печь. Большая, из красного кирпича, с вьюшками и ухватом рядом, печь красуется на самом видном месте зала. Иностранцы облюбовали ее в качестве фона для фото «с приветом из России». А вот шеф-повар проекта Александр Касич, конечно, использует ее по прямому назначению — томит, запекает, жарит. В ресторане обещают, что совсем скоро в меню вернутся суточные щи, картофель в чугунке и стерлядка.
Ресторан «ЦДЛ»
Москва, ул. Поварская, 50/53 строение 1 То, что ресторан Центрального дома литераторов называют музеем, не преувеличение. Мебель и предметы интерьера были подобраны таким образом, чтобы максимально точно воссоздать атмосферу московского аристократического особняка и семейного салона, который раньше был здесь. При реставрации даже восстановили три камина, которые до сих пор действуют и согревают гостей. Особой популярностью пользуется каминный зал, камин в котором можно зажечь по желаю гостя в любое время года, главное найти повод — будь то дождь за окном или же романтическое свидание под аккомпанемент треска бревен.
«Бабель»
Москва, 1-й Николощеповский переулок, 6, стр. 2 Темными и промозглыми осенними днями ресторан одесской кухни «Бабель» согревает не только радушной атмосферой, но и светлой верандой на третьем этаже — ежегодно с первыми холодами она превращается в закрытый зимний сад. Теперь во время обеда можно любоваться тихой красотой исторического центра через панорамные окна, а по выходным танцевать под живую музыку с настоящим одесским колоритом — и никакие холода веселью не помешают!
«Честная Кухня»
Москва, ул. Садово-Черногрязская, 10 Ресторан Сергея Ерошенко — это двухэтажная дача со множеством уютных комнат, в которых собираются лучшие друзья, чтобы весело провести время в душевной компании и полакомиться по-настоящему вкусной домашней едой. Как и на настоящей даче, важное место на кухне ресторана, принципиально вынесенной на обозрение гостей (наблюдать за процессом приготовления блюд можно в трех залах из четырех), занимает настоящая русская дровяная печь, в которой запекаются и томятся домашняя птица и дичь, пироги и многое другое. Только у «Честной кухни», в отличие от загородной дачи, есть один неоспоримый плюс — не придется томиться в многокилометровых пробках, пытаясь прорваться за город в пятницу вечером.
