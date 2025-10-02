С нами не соску...
7 мест, где лучше всего переживать осеннюю хандру

7 мест, где лучше всего переживать осеннюю хандру Когда за окном с каждым днем становится все серее, хочется спрятаться куда-нибудь, где тепло, уютно и вкусно кормят. Например, в один из ресторанов с камином, печкой или зимним садом из подборки Forbes Life

7 мест, где лучше всего переживать осеннюю хандру

Modus


Москва, 1-й Тружеников пер. вл. 4 Величественный особняк, построенный в стиле неоклассицизма, уютно расположился в самом сердце Плющихи.
Несмотря на интерьеры с претензией на роскошь, ресторан позиционирует себя как «дом для друзей» и с успехом воплощает эту идею в жизнь. Осенью и зимой в основном зале разжигают камин, и все пространство наполняется ароматами можжевельника и еловых шишек — с первым же вдохом моментально переносишься в детство, на любимую дачу родителей. Уютный и мягкий диван возле камина в это время года по понятной причине является самым популярным, поэтому его лучше занимать по предварительной брони. 7 мест, где лучше всего переживать осеннюю хандру

«Турандот»


Москва, Тверской бульвар, 26 «Турандот» — настоящий дворец: с изящными лепнинами, винтажными деталями и подлинными историческими предметами интерьера. Здесь царит совершенно особенная, романтичная и торжественная атмосфера. Сочетание восточных кулинарных традиций с западным авторским подходом продолжают игру, заданную интерьером в стиле европейской «китайщины» XVII–XVIII веков. Уюта же этой напыщенности придает камин, изготовленный из бисквита в стилистике английского фарфора Wedgwood. Идеально для романтичного вечера холодной осенью. 7 мест, где лучше всего переживать осеннюю хандру

«Казбек»


Москва, ул. 1905 года, 2 «Казбек» — большая, атмосферная грузинская квартира. Такая, в какой в Тбилиси за деревянным круглым столом каждый вечер собиралась бы дружная и шумная семья, вино лилось бы рекой, а горячие хачапури ждали своей очереди в печи.
На первом этаже ресторана, среди искусно состаренных стен и резных деревянных ширм как раз и расположилась встроенная в буфет дровяная печь. По вечерам в ней выпекаются хачапури и хлеб — запах стоит такой, что о диете и непереносимости глютена забывают даже самые заядлые зожники. А за тесто, кстати, отвечает мама Нина, су-шеф ресторана и по совместительству мама шеф-повара Мамия Джоджуа. 7 мест, где лучше всего переживать осеннюю хандру

LavkaLavka на Петровке


Москва, ул. Петровка, 21, стр. 2 В самом фермерском ресторане города — LavkaLavka на Петровке с приходом холодов начинает работать и согревать своих гостей настоящая русская печь. Большая, из красного кирпича, с вьюшками и ухватом рядом, печь красуется на самом видном месте зала. Иностранцы облюбовали ее в качестве фона для фото «с приветом из России». А вот шеф-повар проекта Александр Касич, конечно, использует ее по прямому назначению — томит, запекает, жарит. В ресторане обещают, что совсем скоро в меню вернутся суточные щи, картофель в чугунке и стерлядка. 7 мест, где лучше всего переживать осеннюю хандру

Ресторан «ЦДЛ»


Москва, ул. Поварская, 50/53 строение 1 То, что ресторан Центрального дома литераторов называют музеем, не преувеличение. Мебель и предметы интерьера были подобраны таким образом, чтобы максимально точно воссоздать атмосферу московского аристократического особняка и семейного салона, который раньше был здесь. При реставрации даже восстановили три камина, которые до сих пор действуют и согревают гостей. Особой популярностью пользуется каминный зал, камин в котором можно зажечь по желаю гостя в любое время года, главное найти повод — будь то дождь за окном или же романтическое свидание под аккомпанемент треска бревен. 7 мест, где лучше всего переживать осеннюю хандру

«Бабель»


Москва, 1-й Николощеповский переулок, 6, стр. 2 Темными и промозглыми осенними днями ресторан одесской кухни «Бабель» согревает не только радушной атмосферой, но и светлой верандой на третьем этаже — ежегодно с первыми холодами она превращается в закрытый зимний сад. Теперь во время обеда можно любоваться тихой красотой исторического центра через панорамные окна, а по выходным танцевать под живую музыку с настоящим одесским колоритом — и никакие холода веселью не помешают! 7 мест, где лучше всего переживать осеннюю хандру

«Честная Кухня»


Москва, ул. Садово-Черногрязская, 10 Ресторан Сергея Ерошенко — это двухэтажная дача со множеством уютных комнат, в которых собираются лучшие друзья, чтобы весело провести время в душевной компании и полакомиться по-настоящему вкусной домашней едой. Как и на настоящей даче, важное место на кухне ресторана, принципиально вынесенной на обозрение гостей (наблюдать за процессом приготовления блюд можно в трех залах из четырех), занимает настоящая русская дровяная печь, в которой запекаются и томятся домашняя птица и дичь, пироги и многое другое. Только у «Честной кухни», в отличие от загородной дачи, есть один неоспоримый плюс — не придется томиться в многокилометровых пробках, пытаясь прорваться за город в пятницу вечером.

