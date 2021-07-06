10 психологических приемов, как положительно влиять на человека

Для достижения желаемого результата люди иногда совершают необдуманные поступки и произносят слова, за которые потом стыдно. Как научиться добиваться желаемого результата и воздействовать на людей, не причиняя им вред и неудобства? Следуя этим рекомендациям, вы научитесь без труда получать желаемое.
1. Доброжелательность
Доброжелательность на определенном этапе жизни может повлиять на принятие серьезных решений и привлечь на вашу сторону единомышленников. /Фото: ds1.static.rtbf.be
Самое главное, что ценят люди — легкость и позитивное отношение к ним. И это не означает, что вы должны подчиняться их правилам или выполнять за них работу. Доброжелательное отношение — это залог будущей крепкой дружбы, которая подразумевает взаимовыручку и помощь друг другу в трудных ситуациях. Видя, что вы настроены доброжелательно, люди будут доверять вам, прислушиваться к вашим советам.
2. Собственный пример
Личный пример — самое весомое доказательство. /Фото: bucket.mn2s.com
Оказывать положительное влияние на человека, изменяя его привычки, можно, но только с его согласия. Каждый человек — это целая вселенная со своим взаимодействием с окружающим миром. Не надо пытаться навязывать другому свои убеждения или принципы. Лучшее решение в этой ситуации — неторопливое влияние путем положительных и позитивных действий. Необходимо показать, что ваши поступки и мысли направлены на улучшение жизни, на созидательные процессы. Человек должен сам захотеть изменится к лучшему на вашем примере.
3. Задавайте больше вопросов
Уточняющие вопросы — путь к конструктивному диалогу. /Фото: cs11.ru
Иногда в пылу дискуссий люди яростно отстаивают свою точку зрения, не обращая внимание на доводы оппонентов. При таком подходе другие участники дискуссии занимают оборонительную позицию, тем самым снижая уровень критического восприятия. Для того, чтобы перевести диалог в конструктивную плоскость, научитесь задавать «уточняющие» вопросы. Чем больше их будет, тем больше вероятность, что ваш оппонент снизит градус информационной атаки и начнет вести диалог в нужном вам русле. Вопросы необходимо формулировать так, чтобы ненавязчиво показать дискутирующему, в чем он неправ.
4. Активно слушайте
Активный слушатель — один из лучших способов влиять на людей. /Фото: thestacker.com
Что это значит? Проявляйте активное участие во время разговора. Если вы активно реагируете на сказанное, то люди почувствуют, что вы разделяете их точку зрения. Это не означает, что изменятся ваши взгляды и принципы. Просто на этом этапе жизни вы приобретете союзников. Люди склонны больше доверять человеку, разделяющему их взгляды, нежели отрицающему сказанное.
5. Открытость
Открытость располагает к себе и позволяет оказывать влияние на мысли и действия собеседника. /Фото: ichef.bbci.co.uk
Хотите чтобы люди открылись вам — откройтесь сами. Сильные душевные переживания не всегда становятся достоянием гласности. Иногда люди «закрываются», чтобы не переживать травмирующие эмоции снова.
Полезный совет от Novate.ru: По мнению специалистов, действенный способ достучаться до другого человека — рассказать ему о себе. Однако, необходимо учитывать, что сказанное может обернуться против вас. С другой стороны, сняв собственную «броню» вы сможете узнать больше о своем собеседнике. Общие переживания могут сблизить.
6. Игнорирование
Игнорирование — трудный и действенный метод воздействия. /Фото: telegra.ph
Один из способов влиять на другого человека — не обращать внимание на его слова и поступки. Как бы ни парадоксально это звучало. Дело в том, что некоторым людям, которые настроены негативно, необходим не результат, а внимание со стороны окружающих. Так иногда ведут себя дети, чтобы взрослые обратили на них внимание и сделали то, что они хотят. Игнорирование негативных поступков снижает детскую агрессивность. Этот метод работает и со взрослыми. Вместе с тем, ничего не предпринимать иногда очень трудный выбор, но результат стоит этих усилий.
7. Похвала
Похвала способна разбудить в человеке лучшие качества. /Фото: b1.culture.ru
И речь здесь не идет о подхалимстве или восхвалении достоинств и действий, которых нет. В каждом человеке есть позитивные аспекты, может незначительные, но они есть. Главное — уметь разглядеть в собеседнике положительные качества и ненавязчиво акцентировать на них внимание. Со временем человек почувствует себя, подкрепленным добротой, щедростью и пунктуальностью. У него возникнет желание продолжать так делать и меньше действовать негативно. Если плохие поступки не получают поддержки, они рано или поздно исчезают.
8. Забота
Забота — важное связующее звено в межличностных отношениях. /Фото: webtekno.com
В современном мире есть такое понятие «стратегическая некомпетентность». Это еще один метод невербального управления действиями другого человека. Иногда можно немного притвориться и сказать, что вы не знаете, как сделать то или иное дело. В этом случае у другого человека возникнет желание помочь вам. Совместное решение проблемы объединяет. Этим трюком пользуются родители, чтобы научить детей простым вещам.
9. Умная риторика
Умная риторика — один из методов воздействия на человека. /Фото: newsbreak.gr
Для привлечения человека на свою сторону главное не что говорить, а как. Ораторское искусство подразумевает не поток информации с законченными выводами, а риторические паузы, заставляющие людей задуматься над ответом. Необходимо дать человеку самому прийти к решающими выводу.
10. Начинать разговор только с сытым человеком
Сытость — верный помощник в принятии решений. /Фото: cs9.ru
Интересный эксперимент провели в 2011 году в университете Негева в Израиле. Было изучено 1000 дел об условно-досрочном освобождении. В ходе исследования выяснилось, что большинство правильных решений судьи принимали после принятия пищи, то есть когда они были сыты. По мнению исследователей, голодные судьи принимали поспешные решения, не обращая внимание на детали, которые очень важны при рассмотрении подобных дел. Вместе с тем, это не означает, что многие люди будут принимать правильные решения только на сытый желудок. Однако существует вероятность, что они будут обращать больше внимания на детали.
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