10 психологических приемов, как положительно влиять на человека

1. Доброжелательность

Доброжелательность на определенном этапе жизни может повлиять на принятие серьезных решений и привлечь на вашу сторону единомышленников. /Фото: ds1.static.rtbf.be

2. Собственный пример

Личный пример — самое весомое доказательство. /Фото: bucket.mn2s.com

3. Задавайте больше вопросов

Уточняющие вопросы — путь к конструктивному диалогу. /Фото: cs11.ru

4. Активно слушайте

Активный слушатель — один из лучших способов влиять на людей. /Фото: thestacker.com

5. Открытость

Открытость располагает к себе и позволяет оказывать влияние на мысли и действия собеседника. /Фото: ichef.bbci.co.uk

6. Игнорирование

Игнорирование — трудный и действенный метод воздействия. /Фото: telegra.ph

7. Похвала

Похвала способна разбудить в человеке лучшие качества. /Фото: b1.culture.ru

8. Забота

Забота — важное связующее звено в межличностных отношениях. /Фото: webtekno.com

9. Умная риторика

Умная риторика — один из методов воздействия на человека. /Фото: newsbreak.gr

10. Начинать разговор только с сытым человеком

Сытость — верный помощник в принятии решений. /Фото: cs9.ru