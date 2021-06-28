Вкусные рецепты очень быстрых блюд.
Современный стремительный образ жизни диктует свои условия жителям мегаполисов. На такие традиционные действия, как уборка или приготовление еды, хозяйкам просто не хватает времени. Приходится все делать на скорую руку. Чтобы не терялось качество готовки, мы подобрали 7 7 необычных блюд, которые можно приготовить за десять минут и не перетрудиться.
1. Макароны в чашке
Макароны с сыром в чашке. | Фото: Вкусно и Душисто.
Если нужно срочно накормить домашних, опробуйте этот рецепт макарон в микроволновке. Процесс приготовления крайне прост и не потребует особых усилий. Возьмите большую кружку, заполните ее на треть макаронами (лучше мелкими), добавьте столько же воды и отправьте в микроволновку. Микроволновку установите на среднюю мощность и нагревайте в течении 4 минут, потом достаньте, перемешайте и разогревайте еще 2 минуты, снова перемешайте и грейте еще минуту. Пока макароны готовятся, измельчите зелень и натрите немного сыра. Достаньте кружку с почти готовым продуктом, влейте столовую ложку молока, добавьте сыр с зеленью, тщательно перемешайте и поставьте в микроволновку на 45 секунд. За это время сыр расплавится, блюдо будет готово к употреблению.
2. Овсяные оладьи
Овсяные оладьи с бананом. | Фото: Рецепты мира.
Простой и полезный завтрак, который можно приготовить за несколько минут из незатейливых ингредиентов. Итак, берете один банан и превращаете его в пюре. Сделать это можно в блендере или при помощи вилки. В банановую кашицу добавьте яйцо и слегка измельченные овсяные хлопья. Все ингредиенты нужно хорошенько перемешать, сформировать лепешки и обжарить их с двух сторон на сковороде без масла.
3. Пицца на сковороде
Быстрая пицца на сковородке. | Фото: LiveInternet.
Любите пиццу, тогда редакция Novate.ru рекомендует вам опробовать этот быстрый рецепт. Для начала нужно приготовить жидкое тесто. Для этого смешайте 4 столовых ложки сметаны, 3 столовых ложки майонеза и два яйца. После постепенно добавляйте муку (около 10 столовых ложек). По консистенции тесто должно напоминать сметану. Когда доведете тесто до готовности, разогрейте сковороду, смажьте ее дно и стенки маслом и вылейте массу. Сковороду накройте крышкой, поставьте слабый огонь и выпекайте в течении 2-3 минут. В это время соорудите начинку: лук, ветчина, вареная или копченая курица, колбаски, помидоры. В принципе сгодится практически все, что есть в холодильнике. Компоненты начинки выкладывайте на тесто, которое уже слегка схватилось на сковороде, щедро посыпьте тертым сыром. Готовьте еще 7-10 минут под закрытой крышкой.
4. Яйцо-пашот на гренке
Яйцо-пашот и гренки. | Фото: Hive News.
Яйцо-пашот и гренка - идеальный вариант сытного и полезного завтрака. Для приготовления нежного кремового яичка вам понадобится небольшая кастрюлька, на 2/3 заполненная водой. Добавьте в нее ложку уксуса и поставьте на огонь. Тут важно внимательно следить, дожидаясь пока в кастрюле не появятся мелкие пузырьки. В это время, аккуратно разбейте в глубокую тарелочку яйцо. Возьмите ложку и помешайте воду в кастрюле, создавая нечто подобное водовороту. В образовавшуюся воронку быстро влейте яйцо и максимально уменьшите огонь. Варим яйцо ровно 2 минуты, а после аккуратно достаем шумовкой и выкладываем на гренку, смазанную сливочным маслом.
5. Сосиски с сыром и беконом
Запеченные сосиски с сыром и беконом. | Фото: Секреты Рыбалки.
Если на пороге гости, а угостить их особо нечем или вы просто хотите разнообразить семейный ужин, не стоя при этом целый день у плиты, приготовьте сосиски с сыром. Для этого возьмите 4-5 сосисок, очистите их от шкурки и сделайте по одному глубокому продольному надрезу в каждой. В надрезы сложите сыр, нарезанный тонкой соломкой. Сосиски фаршированные сыром, оберните тонкими слайсами бекона, зафиксируйте нитками и отправьте в хорошо разогретую духовку на 5-7 минут. Перед подачей уберите нитки и смажьте румяные сосиски медово-горчичным соусом.
6. Рулет с ветчиной
Рулет с ветчиной и сыром. | Фото: Яндекс.
По мнению Novate.ru, это одна из лучших закусок, которая подойдет даже к праздничному столу и не потребует особых энергозатрат. Все что вам нужно, это лаваш, любая колбаса, сыр, зелень и майонез. Разверните лаваш, смажьте его тонким слоем майонеза, разложите колбасу и сыр, посыпьте все зеленью и сверните в аккуратный рулетик. Перед подачей, разогрейте рулет в микроволновке, чтобы сыр расплавился, и разрежьте на несколько кусочков.
7. Салат с крабовыми палочками и зеленью
«Зеленый» салат с крабовыми палочками. | Фото: Алимеро.
Полезный и очень пикантный салатик, который сможет приготовить даже пятиклассник. Сразу оговоримся, что основу салата составляет свежая зелень: листья салата, зеленый лук, зеленый чеснок, укроп, щавель, листья одуванчика (если любите). Всю зелень нужно тщательно помыть, высушить и нарезать полосками. Свежий огурец и крабовые палочки нарежьте тонкой соломкой и добавьте к зелени. Последней добавляйте брынзу, нарезанную полосочками. Завершающий штрих - заправка. Для ее приготовления смешайте немного натурального йогурта с порошком чили, смесью перцев и солью. Полейте салат йогуртом, перемешайте и подавайте к столу.
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