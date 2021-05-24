7 продуктов, которые часто вызывают боль в животе

Медицинская статистика утверждает, что от 15 до 30% взрослых регулярно испытывают боль в животе. Вздутие живота и неприятные болевые ощущения почти всегда оказываются связаны с тем, что составляет привычное питание людей. Некоторую пищу лучше избегать тем, у кого часто возникают проблемы с пищеварением.

В этой статье вы найдете список из семи продуктов, которые следует (по возможности) исключить из диеты, чтобы желудочно-кишечный тракт мог нормально функционировать, а самочувствие улучшилось.

Некоторые бобовые лучше исключить из диеты

Представители славного семейства бобовых являются отличными источниками минералов и витаминов. Но не все вещества в их составе полезны для желудочно-кишечного тракта. Бобовые содержат большое количество олигосахаридов, которые могут вызывать увеличение газообразования, производимого пищеварительной системой. Оно провоцирует боль в желудке и может вызвать синдром раздраженного кишечника:

спазмы;

диарею;

вздутие живота;

метеоризм.

Советы

Чтобы улучшить свойства бобовых, необходимо проращивать их или замачивать на ночь перед употреблением.

Если бобовые вызывают дискомфорт в желудке, переключайтесь на цельные зерна.

Газированные напитки провоцируют боль

Одним из продуктов, которые следует исключить из диеты, является «газировка», причем в любом виде.

Газированные напитки содержат высокие уровни углекислого газа. Они усугубляют вздутие живота, провоцируют боль. Каждый раз, когда человек делает глоток «содовой», он просто увеличивает количество газов в желудке и пищеварительной системе в целом. Результатом являются спазмы и неприятные болевые ощущения.

Совет

Газированная вода не имеет пищевой ценности, поэтому вместо того, чтобы подвергать здоровье желудка риску, включите в питание альтернативный вариант — ароматизированную зеленью, специями или фрешами воду.

Пшеница может быть опасна