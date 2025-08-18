С нами не соску...
Судя по палеонтологическим находкам, разделение живых существ на царства произошло более 3 млрд лет назад. Одно из них — царство растений. Эти снимки цветов и растений были сделаны с помощью электронного микроскопа, а затем раскрашены. При большом увеличении знакомые растения выглядят совсем инородно, по-чужому.
Цветы под микроскопом

1. Это растение при увеличении похоже на кучу прижавшихся друг к другу медуз. на самом деле это рапс. [Нажмите на фотографию]. Цветы под микроскопом 2. А так выглядит под микроскопом роза. [Нажмите на фотографию]. Цветы под микроскопом 3. Примула — род растений из семейства Первоцветные. [Нажмите на фотографию]. Цветы под микроскопом 4. Яйцо чужого? Нет, это лавровый лист. [Нажмите на фотографию]. Цветы под микроскопом 5. Эти инопланетные создания — цветок из рода Гиби́скус. [Нажмите на фотографию]. Цветы под микроскопом 6. Календула, похожая при сильном увеличении на страшный вирус. [Нажмите на фотографию]. Цветы под микроскопом 7. Нечто совсем причудливое… Цветы под микроскопом 8. Еще один снимок, сделанный с помощью электронного микроскопа. На самом деле, это арника — род многолетних трав. [Нажмите на фотографию]. Цветы под микроскопом 9. Сирень. [Нажмите на фотографию]. Цветы под микроскопом 10. Это не страшная болезнь, это пыльца мать-и-мачехи. [Нажмите на фотографию]. Цветы под микроскопом 11. Липа серцевидная. [Нажмите на фотографию]. Цветы под микроскопом 12. Ромашка под микроскопом. [Нажмите на фотографию]. Цветы под микроскопом 13. Насекомое или инопланетянин с глазами? Цветы под микроскопом 14. И причудливой, бугристой кожей? Нет, это валериана. [Нажмите на фотографию]. Цветы под микроскопом


