Цветы под микроскопом

Судя по палеонтологическим находкам, разделение живых существ на царства произошло более 3 млрд лет назад. Одно из них — царство растений. Эти снимки цветов и растений были сделаны с помощью электронного микроскопа, а затем раскрашены. При большом увеличении знакомые растения выглядят совсем инородно, по-чужому.
1. Это растение при увеличении похоже на кучу прижавшихся друг к другу медуз. на самом деле это рапс. [Нажмите на фотографию]. 2. А так выглядит под микроскопом роза. [Нажмите на фотографию]. 3. Примула — род растений из семейства Первоцветные. [Нажмите на фотографию]. 4. Яйцо чужого? Нет, это лавровый лист. [Нажмите на фотографию]. 5. Эти инопланетные создания — цветок из рода Гиби́скус. [Нажмите на фотографию]. 6. Календула, похожая при сильном увеличении на страшный вирус. [Нажмите на фотографию]. 7. Нечто совсем причудливое… 8. Еще один снимок, сделанный с помощью электронного микроскопа. На самом деле, это арника — род многолетних трав. [Нажмите на фотографию]. 9. Сирень. [Нажмите на фотографию]. 10. Это не страшная болезнь, это пыльца мать-и-мачехи. [Нажмите на фотографию]. 11. Липа серцевидная. [Нажмите на фотографию]. 12. Ромашка под микроскопом. [Нажмите на фотографию]. 13. Насекомое или инопланетянин с глазами? 14. И причудливой, бугристой кожей? Нет, это валериана. [Нажмите на фотографию].
