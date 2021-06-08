Как булочки с изюмом появились благодаря таракану: 6 занятных историй возникновения лакомств

Еда – важная составляющая жизни человека. Каждый день мы покупаем какие-то продукты к столу и для приготовления блюд, даже не задумываясь, откуда они пришли в нашу кулинарную культуру. А между тем некоторые из привычных и популярных продуктов питания имеют интересную историю.
1. Печенье с шоколадными крошками
Замена какао на кусочки шоколада дало потрясающий результат. /Фото: images-gmi-pmc.edge-generalmills.com
Печенье с вкраплениями крошек шоколада сегодня едят во всем мире, но изобретено оно было Рут Грейвс Уэйкфилд совершенно случайно. Она вместе со своим мужем владела гостиницей Toll House Inn в штате Массачусетс и отвечала за меню, предлагаемое постояльцам. Как-то раз, в 1930 году, Рут решила выпечь шоколадное печенье, но в процессе готовки обнаружила, что какао-порошок закончился. В спешке она заменила его измельченной плиткой Nestle. Рут ожидала, что она расплавится, и была удивлена, получив печенье, усыпанное маленькими кусочками шоколада.
Печенье с шоколадными крошками очень понравилось постояльцам, а рецепт, который Уэйкфилд назвала Cookie Crunch Cookie, стал невероятно популярным в Америке после того, как был показан в радиоэфире в кулинарной школе «The Betty Crocker Cooking School of the Air».
Познавательный факт: Печенье с шоколадными крошками пользовалось таким успехом, что компания Nestle значительно увеличила объем продаж. В результате фирма и Рут Уэйкфилд заключили сделку. Корпорация Nestle предоставила ей пожизненный запас бесплатного шоколада в обмен на право печатать рецепт на своей упаковке.
2. Булочки с изюмом
Кто бы мог подумать, что толчком к идее добавлять изюм в булки стал таракан? /Фото: images.eatsmarter.com
Вкусные булочки с изюмом многие любят покупать к чаю. Но не все знают, что практика добавления изюма в сдобу появилась благодаря таракану и находчивости булочника. В XIX веке булочная Филиппова была известна далеко за пределами Москвы, и он ежедневно поставлял хлеб и сдобу к царскому двору в Петербурге. Само собой разумеется, что московский генерал-губернатор Закревский так же получал к чаю сайки от Филиппова. И вот однажды властитель города чрезвычайно разгневался за завтраком и потребовал немедленно доставить булочника. Слуги притащили испуганного пекаря, и взбешенный генерал-губернатор сунул ему под нос булочку с запеченным… тараканом. Но старик оказался не промах и быстро съел кусок с насекомым со словами: «Это изюминка-с, ваше превосходительство!». Властитель города не поверил, и в ярости прогнал его.
Прибежав домой, булочник сразу же опрокинул в тесто целое решето с изюмом. И уже через час угощал генерал-губернатора свежевыпеченной сдобой, а еще через день новинкой заинтересовались покупатели. Очень живо и образно эта история описана на страницах книги Владимира Гиляровского «Москва и москвичи».
3. Шоколадная паста Nutella
Сегодня паста Nutella известна во всем мире. /Фото: rachaelraymag.com
Любимая многими шоколадно-ореховая паста Nutella тоже имеет необычную историю. В послевоенные годы кондитеры Италии испытывали острую нехватку какао из-за ограниченных поставок. Пьетро Ферреро нашел выход из положения, придумав более экономичный рецепт шоколадного лакомства – мягкие батончики с орехами. Они пользовались большим спросом, и однажды летом кондитер получил большой заказ от мэрии, заказавшей сладости для городского праздника. Партия была изготовлена в срок, но утром Ферреро обнаружил, что все батончики растаяли из-за страшной жары. Потеря продукции была страшным ударом, и тут кондитеру пришла в голову идея намазать растекшуюся массу на ломти свежего белого хлеба. «Сладкие бутерброды» очень понравились посетителям, и выручка превзошла все ожидания.
Интересный факт от Novate.ru: Одним из старейших производителей какао является компания Van Houten, основанная 1828 году. В истории фирмы есть примечательная страница, связанная с очень необычной рекламной кампанией. Это сегодня шоколадный напиток все знают и любят, а в те времена покупатели относились к нему без особого интереса. Компания пошла на крайне неординарный шаг, обратившись к осужденному на казнь. Фирма заплатила его родственникам определенную сумму, а он перед казнью выкрикнул «Пейте какао Ван Гуттена!». Скандал в обществе был знатным, но компания достигла своей цели – о фирме Van Houten узнала вся Голландия.
4. Куриные наггетсы
Оказывается, куриные наггетсы были придуманы профессором Корнелльского университета. /Фото: food.fnr.sndimg.com
Куриные наггетсы – продукт относительно молодой и появился в 1980 году, но быстро завоевал кулинарный мир, когда McDonald's включила их в свой ассортимент. В то время правительство США призвало американцев употреблять в пищу меньше жира, и компания решила перейти на более постное мясо из-за падения спроса на бургеры. Рецепт McNuggets был разработан фирмой Tyson Foods специально для McDonald's.
Однако интересно то, что придуманы наггетсы были гораздо раньше. В 1950 году рецепт блюда опубликовал профессор Робертом К. Бейкер. В куриный фарш он добавил специальную пищевую добавку, которая загущала и скрепляла его. А для обжаривания предложил специальную панировку, которая не осыпалась после замораживания и теряла своих хрустящих свойств. Профессор не скрывал свое изобретение, его целью было не разбогатеть, а найти способ приготовления калорийной пищи по минимально возможной цене. Однако по настоящему популярными наггетсы стали после того, как появились в меню McDonald's.
5. Чипсы
Столкновение каприза богача с характером повара «породило» чипсы. /Фото: e3.365dm.com
Чипсы сегодня можно встретить на прилавках практически всех продуктовых магазинов – это любимейший продукт и детей, и взрослых. Интересно, как скоро бы они появились, если бы не каприз миллионера и не вспыльчивый характер повара. Датой «рождения» чипсов считается 24 августа 1853 года, когда магнат Корнелиус Вандербильт посетил ресторан в городе-курорте Саратога-Спрингс. Он пожелал отведать картофель фри, но остался недоволен толсто нарезанными ломтями и качеством прожарки, раз за разом возвращая блюдо обратно. На третьем возврате повар Джордж Крам вышел из себя и специально нарезал картофель очень тонко, почти как лист бумаги, обжарил хрустящей корочки и хорошо посолил. Удивительно, но клиент пришел в восторг, а чипсы начали победное шествие по миру.
6. Мороженое на палочке
Палочка для мороженого – изобретение из детства. /Фото: scstylecaster.files.wordpress.com
Эскимо – любимейшее лакомство многих, и как приятно в летнюю жару есть холодный десерт, держа его за палочку. Сегодня этот способ фасовки кажется самым обычным делом, но придуман он был совершенно случайно, причем одиннадцатилетним ребенком. Мальчика звали Фрэнк Эпперсон и дело было в 1905 году. Он приготовил себе содовую, и, размешав напиток деревянной палочкой, оставил во дворе, забыв выпить. Ночью ударили морозы, а утром Фрэнк обнаружил замерзший напиток. И оказалось, что есть ледяной цилиндрик, держа за палочку – очень удобно.
Достигнув совершеннолетия, Эпперсон вспомнил о своем открытии и в 1924 году подал патент на «обработанное замороженное кондитерское изделие или леденец на палочке». В 1929 году он продал права производителю мороженого Popsicle.
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