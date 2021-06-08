Как булочки с изюмом появились благодаря таракану: 6 занятных историй возникновения лакомств

1. Печенье с шоколадными крошками

Замена какао на кусочки шоколада дало потрясающий результат. /Фото: images-gmi-pmc.edge-generalmills.com

2. Булочки с изюмом

Кто бы мог подумать, что толчком к идее добавлять изюм в булки стал таракан? /Фото: images.eatsmarter.com

3. Шоколадная паста Nutella

Сегодня паста Nutella известна во всем мире. /Фото: rachaelraymag.com

4. Куриные наггетсы

Оказывается, куриные наггетсы были придуманы профессором Корнелльского университета. /Фото: food.fnr.sndimg.com

5. Чипсы

Столкновение каприза богача с характером повара «породило» чипсы. /Фото: e3.365dm.com

6. Мороженое на палочке

Палочка для мороженого – изобретение из детства. /Фото: scstylecaster.files.wordpress.com