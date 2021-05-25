Почему скоро мы будем есть бутылки из-под воды, или Кулинарные тренды последнего 10-летия

Повара и кондитеры из года в год стараются удивлять и поражать гурманов, создавая новые рецепты с оригинальными вкусами и необычным внешним видом. А благодаря социальным сетям неординарные кулинарные идеи сразу идут в широкие массы и приобретают множество поклонников. В материале Novate.ru шесть интересных фуд-изобретений последнего десятилетия.
1. Кронат
Микс пончика и круассана оказался очень удачным. /Фото: absolutely.london
При посещении Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Лондона у любителей пончиков и круассанов есть заманчивая возможность съесть «два в одном», посетив пекарни Доминика Анселя. Кондитер объединил эти два десерта в один, создав кронат – жареный слоеный пончик. Над рецептом он колдовал около двух месяцев, перепробовав более 10 разных вариантов, и результат своих трудов представил 10 мая 2013 года. После того, как о новинке написали блогеры, кронат практически мгновенно приобрел фантастически бешеную популярность. Интерес покупателей к лакомству не угас до сих пор, и Доминик Ансель умело его поддерживает. Он запатентовал рецепт, и оригинальный кронат можно купить только в его кондитерских.
Интересный факт: Из-за сложности приготовления (процесс занимает 3 дня) кронат выпускается ограниченными партиями, и чтобы его купить, придется выстоять очередь или оформить заказ заранее на сайте пекарни. Доминик Ансель постоянно экспериментирует, и каждый месяц меняет вкус лакомства.
2. Рубиновый шоколад
Рубиновый шоколад неординарный и достаточно дорогой десерт. /Фото: dinarakasko.com
Любители шоколада знают три вида этого кондитерского изделия: черный, молочный и белый. Но подвинутые гурманы назовут еще один тип – рубиновый. Продукт, изобретенный шоколатье швейцарской компании Barry Callebaut, имеет неординарный цвет – насыщенно-розовый, и оригинальный вкус – фруктовый, сладкий, с нотками кислинки. Сложно поверить, но создатели необычного шоколада утверждают, что при его приготовлении не используются никакие химические вещества, красители и ароматизаторы. Рецептура держится в секрете, известно лишь то, что производится новинка по специальной технологии из какао-бобов Ruby, имеющих розоватый цвет.
3. «Невозможный бургер»
С «Невозможным бургером» стать вегетарианцем сможет даже убежденный мясоед. /Фото: hivelife.com
Последние годы в мейнстриме экологичность и тренд на заботу об окружающей среде проник даже в фаст-фуд. Не секрет, что животноводство деструктивно влияет на экологию, и специалисты компании Impossible Foods создали искусственное мясо для бургеров, синтезировав его из растительных культур (пшеница, картофель, кокос). Интересно, что целевой аудиторией нового продукта были вовсе не веганы, а именно мясоеды. Пять лет ученые компании изучали, что именно придает мясу его вкус, аромат и текстуру, чтобы понять, какими растительными аналогами это можно заменить. Созданный ими продукт также сочится «кровью» и по вкусу практически неотличим от настоящего. Причем настолько, что вегетарианцы, пробовавшие «Невозможный бургер», жаловались на чрезмерно мясной вкус, от которого они уже отвыкли. Такой эффект продукту придает гем-протеин, синтезированный из корней бобовых культур.
4. Пицца из цветной капусты
Цветная капуста с успехом заменила муку для выпечки. /Фото: eatcaulipower.com
Помимо вегетарианства последнее десятилетие подарило еще один тренд – на безглютеновые блюда. Поистине мировой бум переживает пицца с тестом из крошек цветной капусты, придуманная американкой Гейл Беккер. Ее сыновья мечтали попробовать пиццу, но не могли это сделать из-за целиакии. Беккер решила заменить муку цветной капустой, разбив ее в блендере и смешав с другими ингредиентами. Пицца получилась не только безглютеновой, но также вкусной и диетической. Беккер запатентовала свою идею, назвала крошки из цветной капусты «новым рисом» и основала компанию по изготовлению блюд из него. Сегодня замороженные упаковки смеси из цветной капусты для выпечки продаются по всему миру.
Интересный факт от Novate.ru: «Рис» из цветной капусты настолько популярен в США, что это вызвало нешуточное беспокойство конгрессменов из штатов, где выращивают рис. Они обратились в суд с требованием не называть новый продукт рисом и писать на упаковках, что это «рубленная цветная капуста».
5. Блюда и напитки черного цвета
Черные блюда – необычный тренд на любителя. /Фото: jpost.com
Модные тренды в питании затронули даже внешний вид пищи. Японские кулинары придумали окрашивать еду в черный цвет, добавляя чернила каракатицы. Черное мороженое и коктейли, пицца и спагетти из темного теста, сыр и другие блюда с необычной окраской быстро стали хитами в стране Восходящего солнца. Тренд подхватили на Западе, но из-за высокой стоимости чернил моллюска стали заменять их активированным углем. Замена, честно сказать, не особо удачная, так как активированный уголь не рекомендуется применять без показаний.
Познавательный факт: «Фишка» в виде темных оттенков блюд не случайно возникла именно в Японии. Если в Европе черный цвет вызывает негативные реакции, то в стране Восходящего солнца это цвет радости.
6. Съедобные шарики с водой
Использование упаковки Ooho позволит уменьшить засорение планеты пластиком. /Фото: cdn.hiconsumption.com
Тренд на экологичность добрался и до упаковок воды. Сделать глоток живительной влаги и «закусить» бутылкой – сегодня уже не звучит как фантастический вымысел. Лондонская компания Skipping Rocks Lab разработала уникальную упаковку в виде желатиновой сферы, которую можно проглотить. Или выбросить без малейшего ущерба экологии, так как необычная емкость быстро и легко разлагается в естественных условиях. Оболочка Ooho изготавливается из бурых водорослей и хлористого кальция, а процесс создания основан на технологии сферификации жидкостей, применяемой, в частности, при производстве искусственной икры. Идея подобной упаковки весьма перспективна, хотя и требует доработки, ведь пока непонятно, как хранить и транспортировать такие капсулы.
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