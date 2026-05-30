8 редких советских автомобилей, которые могли бы разнообразить отечественный автопром

Советский автопром имеет огромное количество страниц в своей истории: есть известные, а есть такие, о которых практически никто и не знает. И среди них можно найти еще одни, что расскажут о машинах, запущенных в производство, но выпускавшихся слишком в малых объемах. Поэтому видели такие модели едва ли не раз в жизни, но забыть столь оригинальные решения уже нельзя.
1. Концепт-кар НАМИ-013
Легендарный советский концепт-кар. /Фото: abw.by
Это детище Научно-исследовательского автомоторного института (сокр. НАМИ) считается одним из наиболее известных концепт-каров Советского Союза. Созданный в 1950 году автоконструктором Юрием Долматовским, инженером Константином Зейвангом и художником-конструктором Владимиром Арямовым, НАМИ-013 представлял собой автомобиль вагонной компановки, а по виду нередко сравнивался с футуристическим космическим кораблём.
Футуристичный дизайн советского концепта сразу бросался в глаза. /Фото: pikabu.ru
Силуэт модели был довольно вытянутым, потому длина ее составляла около 5 метров. Кабину расположили над передней осью, а двигателю отвели место сзади. «Сердце» для прототипа позаимствовали у Победы М20, его мощность составляла 63 л.с. А вот коробку передач можно назвать уникальной – она была автоматической гидромеханической, а до этого на советских автомобилях такой не устанавливали.
Компоновка последней версии НАМИ-013 образца 1953 года. /Фото: cars.photo
Интересна история данного концепта. По сути, полноценным автомобилем был только один опытный образец.называется, «выйти в люди».
Оказывается, в период с 1951 до 1952 НАМИ-013 периодически выезжала на испытательные пробеги по территории СССР, так что немногие советские граждане имели возможность лицезреть воочию уникальный концепт. К сожалению, дальше ходового прототипа автомашина вагонной компоновки не пошла: в 1954 году проект закрыли, а опытный образец был списан и разобран.
2. Электромобиль НАМИ-750/751
Первый советский электрокар. /Фото: laz-legend.ru
Трудно представить, что популярные сегодня электрокары впервые рассекали советские просторы всего спустя несколько лет после окончания Великой Отечественной войны. Начало проекту было положено в 1947 году, а уже 1 июля 1948 года была завешена опытная серия новой модели, состоящая из двух прототипов, получивших в итоге индексы НАМИ-750 и НАМИ-751 соответственно.
НАМИ-750 и НАМИ-751 образца 1948 года. /Фото: gruzovikpress.ru
Оба прототипа представляли собой компактные фургоны вагонного типа. Кузов и откидные дверцы устанавливались на деревянный каркас, внутри обшиты фанерой. Для увеличения срока эксплуатации, все деревянные элементы автомобиля обрабатывались олифой и покрыты лаком. Отказ от металла в данном случае являлся вынужденным: все дело в том, что после войны буквально все отрасли промышленности испытывали серьезный дефицит железа.
Внутренняя компоновка советского электрокара. /Фото: kolesa-uploads.ru
По сути, история этого электрокара началась с дефицита, и закончилась она также по этой же причине. Но на этот раз не хватило свинца: в тот период набирала обороты Холодная война, мир вступал в ядерную эпоху, и данный металл стали использовать там в огромных масштабах, и на аккумуляторы для автомобилей из попросту не хватило.
НАМИ-750, современная реплика. /Фото: za.in.ua
Кроме того, потенциальных потребителей отпугивала их высокая стоимость. Именно поэтому производство электромобилей в СССР было полностью остановлено, в отличие от западных автоконцернов, которые со временем все чаще стали воплощать подобные концепты в жизнь.
3. Мотоколяска С-1Л
Забавная мотоколяска из пятидесятых. /Фото: автогурман.com
Двухместный трёхколёсный автомобиль-мотоколяска был детищем Серпуховского мотоциклетного завода. Производился он в период с 1952 по 1958 годы. Поразительно, что своему появлению эта необычная модель обязана...Великой Отечественной войне. После многолетних боевых действий в стране осталось огромное количество инвалидов - именно для них и был создан С-1Л.
В послевоенные годы на эту модель был большой спрос. /Фото: kolesa.ru
В качестве прототипа для будущей мотоколяски был выбран гибрид мотоцикла и велосипеда «К-1Б» по прозвищу «Киевлянин», который собрали еще в 1946 году Киевским Мотоциклетным Заводом. Из него силами специалистов Центрального конструкторского бюро мотоциклостроения и был создан первый прототип трицикла СМЗ-С1Л в 1951 году, а затем было развернуто производство на базе Серпуховского мотоциклетного завода.
Интересный факт: из-за того, что у С-1Л была всего одна фара, в народе его шуточно назвали «Циклоп».
Мотоколяска полностью оправдывает свое народное прозвище. /Фото: novikovgarage.com
Справедливости ради, стоит уточнить, что эту модель трудно назвать массовой: все-таки, ее выпустили не одну-две, а больше 19 тысяч. Однако в реалиях огромного государства, в котором на тот момент было больше 179 миллионов человек, встретить мотоколяску для людей с ограниченными возможностями действительно не каждому удавалось. К тому же, ее довольно быстро вытеснила знаменитая «Инвалидка» от ЗАЗа, поэтому о трехколесном забавном автомобиле довольно быстро забыли.
4. Москвич 408 Турист
Красивый советский концепт-кар для иностранных автомобилистов. /Фото: silver.ru
Мало у кого автомобили типа кабриолет могут ассоциироваться с Советским Союзом. Однако отечественный автопром все-таки может им похвастаться. Одним из малоизвестных моделей подобной конструкции является Москвич 408 Турист. Причем по одной из версий, появился он благодаря...подарку Никите Сергеевичу Хрущеву. Советскому генсеку во время визита во Франции презентовали автомобиль Renault Caravella голубого цвета - именно он и вдохновил автоконструкторов создать подобную машину в СССР.
Возможно, именно визит Хрущева во Францию положил начало оригинальному концепту. /Фото: sovsekretno.ru
Вторая же версия появления Москвич 408 Турист кажется более правдоподобной: европейская фирма Scaldia-Volga, которая занималась экспортом советских автомобилей за рубеж, сделала предложение специалистам АЗЛК - спроектировать модель небольшого размера с откидным верхом, которую можно было бы реализовать в Бельгии. За эту задумку на заводе ухватились - так и появился советский Москвич-кабриолет.
Москвич 408 Турист, вид сзади. Современная реплика. /Фото: автогурман.com
Проектирование данного концепта не обошлось без сложностей: все-таки, просто отрезать крышу у машины не удалось бы. Поэтому пришлось идти на трансформации, и модель получила укороченный кузов и всего две двери. И с проблемой откидывающейся крыши также справились, ведь вообще без нее машину оставить было нельзя - Бельгия, куда должны были продаваться эти автомобили, преобладает влажная погода.
Москвич 408 Турист с закрытым верхом. /Фото: silver.ru
Однако крылья многообещающему проекту подрезали советские партийные чиновники. Все дело в том, что для налаживания массового производства требовались либо переформатировать существующие конвейеры, либо вообще открывать новые мощности. А руководство решило на такие жертвы ради иностранцев не идти, особенно учитывая тот факт, что и стандартные модели автопрома СССР имели неплохой спрос за рубежом. Так силами аппаратчиков перспективный концепт был забыт.
5. Пикап ГАЗ-24А-948 Волга
Один из сохранившихся пикапов ГАЗ-24. Фото: osssr.ru
ГАЗ-24 была довольно известной моделью среди советских автомобилистов. Однако одну модификацию этой машины мало кто видел. Речь идет о пикапе ГАЗ-24А-948. Данная модель выпускалась в ограниченном количестве на базе Воронежского авторемонтного завода, причем их не собирали с нуля. а переоборудовали, используя аварийные автомобили-такси.
Пикап ГАЗ-24А-948, вид сзади. /Фото: drive2.ru
Несмотря на непривычный внешний вид, укомплектовывали ГАЗ-24А-948 тем, же, чем и остальные модели. Так, например, в качестве двигателя был выбран традиционный для Волги объемом 2.4 л., мощностью в 95 или 100 л.с. Пикап был способен разгоняться до 100 километров в час примерно за 20 сек. Максимальная скорость составляла 145 километров в час.
Современная реплика советской редкой машины. /Фото: drom.ru
К сожалению, необычный концепт утилитарного советского пикапа так и не получил возможности производиться на собственном конвейере с нуля, а не на основе битых, а затем отремонтированных автомобилей, поэтому, что в те времена, что сегодня, ГАЗ-24А-948 является настоящей редкостью, а увидеть такую на дороге - это большая удача. Именно ограниченность ее серии в прошлом обусловила ее популярность сейчас - пикап пользуется большим спросом среди коллекционеров.
6. ГАЗ М-Победа-Спорт
Современная реплика послевоенного спорткара СССР. /Фото: fishki.net
В истории Советского Союза оказалось и несколько спортивных автомобилей. Некоторые из них были довольно известными, а вот об одном из самых первых спорткаров СССР осталось мало информации. К тому же, их количество можно пересчитать по пальцам одной руки. Речь идет об автомобиле ГАЗ М-Победа-Спорт, которая по праву является одной из самых редких моделей советского автопрома.
ГАЗ М-Победа-Спорт во время советского автопробега. /Фото: livejournal.com
Эту модель разработали специально для их участия в автопробеге по трассе Москва-Минск-Москва, который в тот период был очень популярен. Проектирование и выпуск моделей была начата в 1949 году. Причем собирали каждую из четырех единиц вручную, а после появилась и пятая машина. Именно на ней двое советских гонщиков Вячеслав Мосолов и Александр Ефремычев стали серебряными призёрами чемпионата СССР по шоссейным кольцевым гонкам.
7. Пикап ЗАЗ-968МП
Пожалуй, наиболее оригинальная модификация из детищ ЗАЗа. /Фото: wroom.ru
Среди нескольких миллионов легендарных советских «Запорожцев» есть всего две с половиной тысячи, которые мало кто знает и еще меньше их видели. Речь идет об одной из самых неординарных модификаций автомобилей ЗАЗ под индексом 968МП. Интересно, что прототипом для столь необычного концепта стали внутризаводские грузовики, которые делали для нужд сотрудников предприятия.
Оригинальная модель с заводских цехов вышла на улицы. /Фото: auto.mail.ru
Технические характеристики для нового автомобиля были полностью скопированы со стандартных моделей ЗАЗ: четырёхцилиндровый V-образный бензиновый двигатель воздушного охлаждения объёмом 1,2 литра (45 л. с.), четырёхсутпенчатая коробка передач и узнаваемый задний привод. Правда, последний оказался скорее недостатком, чем достоинством, ведь из-за нахождения двигателя в заднем свесе не удавалось расширить габариты грузового отсека.
ЗАЗ-968МП, вид сзади. /Фото: wykop.pl
Несмотря на то, что выпуск ЗАЗ-968МП был малосерийным, период его производства оказался долгим: если первые модели для внутреннего пользования начали собирать еще в шестидесятых, то серийный выпуск продолжался вплоть до 1994 года, когда «Запорожцев» потеснили «Таврии».
8. Двухэтажный автобус ЯТБ-3
Автобус английского типа на советских улицах. /Фото: odessitua.com
Поразительно, но, оказывается, что незадолго до Великой Отечественной войны по Москве разъезжали настоящие двухэтажные автобусы, прямо как в британской столице. При этом они были не привезены прямиком из Лондона, а произведены на базе Ярославском отечественном автомобильном заводе, хотя они и собирались по аналогии с английскими прототипами.
Вырезка из газеты о советском двухэтажном автомобиле. /Фото: livejournal.com
Разработку уникального концепта начали еще в 1937 году, а в период с 1938 по 1938 годы было произведено десять единиц советского двухэтажного автобуса. Однако с ними все оказалось непросто: в частности, из-за неудобства высоту этажей пришлось сократить. Кроме того, они были постоянно перегружены, а это становилось причиной давки внутри транспорта.
Первый советский двухэтажный автобус, 1938 год. /Фото: livejournal.com
Поэтому развивать концепт двухэтажных автомобилей на просторах Советского Союза не стали. Да и судьба уже существующих прототипов оказалась не столь долгой: в Москве, где и эксплуатировались все десять единиц, последний ЯТБ-3, в том числе переживший войну, проработал до 1948 года, а окончательно их списали пять лет спустя, в 1953 году.
