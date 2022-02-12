12 вещей, которые ни в коем случае нельзя смывать в раковину, чтобы не иметь дело с сантехником.

1. Рис и макароны

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.

2. Яичная скорлупа

В раковину не следует смывать яичную скорлупу.

3. Масло и жир

В раковину не следует смывать масло и жир.

4. Кофейная гуща

"В раковину не следует смывать кофейную гущу.

5. Мука

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.

6. Бытовая химия

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.

7. Лекарственные препараты

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.

8. Наклейки с овощей и фруктов

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.

9. Вещи, на которых стоит пометка «можно смывать»

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.

10. Бумага

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.

11. Краска

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.

12. Презервативы

12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.