12 вещей, которые ни в коем случае нельзя смывать в раковину, чтобы не иметь дело с сантехником.
Большинство домашних дел люди выполняют на «автомате». Так, например, куда девать прокисший суп, если не слить его в унитаз? Туда же отправляется и масло из фритюра и много чего еще. Аналогичным образом разная мелочь летит вместо мусорного ведра в раковину. Однако, такие безобидные на первый взгляд действия могут стать причиной серьезных проблем с сантехникой в будущем. Все, что будет перечислено ниже, должно отправляться в ведро для мусора и только, в противном случае под рукой стоит держать телефон сантехника — он обязательно пригодится.
1. Рис и макароны
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.
И те, и другие имеют свойство разбухать в воде и сбиваться в комки внушительных размеров. А так как в воде они растворяются гораздо медленнее, то засор со временем гарантирован.
2. Яичная скорлупа
В раковину не следует смывать яичную скорлупу.
Даже мелкие частицы от скорлупы нельзя смывать в раковину. Острые осколки словно магнит цепляют на себя более крупные кусочки пищи, образуя комки серьезных размеров. Все это со временем приведет к неизбежному засору.
3. Масло и жир
В раковину не следует смывать масло и жир.
Куда обычно девают масло после жарки или фритюра? Выливают в раковину или в унитаз. Но жир не растворяется в воде, а оседает на трубах. А при контакте с холодной водой он еще и застывает на них. Конечно, с первого раза ничего страшного не произойдёт, но раз за разом слой будет нарастать все больше и больше. Правильная утилизация масла выглядит следующим образом: после того, как масло остыло, нужно долить немного прохладной воды, капнуть моющего средства, слить все в пакет, а затем отправить отход в урну для мусора.
4. Кофейная гуща
"В раковину не следует смывать кофейную гущу.
Казалось бы, чем может навредить такая мелкая крошка? Все очень просто — кофейную гущу вода не берет, поэтому она медленно, но верно оседает в трубах, а в последующем «дарит» проблемы с сантехникой. Кстати, знаете, что является причиной №1 засоров труб на кухне? Кофейная гуща!
5. Мука
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.
Мелкая и невесомая мука при контакте с водой увеличивается в размере и образует тесто, которое и становится причиной забитой трубы.
6. Бытовая химия
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.
Исключением являются специализированные средства, предназначенные для чистки унитазов, а также для устранения засоров в трубах. Но даже в этом случае не рекомендуется проявлять фанатизм. А причина тому аналогична той, что и у лекарств — вся эта химия неизбежно попадает в мировой океан и в воду, которая течет из крана.
7. Лекарственные препараты
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.
Очень много лекарственных средств имеют хорошую растворимость в воде и не образуют никакого засора, если только не утилизировать за раз всю упаковку препарата. Смывать их в унитазе и раковине нельзя по другой причине — растворяясь в жидкости, они насыщают собой воду и тем самым отравляют ее. Фильтры для воды очищают ее от грязи и микроорганизмов, но последствия от растворенных химикатов им устранить не под силу. Как минимум, выбрасывать медикаменты нужно в мусорное ведро, а еще лучше — отнести их в ближайший аптечный пункт и сдать фармацевту. У них имеется доступ к правильной утилизации подобных продуктов.
8. Наклейки с овощей и фруктов
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.
Перед помывкой овощей и фруктов этикетки с них нужно обязательно снимать, но вот выбрасывать их следует в мусорное ведро. Эта бумага не разлагается в воде, зато прекрасно оседает в трубах и налипает на их стенки.
9. Вещи, на которых стоит пометка «можно смывать»
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.
Несмотря на то, что современная промышленность перешла на новый виток эволюции и стала изготавливать «растворимые» в воде вещи — лучше не рисковать. Ведь выбросить те же детские салфетки в урну для мусора совсем несложно, зато трубы будут свободными.
10. Бумага
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.
Конечно, речь совсем не о туалетной бумаге, структура которой идеально совместима с унитазом. Но все, что не относится к ней, смывать в туалете лучше и не пробовать.
11. Краска
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.
Любая краска имеет очень липкую и вязкую консистенцию, что очень опасно для труб. Более того, вся эта таблица Менделеева, осев на стенках канализации, негативно сказывается своими парами и на состоянии здоровья самих жильцов.
12. Презервативы
12 предметов, которые никогда не следует смывать в раковину или унитаз.
Интересно, но почему-то многие утилизируют презервативы путем смывания в унитазе, а делать этого категорически нельзя. Причин тому несколько. Во-первых, латекс, из которого изготавливаются кондомы, не растворяется в воде. Во-вторых, есть риск того, что презерватив застрянет в колене или отводе. В-третьих, резинка может образовать пробку и вызвать непроходимость системы канализации. Учитывая все это, если не хочется лишних проблем, лучше выбрасывать это средство контрацепции в мусорное ведро.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии