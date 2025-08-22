С нами не соску...
Необычные указы русских правителей

Часто распоряжения начальства кажутся нам странными. Иногда даже не совсем продуманными. Но каждое из них имеет под собой неопровержимое основание. Вот, казалось бы, зачем Петру Первому издавать указ, запрещающий носить башмаки, подбитые гвоздями и со скобами. Оказывается, это было сделано для того, чтобы не наносить урон деревянным мостовым города на Неве.

Подданные, особенно жители Петербурга, старались лишний раз в них на улицу не выходить. За нарушение можно было нарваться на огромный штраф, а если такую обувь еще и продавать, то легко отправиться на каторгу. Необычные указы русских правителей


Кстати, подобным образом царь-реформатор поступил с одеждой. Во время Великого посольства на него большое впечатление произвела европейская мода. Но царь не подумал о том, как его распоряжения будут реализовываться. Мастеров, умеющих шить на европейский манер у нас не было, людям приходилось тратить большие деньги, заказывая все за границей. По части своеобразных указов Петр был наследником своего батюшки царя Алексея Михайловича. «Тишайший» царь в 1647 году начал первую российскую антиалкогольную компанию. Он запретил держать алкоголь сначала в монастырях, дабы духовенство не спивалось, а затем везде. Постепенно вошел во вкус и решил сократить по стране количество кабаков. Но и этого показалось мало. Царь запретил самогоноварение и производство водки в домашних условиях. О «самогонщиках» появилась даже специальная статья в Соборном Уложении 1649 года. Для тех, кто попался впервые, предусматривался штраф, для рецидивистов — тюрьма и битье кнутом. Тем, кому хотелось выпить, положено было выдавать строго регламентированную дозу: по одной чарке на человека.
Необычные указы русских правителей Впрочем, пьяницам долго тосковать не пришлось. Алексея сменил Петр и отменил отцовские запреты. Хотя император учредил 7 килограммовую медаль «За пьянство» с целью борьбы с недугом, но сам любил погулять. Дочь Петра Елизавета тоже отличилась на поприще странных указов. Она была модницей и следила за собой. Однажды это вышло ей боком. Необычные указы русских правителей В 1747 году императрице продали некачественное средство для укладки волос. Оно справилось со своей задачей превосходно. Уложило царственные волосы так, что никакой расческой и мылом невозможно было разлепить колтун на голове. В результате моднице пришлось постричься почти на лысо. Государыня решила, что страдать в одиночестве — это не царское дело. Не долго думая она издала указ, что все дворянки и приближенные должны носить ту же прическу, что и она. Если государыня лысая, то и остальные тоже. Можно носить парики. Дамы рыдали, но стриглись. Правда, некоторые из них шли на хитрость. Они аккуратно прятали драгоценные волосы под париком. Были такие искусницы, что заметить обман было очень сложно. Но это не единственное, чем отличилась Елизавета Петровна. Дело в том, что в XVIII веке русские города осаждали не только вражеские армии, но и полчища крыс. Это была настоящая трагедия. Справиться с этим могли только кошки. Необычные указы русских правителей Главного кота в Петербурге завел сам Петр. Он выписал его из Голландии. Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов», согласно которому во дворец необходимо было прислать всех самых смелых, сильных и красивых пушистиков. Самых лучших нашли в Казани, они считались непревзойденными крысоловами. Современники вспоминали, что в столицу отправили эшелон из 30 отборных особей. Они поселились в Зимнем дворце, победили крыс и завоевали сердца всех его обитателей. Сегодня коты — один из символов Петербурга.

источник

Ссылка на первоисточник
г. Казань
Елизавета Первая
г. Санкт-Петербург
великое посольство
петр первый
Царь Алексей Михайлович
