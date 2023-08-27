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Как художник, который хранил кровь Наполеона и зуб Вольтера, стал первым директором Лувра


Как художник, который хранил кровь Наполеона и зуб Вольтера, стал первым директором Лувра

Поразительно, до какой степени судьба была благосклонна к Доминику Денону. И высшая милость от правителей – причем сменявших и уничтожавших друг друга, и уникальные экспедиции с обнаружением сокровищ мировой культуры, и увековечение имени в истории самого большого музея в мире, а самое главное – возможность всю жизнь заниматься по-настоящему любимыми делами, почти без оглядки на чужие авторитеты – насколько это вообще было возможно в условиях французских революций и войн. Главным для Денона оставались его рисунки и его любовь к искусству.

Дворянин, драматург, дипломат, коллекционер


Он родился в небогатой дворянской семье в Бургундии, произошло это в 1747 году. Тогда будущий художник и коллекционер носил имя «шевалье де Нон». В 16 лет он отправился в Париж, чтобы начать свою карьеру. Первые годы в столице Денон обучался ремеслу юриста, но благодаря разнообразным кругам общения смог окунуться и в ту сферу, к которой чувствовал особенную тягу – искусство и старина. В лавках коллекционеров и антикваров юный Доминик уже тогда проводил львиную долю своего свободного времени.


Портрет Вивана Денона работы неизвестного художника

Портрет Вивана Денона работы неизвестного художника

 

В двадцать три года Денон написал комедию под названием «Жюли, или Хороший отец», пьеса шла в парижской «Комеди Франсез» и пользовалась определенным успехом. Вслед за ней увидел свет роман эротического содержания – и, помимо литературных экспериментов в этом смелом жанре, шевалье рисовал похожие по смыслу картинки, которые, само собой, пользовались успехом при дворе. Нравы французских аристократов второй половины восемнадцатого века вполне соответствовали такому направлению в искусстве.
Денон быстро вошел в круг приближенных короля Людовика XV

Денон быстро вошел в круг приближенных короля Людовика XV

 

Легкость характера, чувство юмора, умение сходиться с людьми и дар рассказчика, помимо природного интеллекта и талантов, сослужили Денону хорошую службу. Его заметил и приблизил к себе сам король Людовик XV, а при королевской фаворитке маркизе де Помпадур знаток искусства Денон занимался старинными резными камнями ее Кабинета медалей. Крылатой фразой короля, не любившего утруждать себя проявлением внимания к скучному собеседнику, стала «Расскажите об этом Денону, а он перескажет мне вечером».
Продвижение по службе тоже не заставило себя ждать. В 1772 году Виван Денон отправился работать при посольстве Франции в Санкт-Петербурге. Молодого француза отличала сама Екатерина II, правда, из-за ряда сомнительных проделок спустя несколько лет он был выслан из Российской империи. После вступления на французский престол Людовика XVI Денон был отправлен в Стокгольм, а затем – в Италию. Жизнь в Италии оказалась как нельзя более подходящей для Денона, все свободное время он проводил в изучении шедевров Ренессанса, в поисках утраченных произведений великих мастеров барокко, в поездках по разрушенным древним городам – таким, как Помпеи и Геркуланум.
Д. Денон «Завтрак в Ферне»

Д. Денон «Завтрак в Ферне»

 

Все это время он совершенствовал свои навыки рисования, а также изучал новые, в первую очередь техники гравюры. Навестив летом 1775 года философа Вольтера в его замке, он создал его портрет под названием «Завтрак в Ферне». После возвращения в Париж в 1787 году, Денон был принят в члены Королевской академии искусств и скульптуры за произведение «Поклонение волхвов Спасителю». После Денон вернулся в Италию, где жил в Венеции, Флоренции, Болонье, путешествовал по Швейцарии. Там его и застала весть о революции на родине.

Гражданин Денон, художник по костюмам, ученый-египтолог


Для дворянина Париж начала девяностых годов XVIII века представлял собой весьма неподходящее место. Денон узнал о том, что его имя внесено в список аристократов, подлежащих уничтожению или, в лучшем случае, бессрочному тюремному заключению. И тем не менее Денон вернулся, изменив написание своей фамилии таким образом, чтобы избавиться от частицы «де». Имя Доминик, кстати, он недолюбливал всю жизнь, а потому назывался Виван Денон.
Автопортрет Жака-Луи Давида, созданный в 1794 году

Автопортрет Жака-Луи Давида, созданный в 1794 году

 

Удача, тем не менее, повернулась к художнику-дипломату лицом. Денону оказал поддержку Жак-Луи Давид, признанный художник Революции. Фактически он с помощью своего влияния спас того от гильотины. Несмотря на то, что имущество Денона было конфисковано и ему пришлось снимать маленькую квартирку на окраине Парижа, дела его – по сравнению с былыми соседями по светским салонам – обстояли неплохо. Давид представил своего протеже самому Робеспьеру, а также обеспечил работой по созданию эскизов республиканского костюма.
Эскиз костюма республиканца, созданный Давидом совместно с Деноном

Эскиз костюма республиканца, созданный Давидом совместно с Деноном

 

А еще Денон рисовал деятелей революции и тех, кто представал перед судом и затем отправлялся на гильотину. Среди них по иронии судьбы оказался в 1794 году и сам Робеспьер, и рукой Денона был создан рисунок его посмертной маски, вызывающей, правда, и до сих пор споры о подлинности факта своего существования. А Жак-Луи Давид после того же термидорианского переворота был брошен в тюрьму.
Портреты, созданные во время судебных процессов

Портреты, созданные во время судебных процессов

 

И снова Денон оказался цел и невредим, да еще и снискал себе популярность в салоне Жозефины де Богарне, которая познакомила художника с будущим императором Наполеоном Бонапартом.
Когда в 1798 году Бонапарт затеял свой Египетский поход, едва ли не с одинаковой тщательностью он подбирал командиров своей армии и ученых этой экспедиции. Путешествие к местам зарождения человеческой цивилизации планировалось не только как стратегическая операция по расширению французского влияния, но и как поход за культурными ценностями страны, которая тогдашним европейцам была известна лишь понаслышке.
Д. Денон. Автопортрет

Д. Денон. Автопортрет

 

Денон попал в состав участников экспедиции не только благодаря тому, что был на хорошем счету у Наполеона и Жозефины, как когда-то – у Людовика и маркизы де Помпадур. Его талант к поиску и сбору исторических материалов и художественных ценностей, вместе с неукротимой природной любознательностью и азартом обеспечили ему такую возможность. Время показало, что Наполеон принял правильное решение. Денон рисовал постоянно, в любых условиях, иногда прямо под огнем, во время боев французской армии с мамлюками. Качество и точность его рисунков были отменными и превосходили собой те, что выходили из-под пера ученых-историков в составе экспедиции.
Портрет генерала Дезэ работы неизвестного художника

Портрет генерала Дезэ работы неизвестного художника

 

Вместе с генералом Дезэ, направленным Наполеоном преследовать армию мамлюков, Денон отправился в Верхний Египет. Он зарисовывал огромное количество памятников архитектуры во всех подробностях – и когда египетская кампания Наполеона была уже, в сущности, провалена, а английские войска присвоили себе древности, собранные французами, именно рисунки Денона сохранили ученым информацию об иероглифах и пиктограммах Древнего Египта. Впоследствии по ним производили расшифровку – настолько точными были работы художника. Благодаря Денону сохранились изображения и тех памятников древности, которые были впоследствии разрушены – например, храм Аментотепа III на острове Элефантина, а также рисунки, показывающие состояние и внешний вид других шедевров, например, Большого Сфинкса, засыпанному песком более чем наполовину.
Рисунок Д. Денона

Рисунок Д. Денона


Рисунок Д. Денона

Рисунок Д. Денона

 
Рисунок Д. Денона

Рисунок Д. Денона

 

Барон, директор Лувра, писатель и искусствовед


Все это составило неоценимый вклад в науку и культуру, и Наполеон высоко оценил заслуги Денона: в 1802 году тот стал главой нового Музея Наполеона, в будущем – Музея Лувра, который наполнился экспонатами, привезенными императором из его военных походов, прежде всего – из Италии. Тогда же Денон выпустил свою книгу под названием «Путешествие в Нижний и Верхний Египет», ставшую отправной точкой для европейской египтомании и давшую развитие науке об изучении Египта – египтологии.
Бюст Денона работы Ж.-Ш. Марена, установленный в Лувре

Бюст Денона работы Ж.-Ш. Марена, установленный в Лувре

 
Р.-Т. Бертон. «Барон Виван Денон в своем кабинете в Лувре»

Р.-Т. Бертон. «Барон Виван Денон в своем кабинете в Лувре»

 

В 1812 году в возрасте 65 лет в знак своих заслуг Денон получил от Бонапарта титул барона. Смена власти в 1814 году не сказалась радикальным образом на судьбе и карьере Денона, после начала Реставрации Бурбонов ему было предложено сохранить должность. И все же особенная приближенность к бывшему императору Наполеону сделала отношения Денона с властью прохладными, и он ушел в отставку, освободив место директора Лувра своему преемнику - Огюсту де Форбену.
Именем Денона впоследствии было названо крыло Музея Лувра

Именем Денона впоследствии было названо крыло Музея Лувра

 

Сам Денон продолжал наполнять свою личную коллекцию предметов искусства, а также занялся написанием книги об истории древнего и современного искусства. Работу эту он продолжал до самой смерти в 1825 году, она была опубликована посмертно, с пояснительными записками художника Амори Дюваля.
Реликварий Д. Денона

Реликварий Д. Денона

 

Среди предметов, входящих в состав коллекции Денона, был реликварий, где он хранил, в частности, зуб Вольтера, каплю крови Наполеона, волоски из усов Генриха IV, прядь волос генерала Дезэ и другие частицы, оставшиеся от живших когда-то и важных Денону исторических персон.
Сам он был похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже, немало способствовав тем самым увеличению его популярности, в начале XIX века довольно скромной.
Могила Денона на кладбище Пер-Лашез

Могила Денона на кладбище Пер-Лашез

 

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Как художник, который хранил кровь Наполеона и зуб Вольтера, стал первым директором Лувра

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Как художник, который хранил кровь Наполеона и зуб Вольтера, стал первым директором ЛувраПодписаться на мой Instagram
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