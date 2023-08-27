Как художник, который хранил кровь Наполеона и зуб Вольтера, стал первым директором Лувра

Поразительно, до какой степени судьба была благосклонна к Доминику Денону. И высшая милость от правителей – причем сменявших и уничтожавших друг друга, и уникальные экспедиции с обнаружением сокровищ мировой культуры, и увековечение имени в истории самого большого музея в мире, а самое главное – возможность всю жизнь заниматься по-настоящему любимыми делами, почти без оглядки на чужие авторитеты – насколько это вообще было возможно в условиях французских революций и войн. Главным для Денона оставались его рисунки и его любовь к искусству.
Дворянин, драматург, дипломат, коллекционер
Он родился в небогатой дворянской семье в Бургундии, произошло это в 1747 году. Тогда будущий художник и коллекционер носил имя «шевалье де Нон». В 16 лет он отправился в Париж, чтобы начать свою карьеру. Первые годы в столице Денон обучался ремеслу юриста, но благодаря разнообразным кругам общения смог окунуться и в ту сферу, к которой чувствовал особенную тягу – искусство и старина. В лавках коллекционеров и антикваров юный Доминик уже тогда проводил львиную долю своего свободного времени.
Портрет Вивана Денона работы неизвестного художника
В двадцать три года Денон написал комедию под названием «Жюли, или Хороший отец», пьеса шла в парижской «Комеди Франсез» и пользовалась определенным успехом. Вслед за ней увидел свет роман эротического содержания – и, помимо литературных экспериментов в этом смелом жанре, шевалье рисовал похожие по смыслу картинки, которые, само собой, пользовались успехом при дворе. Нравы французских аристократов второй половины восемнадцатого века вполне соответствовали такому направлению в искусстве.
Денон быстро вошел в круг приближенных короля Людовика XV
Легкость характера, чувство юмора, умение сходиться с людьми и дар рассказчика, помимо природного интеллекта и талантов, сослужили Денону хорошую службу. Его заметил и приблизил к себе сам король Людовик XV, а при королевской фаворитке маркизе де Помпадур знаток искусства Денон занимался старинными резными камнями ее Кабинета медалей. Крылатой фразой короля, не любившего утруждать себя проявлением внимания к скучному собеседнику, стала «Расскажите об этом Денону, а он перескажет мне вечером».
Продвижение по службе тоже не заставило себя ждать. В 1772 году Виван Денон отправился работать при посольстве Франции в Санкт-Петербурге. Молодого француза отличала сама Екатерина II, правда, из-за ряда сомнительных проделок спустя несколько лет он был выслан из Российской империи. После вступления на французский престол Людовика XVI Денон был отправлен в Стокгольм, а затем – в Италию. Жизнь в Италии оказалась как нельзя более подходящей для Денона, все свободное время он проводил в изучении шедевров Ренессанса, в поисках утраченных произведений великих мастеров барокко, в поездках по разрушенным древним городам – таким, как Помпеи и Геркуланум.
Д. Денон «Завтрак в Ферне»
Все это время он совершенствовал свои навыки рисования, а также изучал новые, в первую очередь техники гравюры. Навестив летом 1775 года философа Вольтера в его замке, он создал его портрет под названием «Завтрак в Ферне». После возвращения в Париж в 1787 году, Денон был принят в члены Королевской академии искусств и скульптуры за произведение «Поклонение волхвов Спасителю». После Денон вернулся в Италию, где жил в Венеции, Флоренции, Болонье, путешествовал по Швейцарии. Там его и застала весть о революции на родине.
Гражданин Денон, художник по костюмам, ученый-египтолог
Для дворянина Париж начала девяностых годов XVIII века представлял собой весьма неподходящее место. Денон узнал о том, что его имя внесено в список аристократов, подлежащих уничтожению или, в лучшем случае, бессрочному тюремному заключению. И тем не менее Денон вернулся, изменив написание своей фамилии таким образом, чтобы избавиться от частицы «де». Имя Доминик, кстати, он недолюбливал всю жизнь, а потому назывался Виван Денон.
Автопортрет Жака-Луи Давида, созданный в 1794 году
Удача, тем не менее, повернулась к художнику-дипломату лицом. Денону оказал поддержку Жак-Луи Давид, признанный художник Революции. Фактически он с помощью своего влияния спас того от гильотины. Несмотря на то, что имущество Денона было конфисковано и ему пришлось снимать маленькую квартирку на окраине Парижа, дела его – по сравнению с былыми соседями по светским салонам – обстояли неплохо. Давид представил своего протеже самому Робеспьеру, а также обеспечил работой по созданию эскизов республиканского костюма.
Эскиз костюма республиканца, созданный Давидом совместно с Деноном
А еще Денон рисовал деятелей революции и тех, кто представал перед судом и затем отправлялся на гильотину. Среди них по иронии судьбы оказался в 1794 году и сам Робеспьер, и рукой Денона был создан рисунок его посмертной маски, вызывающей, правда, и до сих пор споры о подлинности факта своего существования. А Жак-Луи Давид после того же термидорианского переворота был брошен в тюрьму.
Портреты, созданные во время судебных процессов
И снова Денон оказался цел и невредим, да еще и снискал себе популярность в салоне Жозефины де Богарне, которая познакомила художника с будущим императором Наполеоном Бонапартом.
Когда в 1798 году Бонапарт затеял свой Египетский поход, едва ли не с одинаковой тщательностью он подбирал командиров своей армии и ученых этой экспедиции. Путешествие к местам зарождения человеческой цивилизации планировалось не только как стратегическая операция по расширению французского влияния, но и как поход за культурными ценностями страны, которая тогдашним европейцам была известна лишь понаслышке.
Д. Денон. Автопортрет
Денон попал в состав участников экспедиции не только благодаря тому, что был на хорошем счету у Наполеона и Жозефины, как когда-то – у Людовика и маркизы де Помпадур. Его талант к поиску и сбору исторических материалов и художественных ценностей, вместе с неукротимой природной любознательностью и азартом обеспечили ему такую возможность. Время показало, что Наполеон принял правильное решение. Денон рисовал постоянно, в любых условиях, иногда прямо под огнем, во время боев французской армии с мамлюками. Качество и точность его рисунков были отменными и превосходили собой те, что выходили из-под пера ученых-историков в составе экспедиции.
Портрет генерала Дезэ работы неизвестного художника
Вместе с генералом Дезэ, направленным Наполеоном преследовать армию мамлюков, Денон отправился в Верхний Египет. Он зарисовывал огромное количество памятников архитектуры во всех подробностях – и когда египетская кампания Наполеона была уже, в сущности, провалена, а английские войска присвоили себе древности, собранные французами, именно рисунки Денона сохранили ученым информацию об иероглифах и пиктограммах Древнего Египта. Впоследствии по ним производили расшифровку – настолько точными были работы художника. Благодаря Денону сохранились изображения и тех памятников древности, которые были впоследствии разрушены – например, храм Аментотепа III на острове Элефантина, а также рисунки, показывающие состояние и внешний вид других шедевров, например, Большого Сфинкса, засыпанному песком более чем наполовину.
Рисунок Д. Денона
Рисунок Д. Денона
Рисунок Д. Денона
Барон, директор Лувра, писатель и искусствовед
Все это составило неоценимый вклад в науку и культуру, и Наполеон высоко оценил заслуги Денона: в 1802 году тот стал главой нового Музея Наполеона, в будущем – Музея Лувра, который наполнился экспонатами, привезенными императором из его военных походов, прежде всего – из Италии. Тогда же Денон выпустил свою книгу под названием «Путешествие в Нижний и Верхний Египет», ставшую отправной точкой для европейской египтомании и давшую развитие науке об изучении Египта – египтологии.
Бюст Денона работы Ж.-Ш. Марена, установленный в Лувре
Р.-Т. Бертон. «Барон Виван Денон в своем кабинете в Лувре»
В 1812 году в возрасте 65 лет в знак своих заслуг Денон получил от Бонапарта титул барона. Смена власти в 1814 году не сказалась радикальным образом на судьбе и карьере Денона, после начала Реставрации Бурбонов ему было предложено сохранить должность. И все же особенная приближенность к бывшему императору Наполеону сделала отношения Денона с властью прохладными, и он ушел в отставку, освободив место директора Лувра своему преемнику - Огюсту де Форбену.
Именем Денона впоследствии было названо крыло Музея Лувра
Сам Денон продолжал наполнять свою личную коллекцию предметов искусства, а также занялся написанием книги об истории древнего и современного искусства. Работу эту он продолжал до самой смерти в 1825 году, она была опубликована посмертно, с пояснительными записками художника Амори Дюваля.
Реликварий Д. Денона
Среди предметов, входящих в состав коллекции Денона, был реликварий, где он хранил, в частности, зуб Вольтера, каплю крови Наполеона, волоски из усов Генриха IV, прядь волос генерала Дезэ и другие частицы, оставшиеся от живших когда-то и важных Денону исторических персон.
Сам он был похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже, немало способствовав тем самым увеличению его популярности, в начале XIX века довольно скромной.
Могила Денона на кладбище Пер-Лашез
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